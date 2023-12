Cecilia López, exministra de Petro, se despachó contra quienes la acusaron de traicionar al presidente: “Nunca he sido manipulable por nadie”

La exministra Cecilia López no ha ocultado su inconformidad con el tema de la expropiación exprés, contemplado en la reforma agraria y, posteriormente, en el Plan Nacional de Desarrollo - crédito Colprensa

De ser integrante del primer gabinete del presidente de la República, Gustavo Petro, la exministra de Agricultura Cecilia López Montaño pasó a convertirse en una de las más agudas críticas de la gestión del jefe de Estado, en sus primeros 15 meses de mandato.

De origen liberal, la también exsenadora era una de las apuestas del mandatario para darle cierto equilibrio al equipo de trabajo, que sería de origen plural.

Y así lo dejó en claro el lunes 6 de noviembre de 2023, cuando en su perfil de X (antes Twitter) se dedicó a responder diferentes señalamientos de simpatizantes del actual mandatario, en especial uno en el que acusan al exministro de Educación Alejandro Gaviria de “lavarle la cabeza” a López y al extitular de Hacienda, José Antonio Ocampo, para hacer evidentes sus discrepancias con el Ejecutivo.

“No entiendo cómo se dejó manipular Petro y lo nombró (a Alejandro Gaviria), como ministro. Este fue el cizañero que les dañó la cabeza a Ocampo y López... Y ahora, con toda seguridad, a (la periodista) María Jimena Duzán”, comentó el usuario, identificado con el @Alfredo28164806, aunque tendría todas las características de ser una cuenta de un perfil falso.

A lo que la exministra de 80 años, no dudó en responder y con vehemencia le salió al paso a los señalamientos en contra de Gaviria y las insinuaciones de que era una funcionaria dócil. “Don Alfredo, mi cabeza funciona perfectamente y nunca he sido manipulable por nadie. Tener visiones distintas y expresarlas no es un crimen, es contribuir a la democracia”, recalcó López en su respuesta.

¿Qué más dijo Cecilia López?

La exministra de Agricultura, que dejó el cargo el 1 de mayo de 2023 junto con Ocampo, y luego de que Gaviria también abandonara el gabinete, no ha callado ante lo que considera fallas en el mandato de Petro. En especial con la reforma agraria, pues ella fue la que puso la lupa sobre lo que se llamó la “expropiación express”, que buscaría ser revivida por el Gobierno mediante la extinción de dominio.

De hecho, este incidente fue el que ocasionó su salida del grupo de ministros de Petro, pues se opuso a sacar este articulado y eso generó un desgaste con el mandatario, que optó por reemplazarla por Jhennifer Mojica. Desde entonces, López Montaño se ha expresado acerca de las políticas gubernamentales en este sentido, lo que ha sido visto de diferentes formas; pese a los duros cuestionamientos.

En otro de los mensajes, la extitular de la cartera le respondió a una usuaria que su labor se cumplió a cabalidad. Y que, en el caso de Gaviria, su misión era la de exponer las fallas del Ejecutivo, frente a las observaciones de que el exjefe de Educación no se centró en su ministerio y de haber promovido una reforma a la educación superior.

“En honor a la verdad y como lo he dicho antes, el presidente nos pidió a tres ministros y director del DNP (Departamento Nacional de Planeación) escribir dónde veníamos problemas. Eso hicimos. Además, todos los ministerios se cruzan de una u otra manera con los otros. Para eso son los consejos de ministros”, manifestó López en su perfil de X, en el que se mostró activa durante el puente.

Por último, la exministra López dejó en claro su deseo de que Colombia sea un país más justo y equitativo, también más ético, por lo cual no pierde la esperanza de continuar trabajando en ese sentido. “Soñar nos da fuerza para seguir luchando”, reiteró la exfuncionaria, una de las voces más influyentes hoy en día en el panorama político, pues ha trabajado desde diferentes orillas en su trayectoria profesional.