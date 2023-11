Actriz porno que utilizó el MIOCable como set de grabación confesó que “por amor a su trabajo” lo ha hecho en otros monumentos de Cali

La actriz de contenido para adultos confesó en qué otros espacios públicos de Cali ha mantenido relaciones sexuales - crédito @FilomenaRo45222

Natalia Delgado, la actriz de contenido para adultos que se hizo viral tras compartir un video porno grabado en el MIOCable de Cali, confesó que ha mantenido relaciones sexuales en sitios públicos antes, como estrategia de “marketing”.

Te puede interesar: Multaron a la creadora de contenido para adultos que grabó video en MioCable

En el podcast del también creador de contenido para adultos Cristian Pasquel, la colombiana mencionó no uno, sino dos monumentos emblemáticos de la ciudad en los que, a plena luz del día, grabó una escena porno.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Por un infarto fulminante: mujer falleció al son de una papayera

En las dos ocasiones fue descubierta, pero, según dijo, no tuvo problema ya que no se considera una mujer penosa y su sello personal es el del exhibicionismo.

Crispasquel: Profanaste un monumento de Santiago de Cali, el Cristo Rey.

Te puede interesar: Propietario de lujoso vehículo respondió con “pataleta” a conductor de camión con quien habría tenido un accidente en el sur de Bogotá

Natalia Delgado: Todo fue por amor a mi trabajo

Crispasquel: ¿Cómo fue?

Natalia Delgado: Yo creo que la gente me va a odiar más de lo que ya me odia. La idea principal de cómo lanzarme al estrellato fue el exhibicionismo y a mí me gusta el exhibicionismo. Gracias a Dios no sufro de pena y fui a Cristo Rey a hacer uno de mis primeros videos.

Crispasquel: ¿A qué hora?

Natalia Delgado: Eran como las dos de la tarde, de hecho, había bastante gente (…) Personas se dieron cuenta y llegó un momento en el que sentimos la presión y decidimos irnos.

Pero no solo fue la estatua religiosa que se asemeja al famoso Cristo Redentor de Rio (Brasil). También el Gato, escultura tallada por el artista pereirano Hernando Tejada, fue utilizado como set de grabación para uno de sus videos.

Crispasquel: ¿También profanaste el Gato de Tejada? ¿En serio?

Natalia Delgado: Porque en esta vida hay que tomar riesgos

Crispasquel: ¿Cómo carajos? ¿A qué horas?

Natalia Delgado: Como a las 10, 11 de la mañana. Había gente trotando y yo fui a darle felicidad a esa gente que iba a hacer deporte, a motivarlos. Hay evidencias.

La actriz de contenido para adultos confesó en qué otros espacios públicos de Cali ha mantenido relaciones sexuales - crédito @crispasquel

¿Qué dice la Ley Colombiana sobre mantener relaciones sexuales en Público?

El artículo 33 del Código Nacional de Policía y Convivencia sobre “comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas”, establece que “realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad” afectando la tranquilidad “en espacio público, lugares abiertos al público, o que siendo privados trasciendan a lo público” esta completamente prohibido y generara una multa tipo 3, por 16 salarios mínimos diarios legales vigentes; es decir, $618.000 COP.

Aunque, al final del artículo, el Código es claro: “No constituyen actos sexuales o de exhibicionismo los besos o caricias que las personas, sin importar su género, color de piel, orientación sexual o identidad de género, manifiesten como expresiones de cariño, en ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la personalidad”.

A la creadora de contenido para adultos Natalia Delgado le impusieron un comparendo por el video que grabó en una cabina de MioCable - crédito Policía Metropolitana de Cali

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades ante la divulgación masiva del video?

Aunque tardaron en pronunciarse las directivas de MetroCali, su gerente general, Óscar Ortiz, explicó que es un tema sobre el cual tienen conocimiento desde hace mucho, pero que las autoridades han decidido no tomar cartas en el asunto:

“Nosotros en momentos anteriores denunciamos un video que fue firmado en uno de los vehículos nuestros también, el cual la Fiscalía archivó y aquí invitamos a los organismos de control, a la Fiscalía a que se investigue de fondo esta situación y que estos hechos no se repitan y que la comunidad caleña no difunda estos hechos que generan actos de incultura, actos grotescos que no van en bien y en la sana convivencia que requiere el uso de los bienes públicos”.

Su reclamo habría generado un pronunciamiento del alcalde Jorge Iván Ospina: “A las personas que tienen sexo en el MIO y en el MIOCable les digo que están mal de la cabeza. Están cometiendo una infracción, según el Código de Policía. Tienen que ir al psiquiatra, al psicólogo porque están siendo irresponsables”.

Y, en respuesta, a Delgado le fue impuesto un comparendo, según el el brigadier general José Daniel Gualdrón, debido a que “el artículo 217 de la Ley 1801 nos estipula que los medios probatorios que tenemos nosotros pueden ser a través de videos de cámaras o que se alleguen por cualquier medio o redes sociales y por eso ubicamos a esta persona para generar este comparendo porque lo que estaba realizando ella, que es un contenido sexual y para adultos, generó una acción que iba en contra de los comportamientos de la ciudad que debe ser en orden y de respeto hacia el resto de los ciudadanos”.