Alberto Gamero, molesto por la pérdida de tiempo de Atlético Nacional: “Nosotros vamos a hacer lo mismo allá”

Alberto Gamero dirige su cuarta final como entrenador de Millonarios FC - crédito Colprensa - Mariano Vimos

La final de ida de la Copa Colombia 2023, entre Millonarios y Atlético Nacional, terminó en empate 1-1. Al finalizar el compromiso en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Alberto Gamero se dirigió a la mitad del campo para intercambiar algunas palabras con el juez central del compromiso, Jhon Hinestroza, del que habló en la rueda de prensa algo molesto por la pérdida de tiempo del conjunto antioqueño.

El entrenador nacido en Santa Marta tildó la pérdida de tiempo deliberada de su rival como lo más feo del partido, en el que los goles fueron marcados por Dorlan Pabón y Leonardo Castro. El técnico del vigente campeón del fútbol colombiano también intercambió algunas palabras con jugadores amigos de Atlético Nacional, a los que les aseguró que en el compromiso de vuelta a disputarse en el estadio Atanasio Girardot, iba a aplicar la misma estrategia:

“A mi modo de ver, lo feo de este partido fue eso, la quemadera de tiempo. Hubo momentos que yo le decía al árbitro, nosotros también quemamos tiempo, pero hay formas de quemar tiempo. Esto es fútbol. La verdad, en una final y mucho más en este partido no debía pasar esto, pero pasó. Esto no quiere decir nada de resultado. Les decía a jugadores de Nacional: ‘Amigos míos: tranquilos, que nosotros vamos a hacer lo mismo allá'. Quedamos con esa sensación de que regalamos un gol, regalamos un penalti, la jugada de Pereira fue por milímetros, Castillo tapó un par de jugadas importantes, Juan no tuvo ese riesgo. Millonarios tiene que ir a intentar buscar el título allá”.

Atlético Nacional y Millonarios FC empataron 1-1 en la final de ida de la Copa Colombia 2023 - crédito Camilo Zabaleta

Gamero se mostró tranquilo por el resultado en el compromiso de ida, pese a que ellos eran los locales. El estratega también enfocó la respuesta sobre el partido de vuelta en la importancia de no perder el foco en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay en donde enfrentarán el domingo 19 de noviembre a América de Cali en la segunda fecha:

“Siempre vamos a tener confianza. El jueves que entremos al Atanasio todavía no hay un finalista y eso nos llena de valentía. Vamos a pelear el partido, allá hemos jugado partidos buenos, hemos empatado, hemos ganado. La posibilidad está latente. Nacional también tendrá el optimismo. Con el empate no me voy triste, me voy feliz porque con todo lo que pasó empatamos el partido. Dios hoy nos mandó este empate y lo recibimos con mucho cariño. Primero es el partido contra América y luego veremos contra Nacional”.

El compromiso de vuelta se jugará el jueves 23 de noviembre desde las 8:00 de la noche. Cualquier empate obligaría la definición desde el punto penalti, mientras que de haber ganador, ese equipo será el campeón de una nueva edición de la Copa Colombia y tendrá asegurado el cupo a la Copa Libertadores del 2024.

La carrera deportiva de Alberto Gamero

Alberto Gamero se coronó campeón de la Liga Betplay con Millonarios en junio de 2023 - crédito Millonarios FC

Alberto Gamero es un ex futbolista y actual entrenador colombiano nacido el 22 de febrero de 1964 en Santa Marta, Colombia. A lo largo de su carrera como jugador, se desempeñó principalmente como mediocampista. Tras su retiro como futbolista activo, inició su carrera de director técnico, donde ha logrado reconocimiento en el fútbol colombiano.

Durante su etapa como jugador, hizo parte de varios equipos en Colombia, incluyendo a Millonarios y Deportes Tolima. Como entrenador, ha dirigido a varios clubes colombianos, entre los que se destacan Boyacá Chicó, con el que logró un título de la Categoría Primera A en 2008, y Deportes Tolima. Su trabajo en el banquillo se ha caracterizado por promover un juego ofensivo y por el desarrollo de jugadores jóvenes.

Gamero es conocido también por su capacidad de liderazgo y por crear equipos competitivos con recursos limitados. En Millonarios asumió como entrenador en 2019 y desde entonces jugó cuatro finales, con la Copa Colombia 2023, en donde ganó dos: la primera la de la Copa Colombia en 2022 y la segunda la Liga BetPlay Dimayor I-2023 ante Atlético Nacional, lo que significó el título 16 para los embajadores.