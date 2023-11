Laura Tobón cambió de “look” por Halloween y por poco Lucca no la reconoce

La presentadora publicó la reacción de su hijo en redes sociales y enterneció a sus seguidores - crédito @chismescalientescol/Instagram

La celebración de Halloween es un evento que reúne a las familias en torno al goce y disfrute de los disfraces, ya sea en compañía de sus amigos o en el caso de Laura Tobón, con su esposo y el pequeño Lucca. La presentadora compartió algunas de las fotografías que se tomó, dada la pasión que tiene el menor por los leones.

Este es el segundo año en que la también modelo celebra esta fecha en compañía de su bebé y así lo dejó ver en un carrete de instantáneas en su cuenta de Instagram. “Segundo Halloween juntos 🎃 El amor de Lucca por los leones son su nueva obsssseeeesssion!”, escribió la colombiana en el pie de foto de la tierna publicación.

Laura Tobón se disfrazó con Lucca de leones y enterneció las redes sociales - crédito @laura_tobon/Instagram

Pero como el 31 de octubre también deben asistir al colegio para acompañar a sus hijos en las actividades que allí se realizan, la empresaria sorprendió a Lucca con un cambio de look que el pequeño no esperaba. Este cambio radical estuvo enfocado en la película de una de las muñecas más famosas en el mundo: la Barbie.

Laura Tobón se vistió con un encantador y ajustado vestido de cuadros blanco y rosa, acompañado de una peluca rubia platinada. En su cuello llevaba un delicado accesorio de flores que caía sutilmente por su espalda, en una de sus muñecas una pulsera de perlas y los lentes blancos, que se vieron al inicio de la afamada producción cinematográfica.

En el corto video se logra observar cómo, sigilosamente, Tobón llega a visitar a Lucca en una fiesta de disfraces a la que asistió como invitado. Lo curioso de la situación es que la presentadora llevó su disfraz de Barbie y al acercarse al pequeño, a este le toma tiempo reconocerla rápidamente, por lo que muestra una carita de confusión.

La también modelo se pone en cuclillas para estar a la altura del menor, este se acerca tímidamente y ella extiende sus brazos para abrazarlo, por lo que suavemente se escucha: “Soy yo, mamá”. Allí, el menor toma confianza y finalmente corre a los brazos de Laura Tobón en medio de los aplausos que ella recibió por el impresionante disfraz que consiguió.

Laura Tobón se disfrazó de Barbie y provocó una gran confusión en Lucca, su hijo, que por poco no la reconoce - crédito @laura_tobon/Instagram

“Yendo a la fiesta de Halloween, Lucca casi no me reconoce”, escribió la presentadora al interior del video. Entre los comentarios en las redes sociales destacan algunos como: “Qué calidad de disfraz, Lucca estaba aterrado”; “sin sangre y sin cubrir su rostro, consiguió que su hijo temiera por primera vez”; “la cara de Lucca es todo lo que está bien en esta vida, ternura y miedo combinados”, entre otros.

Qué pasó con la salud de Lucca

El 27 de octubre de 2023, Laura Tobón preocupó a sus seguidores con la noticia de que su hijo estaba en una clínica bajo estricto cuidado médico. Dada la complejidad de su situación, tuvo que detener todos los proyectos personales que ejecutaba, a fin de estar pendiente de la salud de su hijo.

“Tengo tanto trabajo que no he podido hacer porque estoy acá con él. Tenía un viaje este fin de semana superimportante, no pude hacerlo por quedarme con mi bebé. Si algo le está pasando a mi hijo yo freno absolutamente todo”, indicó la conductora.

Laura Tobón compartió detalles de la salud de su hijo, Lucca - crédito @laura_tobon/Instagram

Dando más detalles acerca del momento por el que atraviesa su hijo, aseguró que “uno sufre más cada vez que ve a sus hijos enfermos. Es la tercera vez que le da a Luca una gripa fea, fea, fea, pero gracias a Dios yo siempre he sido muy juiciosa con nuestro esquema de vacunación y por eso es que todo se puede hacer desde la casa, sus nebulizaciones, sus tratamientos, cualquier cosa que él necesite, no hay que ir a la clínica porque no es tan grave, pero el bebé solo quiere estar conmigo, pero no se imaginan lo que es no dormir”, explicando que se encuentra atenta a cualquier novedad.