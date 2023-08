El día que Michael Jackson (casi) visita Colombia

La gira Dangerous World Tour de Michael Jackson pasó por América Latina entre octubre y noviembre de 1993, y estuvo a punto de sumar a Colombia - crédito Reuters

Michael Jackson no necesita mucha presentación. El rey del pop, por derecho propio, destacó como cantante, bailarín y compositor primero con The Jackson 5 al lado de sus hermanos, y luego en una carrera como solista que alcanzó récords y niveles de impacto global que eran impensados hasta ese momento.

Aunque ya con Off The Wall de 1979 se había convertido en una figura consolidada en los Estados Unidos al margen de The Jackson 5, fue Thriller de 1982 el que lo llevó al mega estrellato internacional y a redefinir las reglas de la música pop de los años 80. Con él se hizo regla que en los álbumes todas las canciones fueran sencillos potenciales, lo que llevó a que esa década acumulara un récord tras otro de ventas discográficas. Eso sí, ninguno logró llegar a los niveles de Thriller, que a la fecha ha vendido más de 70 millones de copias a nivel mundial.

Aunque no llegaron a tener el mismo éxito, Bad (1987) y Dangerous (1992) lo mantuvieron en primera línea del panorama musical con ventas superiores a los 30 millones de copias cada uno. Pero a diferencia de Thriller, estos discos sí tuvieron su respectiva gira mundial. Justamente con Dangerous se puso en marcha una gira mundial que con 69 fechas atravesó Europa, Asia, Oceanía y, por primera vez, América Latina.

Esta información se dio a conocer durante 1992, debido a la expectativa que generó el éxito de Dangerous con sencillos como Black or White, Remember The Time o Give In To Me. En una nota publicada por El Tiempo en febrero de ese año, se especuló con la posibilidad. Debido a que la gira era patrocinada por Pepsi, en las negociaciones había cierto peso por cuenta de la empresa de bebidas azucaradas. Respecto a las posibilidades se pronunció en esa nota el encargado del mercado de la marca en el país, Pedro Felipe Scarpetta.

Gloria Estefan vino a Colombia en 1992, y fue vista por los promotores de la época como el "termometro" para saber si era viable traer a Michael Jackson al país - crédito AP

“Tenemos muy buenas posibilidades porque acá hemos estado metidos con la música y en eso tenemos poca competencia en Latinoamérica”, señaló el empresario, quien matizó que había altas posibilidades (un 80% para ser concretos), siempre y cuando se pudiera negociar con Venezuela para que los gastos fuesen compartidos, tomando en cuenta la fortaleza económica de la que gozaba el país vecino en ese momento.

John Sepulveda, reconocido promotor de conciertos involucrado en varios de los más importantes de ese tiempo, señaló que el termómetro para decidir la viabilidad de traer al rey del pop estaría dada por los resultados que arrojara el concierto de Gloria Estefan ese año, quien llegaba a Colombia en la cima de su carrera. Aunque reconoció que no tenían un contacto directo con el equipo del rey del pop, si lo tenían con su productora de cabecera para la gira. Pero aunque el concierto de Estefan fue un éxito, finalmente no se pudo concretar el show de Michael Jackson, quien finalmente se presentó en Argentina, Brasil, Chile y México.

Se han barajado varios motivos para que al final no se concretara la llegada del cantante a Colombia, pese a que sus canciones sonaban en la radio constantemente. Uno de los más importantes es que los empresarios responsables de traer los conciertos en ese periodo no lograron hacer un contacto directo con el equipo del artista, lo que dificultó su posición en las negociaciones. A esto se le suman posibles limitaciones logísticas, tomando en cuenta las dimensiones del escenario que usaba el cantante en el Dangerous World Tour. Cabe recordar que un año atrás, en 1992, fueron esos problemas los que provocaron un caos cuando durante la presentación de Guns N’ Roses en el Estadio El Campín de Bogotá.

De las tres giras mundiales que realizó en su carrera, Michael Jackson solamente se presentó en América Latina con el Dangerous World Tour - crédito EFE

Otro posible motivo tuvo lugar en marzo de 1993, cuando El Tiempo reportó que Randall Jackson, el hermano menor de Michael Jackson, fue retenido durante unas ocho horas por el ELN cuando se encontraba transitando por la carretera que de Bucaramanga conduce a la costa Caribe. Aunque nunca se conoció la fecha exacta de la retención, se sabe que el hombre llegó al país el 19 de marzo de 1993 a Bogotá y regresó a Estados Unidos el día 25 de marzo.

El medio informó en una nota publicada el 30 de abril de 1993 que un grupo de 15 milicianos del grupo armado lo retuvieron mientras visitaba a un amigo en el país. Al parecer este logró que la situación escalara a mayores luego de convencerlos que era un pastor evangélico, tras lo cual lo dejaron ir. Sin embargo, no es claro si este episodio pudo incidir para que el equipo de Michael Jackson considerara que las condiciones de seguridad no estaban dadas para llevar la gira de Dangerous al país.

Lo que sí es claro es que fueron los primeros y últimos conciertos del rey del pop en América Latina, Para el HIStory World Tour de 1996 y 1997 no se consideró a la región, y no habría más giras del cantante entre sus controversias judiciales tanto por la supuesta violación de menores de edad, como por los pleitos con su sello Sony. Finalmente el 25 de junio de 2009, el cantante falleció por una intoxicación por consumo excesivo de propofol y benzodiazepina.