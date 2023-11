Tras solicitud de gobernadores electos de aumentar presupuesto para el PAE, Ministro de Hacienda planteó una reingeniería del programa

El ministro Bonilla cuestionó las prácticas del PAE - crédito PAE/Sitio web

Luego de que 30 de los 32 gobernadores electos enviaran una misiva al Gobierno nacional para que se fortaleciera el Plan de Alimentación Escolar (PAE) en el periodo administrativo 2024-2026, el ministro de Hacienda se pronunció frente a la forma que opera el programa, para advertir que requería una transformación en el tipo de alimentos.

La solicitud por parte de los mandatarios departamentales electos se habría generado durante la jornada de Inducción a Autoridades Territoriales, liderada por la Escuela Superior de Administración Pública (Esap) de Cartagena, el 15 de noviembre del año en curso.

Allí, los gobernantes electos solicitaron la cooperación del presidente Gustavo Petro, así como de los jefes de las carteras de Educación y Hacienda, incluso al director de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Luis Fernando Correa, en una inyección financiera más robusta en favor del PAE.

“Es un problema de calidad”, según MinHacienda

De cara a la petición, Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda, argumentó que el problema del PAE radicaría no tanto en la financiación, sino en la operación y en la calidad de los productos que el programa estaría brindando a los estudiantes que, según su cuestionamiento, debería estar más alineado con un plan nutricional saludable en favor de los estudiantes.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, Bonilla señaló que hay una robusta suma de recursos, pero un “mal servicio”, entre otras cosas, debido a un cobro de porciones presuntamente más costoso.

“¿Por qué hay toda esa plata y tan mal servicio? Significa que los operadores no están haciendo una dieta saludable a los estudiantes. Están entregando paquetes, comida que no es de la mejor calidad. Y lo que se ha demostrado es que no es un problema de playa, es un problema de calidad. Porque además nos cobran unas porciones más caras que las que tendrían una muy buena dieta equilibrada”, manifestó el jefe de cartera.

La financiación del PAE estaría tanto en manos del Gobierno, como de las entidades departamentales, según carta enviada por gobernadores electos - crédito Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar

Los gobernadores habrían solicitado duplicar los recursos para el PAE

La respuesta de Bonilla se habría dado frente a la demanda de duplicar la ayuda de la nación en la financiación de dicho programa. Aunque los mandatarios territoriales, en consenso unánime, manifestaron toda la disposición desde las entidades departamentales para “lograr ampliar la atención y cumplir con las metas propuestas”, adviertieron una posible “insostenibilidad” de la situación actual.

De tal modo, y también con miras a acrecentar la cobertura del programa de asistencia alimenticia de un 75% a un 95%, de acuerdo con el planteamiento de los mandatarios electos, y en el marco de la Política del Gobierno nacional, los gobernantes pidieron duplicar “la participación de la nación en la financiación de este programa, a fin de no seguir generando un desequilibrio de recursos disponibles para otras necesidades”, como se lee en la misiva.

La carta, a su vez, se permite mencionar que el Gobierno con el presupuesto general de la nación, para el presente año, habría aportado 1.59 billones de pesos, mientras que desde los departamentos se habrían inyectado 1.75 billones de pesos para la sustentación económica del programa, de modo que existe una diferencia de recursos que ”desfinanciaron otros proyectos de inversión y gasto social”.

Dicho así, las autoridades departamentales electas habrían afirmado que la meta 3.3 billones anuales para el sostenimiento del PAE, habría estado “apalancada en mayor proporción” por las entidades de los departamentos.

El Gobierno habría adicionado al presupuesto del programa

Sin embargo, el 24 de octubre del año en curso la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar anunció que el Gobierno giró “recursos de adición presupuestal a 52 gobernaciones y alcaldías por 250 mil millones” para dicho programa de alimentos que estaría beneficiando a más de 3.4 millones de niños en los colegios de Colombia.

Son más de 3.4 millones de niños que son alimentados por el PAE durante la jornada escolar - crédito Secretaría de Educación de Bogotá

Aún así, la misma entidad informó que “Con estos $250.000 millones, al Programa de Alimentación Escolar PAE, el Gobierno Nacional le giró más de $1,5 billones ($1.543.046.004.583), a las 97 Entidades Territoriales Certificades en Educación ETC (gobernaciones y alcaldías) que ejecutan el Programa, el monto más alto registrado para el Programa”.

En esa medida, Correa manifestó que desde la administración nacional se estaría buscando ayudar a los departamentos: “Desde el Gobierno hemos venido cumpliendo oportunamente con el giro de los recursos que cofinancian el PAE en Colombia y con este apoyo económico al Programa, desde la Unidad de Alimentos para Aprender reiteramos nuestra disposición para acompañar a los equipos de las gobernaciones y alcaldías, para garantizar que el PAE siga entregando más de 6 millones de complementos alimenticios, movilizando más de 2.250 toneladas de alimentos al día”, aseveró Luis Fernando Correa.

De esta suma, únicamente 9.201 billones estarían destinados a la extensión de la cobertura del PAE.