Ómar Murillo tuvo que ser operado de urgencia: esta es la intervneción a la que sometieron al actor

El actor Ómar Murillo sorprendió a sus seguidores en las últimas horas tras conocerse que fue operado de urgencias. Muy activo como siempre en redes sociales, no mostró tener ningún problema de salud. Sin embargo, una cita médica de rutina arrojó un resultado poco esperado para él.

En una de las visitas a su médico de cabecera, el artista que hizo parte de producciones como También Caerás, Las detectivas y el Víctor, El man es Germán o LOL: Colombia, descubrió un mal que le aquejaba desde hace algún tiempo. Se trata de una hernia en el ombligo.

Sin embargo, a medida que le realizaron más estudios pertinentes, los médicos se dieron cuenta de que la situación era más compleja de lo que se plantearon los expertos inicialmente, razón por la cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencias.

“Tenía una hernia umbilical, pero la doctora descubrió que eran dos. Me dijeron que si no me operaba, eso se me podría estrangular”, explicó el también humorista al programa de chismes Lo sé todo, que fue el que ofreció los primeros detalles del estado de salud del artista vallecaucano.

De acuerdo con el portal Mayo Clinic, “la hernia umbilical crea hinchazón o un bulto pequeño cerca del ombligo. Se produce cuando parte del intestino sobresale a través de la abertura umbilical en los músculos abdominales. Las hernias umbilicales en los niños suelen ser indoloras”.

Por otra parte, el MSD advierte de las consecuencias de dejar que una hernia se estrangule. “En raras ocasiones, la hernia aprisiona el intestino tan fuertemente que interrumpe el aporte de sangre, lo que se denomina estrangulación. En este caso, el asa intestinal atrapada puede gangrenarse en menos de 6 horas. Con la gangrena, la pared intestinal muere, produciendo normalmente su ruptura, lo que conduce a peritonitis (inflamación y generalmente infección de la cavidad abdominal), choque y, si no se trata, la muerte”, se lee en la página web del instituto.

Por fortuna, el actor caleño fue operado sin mayor contratiempo. De hecho, compartió su experiencia con el mencionado show de variedades del Canal 1.

Koral Costa, esposa de Ómar Murillo, defendió a su marido de las críticas y le respondió a los que le dicen gay

Aparte de su salud, la polémica más reciente que involucró a ‘Bola Ocho’ (como lo conocen por su personaje en Las detectivas y el Víctor) fue la oleada de comentarios asegurando que es gay, los cuales fueron frenados por su esposa, la cantante Koral Costa, con una contundente respuesta.

La intérprete condenó la homofobia de quienes hacen ese tipo de chistes, agregando que ella no tendría ningún problema si ese fuese el caso.

“Si yo subo una foto con mi esposo, me dicen: —Cómo se siente llevar una relación con una persona gay— o dicen —qué sentirá ella, porque él es gay—. Bueno, primero que todo, si lo fuera o lo es, no me interesa. Nosotros llevamos 15 años de relación y en 15 años él conoce muchas cosas de mí y yo conozco muchísimas cosas de él; creo que el comentario está de más, porque... ¿no creen ustedes que uno si tiene 15 años con una persona es porque te está haciendo feliz?”, inició diciendo en su momento.

A su vez, él comentó que “si fuera gay, wow, lo disfrutaría, y si no soy, pues también lo disfruto”. Reiteró que siente que está más allá del bien y del mal y que no le afecta lo que se diga en torno a su orientación sexual. “Cada cabeza es un mundo, por lo menos en mi mundo no es ofensivo”.

Finalmente, su compañera sentimental concluyó con humor: “Te digo una cosa: pues un poliamor no nos cae nada mal”.