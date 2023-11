Amparo Grisales puso a la venta la ropa que usa en Yo me llamo: ¿cuál es la razón?

La 'diva de Colombia' reveló que esta iniciativa es por "una noble causa" - crédito agrisales333 /Instagram

Amparo Grisales, la reconocida actriz y actual jurado del popular reality de imitación y canto, anunció en sus redes sociales que pondrá a la venta toda la ropa que ha usado a lo largo de los últimos años en el programa musical Yo me llamo, emitido todas las noches por el Canal Caracol.

Pese a que la también conocida como Diva de Colombia, constantemente vive generando amores y odios entre los televidentes tras su rol como integrante de la mesa de jurados en el “templo de la imitación”, aseguró que esta iniciativa surge por una noble causa, razón por la que desde el momento de su revelación ha empezado a ser aplaudida por sus seguidores y algunos internautas.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, la manizaleña, de 67 años, reveló su decisión de vender sus mejores atuendos por una muy buena razón: donar el dinero para brindar refugio de cientos de perros que viven en condición de calle y que están en busca de un hogar para de esta manera darle un “regalo de navidad” a estos seres sintientes que serán rescatados.

Según se lee en la descripción del clip publicado, Grisales es una fiel defensora y amante de los animales, en especial de los caninos, motivo por el cual, la artista suele rescatar a estos peluditos que están deambulando por las calles y los traslada a dos fundaciones para que sean atendidos y cuenten con un refugio.

“La iniciativa de Amparo nace desde su amor hacia los perros. Ha rescatado a muchos perros del abandono y los ha llevado a @dejandohuellagc y a @fundacion_perro_amor donde les han dado mucho amor, corren, comen, juegan, tienen sus casitas y son muy felices!”, se leer en la descripción del clip compartida con una importante boutique.

Durante el clip, la actriz enseño que hizo la tarea de seleccionar minuciosamente las prendas que tenía en su closet como: vestidos, blusas y suéteres para ocasiones formales e informales, destacando que dicha ropa fue usada por ella en eventos especiales en las grabaciones de Yo me llamo: además enfatizó en que el dinero será para salvar “a mis perritos”.

La actriz anunció que venderá la ropa que usa en el programa por "una noble causa" - crédito agrisales333 / Instagram

“Hola amigas y amigos, soy Amparo Grisales y estoy en Bettinas Closet, estoy con las prendas que yo me he erizado, y con las que quiero que ustedes también se ericen. Prendas y vestidos que he usado en Yo Me Llamo, prendas que he usado en otras producciones que he hecho, en los personajes. Pero van a encontrar todo tipo de vestidos, ahora para Navidad, para Año Nuevo, para sus sobrinas, para sus hermanas, para sus hijas, para sus nietas. (....) ¿Cuál es el fin?: mis perritos”, compartió Grisales.

En la publicación que ya cuenta con cientos de ‘me gusta’, los internautas no solo manifestaron su interés por adquirir las prendas y apoyar la iniciativa, sino que también expresaron su admiración por liderar labores a favor de los animales. No obstante, hubo quienes la criticaron y también opinaron negativamente sobre el tema.

“Excelente labor, lástima que no done la ropa que ya no le gusta para las personas que por x o y motivo no puede estrenar en Navidad”; “Te amoooooooooo por ese amor a los animales y porque eres única”; “Amparo es súper elegante y ahora que sé que protege a los animales más aún”; “Amparo tiene un gusto espectacular, seguro hay piezas divinas”, fueron algunos de los mensajes de los internautas.

Para quienes estén interesados en las prendas, estas estarán disponibles desde este 10 de noviembre en la boutique Bettinas Closet, ubicada de Bogotá. Asimismo, se podrán adquirir de manera virtual, a través de la página de la tienda.