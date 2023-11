Esta fue la última vez que un equipo clasificó a la final de la Liga Betplay gracias al punto invisible

Águilas Doradas e Independiente Medellín son los equipos que ganaron el "punto invisible" en la Liga Betplay por terminar primero y segundo en la fase inicial - crédito Colprensa

La Liga Betplay completó su primera jornada en los cuadrangulares semifinales. Águilas Doradas y el Independiente Medellín demostraron la razón para quedar en las primeras dos posiciones y consiguieron buenos resultados para empezar el camino a la final, pero será un proceso complejo por el nivel de sus rivales en los grupos.

Como lo indica la norma del campeonato, los dos conjuntos antioqueños cuentan con una ventaja en caso de empatar en puntos con otro equipo que es el “punto invisible”, que los pone en mejor posición por acabar en la primera y segunda posición, mientras que el resto se define por diferencia de gol, anotaciones a favor o en contra, resultado entre los involucrados o tiempo efectivo de juego.

Sin embargo, lo que se ha visto en los anteriores torneos es que ese beneficio no ha sido necesario o los conjuntos que lo poseen no pudieron utilizarlo para clasificar a la final, que es el objetivo principal, e incluso son pocos clubes los que avanzaron con esa regla en los últimos 11 años.

Nueve años sin uso

Aunque la actual Liga Betplay solo lleva una jornada de los cuadrangulares, para Águilas Doradas y Medellín existe un reto enorme no solo de demostrar que su buena campaña en el campeonato debe llevarlos a la final, sino saber utilizar el “punto invisible” que lleva nueve años sin beneficiar a algún conjunto.

La última vez fue en el torneo Finalización 2014, cuando Independiente Santa Fe se quedó con el cupo a la final en el grupo A tras igualar en 11 puntos con el Atlético Huila porque los Cardenales fueron primeros del Todos contra Todos con 31 unidades, mientras los Opitas clasificaron en la octava posición con 28.

Santa Fe fue el último equipo en utilizar el "punto invisible" para desempatar en cuadrangulares para el torneo Finalización 2014 - crédito Germán Enciso/Colprensa

Desde entonces, una de las razones para que el “punto invisible” no se use fue por el cambio de formato, pasando de cuadrangulares a playoffs, o porque el club que recibió el beneficio no tuvo una buena actuación en semifinales, prueba de ello fue Águilas Doradas en el Apertura 2023 que fue líder con 39 y después quedó eliminado con solo dos empates y cuatro derrotas.

¿Cuántas veces se usó el “punto invisible”?

Entre 2012 y 2023, solo en tres ocasiones ese beneficio se utilizó para desempatar en unos cuadrangulares semifinales, aunque solo en dos de ellas ayudó a los conjuntos que acabaron en la primera posición del Todos contra Todos y fue para Millonarios (Finalización 2012) y Santa Fe (Finalización 2014).

En el torneo Apertura 2012, Deportivo Pasto quedó empatado en once puntos con el Cali, pero los Volcánicos avanzaron a la definición del título porque se ubicaron en la séptima casilla de la fase anterior y los Azucareros fueron octavos, siendo la única vez que el “punto invisible” le sirvió a un equipo que no acabó de líder o segundo en el campeonato.

En la temporada 2012, el Deportivo Pasto llegó a la final del torneo Apertura seis meses después de ascender a primera división - crédito Colprensa

Previo a eso, entre 2002 y 2010 se utilizaba la diferencia de gol como ítem de desempate, los beneficiados fueron Atlético Nacional (Apertura 2004), Real Cartagena (Finalización 2005) y Atlético Junior (Apertura 2009), pero la Dimayor cambió el formato para premiar a los mejores conjuntos de la primera ronda.

Solo en el primer semestre de 2003 se recurrió a la mayor cantidad de goles marcados como visitante para que Deportes Tolima le sacara ventaja a los Tiburones porque en los demás términos se encontraron iguales y los Pijaos, posteriormente campeones del fútbol colombiano en ese certamen, tenían cuatro anotaciones más por fuera de casa que la escuadra del Atlántico y así se vieron en la final con el Cali.