Epa Colombia respondió a quienes la critican por el tamaño de su vientre: “No soy Winnie Pooh, amiga”

Epa Colombia aseguró que siempre ha sido flaca y por eso no se han notado los cambios en su cuerpo - crédito rastreandofamosos/Instagram

La empresaria y creadora de contenido Daneidy Barreras Rojas está feliz con su proceso de ser mamá, pues esperaba con ansias el poder traer al mundo a un bebé junto a su pareja Karol Samantha.

Y es que Daneidy Barrera, también conocida como Epa Colombia, logró quedar en embarazo gracias a un proceso de inseminación del que su pareja Karol Samantha también tuvo que hacer parte, pues ella aportó los óvulos que iban a ser gestados en el vientre de Barrera.

Con el paso de los días, como es normal, el cuerpo de la creadora de contenido ha ido cambiando, aunque no como a los seguidores y críticos de Epa Colombia esperan, por lo que han hecho varios comentarios sobre el vientre de la empresaria.

Así lo dio a conocer Barrera a través de un estado en su cuenta de Instagram en el que respondió a las críticas por su cuerpo.

“Amiga, me han dicho mucho como que: ‘Ay amiga, tienes cuatro meses, pero no tienes nada de barriga’ obvio no yo sí estoy embarazada, pero no me ha salido barriguita, pues porque todos los cuerpos son diferentes, además yo no soy Winnie Pooh amiga”, comenzó por explicar la influenciadora.

La empresaria explicó que su constitución física ha sido delgada desde que era niña, por lo que no espera engordarse en el embarazo, aunque aseguró que las críticas de las mujeres siempre son fuertes, por lo que les pidió a las personas que la critican estar más pendientes de su propia vida y de sus relaciones sentimentales.

Epa Colombia se sometió a un proceso en el que su pareja prestó los óvulos - crédito epa_colombia/Instagram

“Yo soy flaca, desde chica yo he sido flaquitica amiga, pero si me sale bien, sino también, si tengo cirugías bien, sino también, las mujeres siempre nos están atacando y nos están criticando tan fuerte, amiga porque no andas pendiente de tu vida y de tu marido”

Pero, según Epa Colombia, su cuerpo sí ha tenido cambios, inclusive, compartió un video en el que les confesó a sus seguidores que ya comenzó a mostrar algunas señales como, por ejemplo, que las sustancias que le habían inyectado en su cara, incluidas las del mentón, habían sido absorbidas; como también, que sus senos le crecieron y sus pezones se hicieron más grandes.

“¿Qué cambios he tenido físicamente?, todos los productos de la cara se me reabsorbieron, o sea, el mentón se me reabsorbió solamente me queda el implante, los senos me han crecido demasiado, las venas se me brotaron todas y los pitones se me salieron negros”

La influenciadora y empresaria aseguró que su vientre ya está grande, aunque aceptó que en el video no se podía percibir, aun así comentó que también le ha salido cadera y se ha puesto más flaca: “Mi barriguita, pues ya se ve poquito, tú no la ves, pero yo sí la veo, me salió la línea que siempre sale una acá y me está saliendo como caderita, me he enflacado, estoy, como te digo, estoy descachalandrada, estoy como le digo como demacrada”.

Sobre el paso a paso del embarazo, Epa Colombia les explicó a sus seguidores que todo comenzó cuando eligieron al donante de esperma y a partir de ese momento su pareja tuvo que inyectarse para poder donar los óvulos.