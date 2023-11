Estaría en riesgo la participación de Camila Avella en Miss Universo por problemas de liquidez en el reinado

La dueña de la empresa JKN Global Group encargada de Miss Universo, Anne Jakapong Jakrajutatip, se habría declarado en “bancarrota” - crédito @javiersilva0826/ red social X (Twitter).

La empresaria tailandesa transgénero Anne Jakapong Jakrajutatip, que compró Miss Universe en el año 2022 al expresidente estadounidense Donald Trump por $20 millones de dólares, se declaró en bancarrota por “problemas de liquidez”.

Este certamen lleva más de 70 años celebrándose en diferentes países, y para este año se espera la participación de Camila Avella en representación de Colombia.

La empresa JKN Global Group que está a cargo de la multimillonaria tailandesa, emitió un comunicado a la Bolsa de Valores de Tailandia en el que confirma el incumplimiento del plazo para reembolsar bonos por $12 millones de dólares.

De acuerdo con el comunicado de la empresa, la junta directiva acordó presentar un plan para solventar el problema de liquidez ante el tribunal de Tailandia: “Presentar la petición de rehabilitación resolverá eficazmente el problema de liquidez de la empresa mediante un mecanismo legal y proporcionará una protección justa a todos los accionistas”, indica el comunicado.

La directora de Miss Universo, Anne Jakrajutatip, anunció que el certamen está pasando por problemas financieros - crédito redes sociales.

El anuncio de JKN Global Group sería preocupante para el concurso reconocido internacionalmente debido a que con la llegada de la empresa tailandesa estaba previsto que el certamen ampliara su mercado y sería más inclusivo con las participantes.

“Buscamos no solo continuar con el legado de brindar una plataforma a personas apasionadas de diversos orígenes, culturas y tradiciones, sino también hacer evolucionar la marca para la próxima generación”, expresó en su momento la organización internacional Miss Universo.

La directora del concurso que se transmite por más de 160 países, Anne Jakapong Jakrajutatip, se pronunció acerca de la preocupación de los amantes al concurso de belleza y envió un mensaje de tranquilidad puesto que dijo que hará todo los posible para continuar con el legado.

“No importa qué... Siempre puse la organización de Miss Universo como mi primera prioridad en la vida. No importa lo alegre o doloroso que va a ser. Nuestro concurso debe continuar, debe ser grande y debe permanecer en la cima como los legendarios Juegos Olímpicos de Belleza en el mundo”, escribió la empresaria a través de su cuenta de Instagram, en la que tiene 6,7 millones de seguidores.

La directora de Miss Universo, Anne Jakrajutatip, reveló que hará lo necesario para continuar con el certamen internacional -crédito Anne Jakrajutatip/ Instagram.

Asimismo, ratificó que el concurso que está previsto para el sábado 18 de noviembre en la capital salvadoreña de San Salvador, sí se llevará acabo: “¡Me sacrificaré y haré todo por el gran éxito de nuestro Miss Universo! La organización de Miss Universo, una de las diversas empresas de negocios de JKN, mantiene un récord prístino y se mantiene firme en su compromiso con las operaciones sin fisuras. Anticipa tres transmisiones espectaculares la próxima semana mientras continuamos nuestra dedicación a la excelencia”.

Las cuatro transmisiones, empezará el 10 de noviembre con una gala de caridad; el 15 de noviembre la competencia preliminar; 16 de noviembre se llevará a cabo el desfile de traje típico y por último, el 18 de noviembre será competición final, en la que se conocerá la nueva señorita Miss Universo.

Camila Avella va por la corona de Miss Universo 2023 en El Salvador - crédito @missologocol y @camiavellam/Instagram

La señorita Colombia Camilla Avella representara al país en el certamen internacional al ser ganadora del concurso Miss Universe Colombia representando al departamento de Casanare: “Quiero mostrarle al universo, lo capaces que somos las mujeres, ser ejemplo e inspiración de que el ser madre, no nos limita a trabajar por cumplir nuestros propósitos, que podemos desempeñarnos en todos los roles que tengamos en la vida y ser exitosas en cada uno de ellos”, indicó la reina colombiana a través de su cuenta de Instagram.

Avella, a pesar de que tiene una pequeña hija, se propuso seguir con su sueños y cumplir cada una de sus metas: “Después de que nació Amelia, me propuse seguir con mi carrera, con lo que me apasiona, con lo que me hace vibrar y sentirme segura, yo sé lo que soy, lo poco o mucho que he logrado ha sido por mi esfuerzo y mi valentía, porque jamás me ha quedado algo grande en la vida y eso se lo estoy inculcando a mi hija”, expresó la representante de Colombia en el certamen internacional.