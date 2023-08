Shakira presumió la presentación de su imitadora en ‘Yo me llamo’: “Mejor que la original”

La cantante no dudó un segundo en replicar la presentación de la mujer que enamoró a los jurados del programa - crédito @shakira/Instagram

En la noche del 28 de agosto se definieron oficialmente los 36 concursantes que comenzarán formalmente la carrera por convertirse en el mejor imitador de Colombia. Entre las últimas disputas por los cupos, una concursante llamó la atención al salir al escenario a interpretar la Music Sessions #53, que estrenó Shakira el 11 de enero de 2023.

La participante apareció vistiendo tal cual lo hizo la barranquillera en la presentación del tema junto a Bizarrap en el programa The Tonight Show with Jimmy Fallon. Unos pantalones con charreteras, botas negras, un crop top negro y la larga cabellera, del mismo tono que llevó aquella noche la artista y que enamoró nuevamente al público norteamericano.

La imitadora de Shakira se conmovió hasta las lágrimas por la emoción del público tras su presentación - crédito Captura de Pantalla Yo Me Llamo

Para sorpresa de muchos de sus seguidores, la intérprete de Monotonía replicó la presentación de su imitadora, a través de sus InstaStories justo en el momento en el que sonaba el fragmento de la composición: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda … Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres no lloran, las mujeres facturan”.

Además, Shakira agregó un corto texto en el que decía “increíble, pero cierto… Mejor que la original”. Los seguidores de la artista rápidamente se volcaron a reaccionar a la publicación y dejó claro que la cantante está muy pendiente de cada uno de los movimientos que hacen sus fans alrededor del mundo, con cada una de sus canciones.

La imitadora logró que Amparo Grisales se pusiera de pie para resaltar que la presentación era de su total agrado, tal y como lo ha hecho en anteriores oportunidades con otras imitaciones que lograron erizarla.

Amparo Grisales aplaudió de pie a la imitadora de Shakira y señaló que estuvo a punto de llorar con ella - crédito Captura Pantalla Yo Me Llamo

Cabe destacar que la presentación de la barranquillera en el Show de Jimmy Fallon fue una de las más vistas en la televisión estadounidense, teniendo en cuenta que en ese momento la acompañaron sus hijos Milan y Sasha, además, marcó su regreso triunfal a la industria musical. Este tema logró que Shakira explotara el 100% de su ruptura, al dedicar también algunas líneas a la actual pareja de Piqué.

“Tiene nombre de persona buena. Clara-mente, no es como suena ... Es igualita que tú, pa’ tipos como tú ... Cambiaste un Rolex por un Casio, cambiaste un Ferrari por un Twingo”, fueron algunas líneas que se llevó Clara Chía en el tema que acumuló millones de visualizaciones a menos de un día de haber sido estrenada.

Shakira durante la presentación de "Music Sessions #53 en el Show de Jimmy Fallon - crédito @FallonTonight/Instagram

Esto dijo Shakira en el “Show de Jimmy Fallon”

Durante la entrevista, Shakira recordó la anécdota de que su hijo Milán fue el que le dijo que hiciera un tema con el Bizarrap. El niño, de hecho, estaba en el estudio y, según su madre, era el más entusiasmado en asistir al programa estadounidense.

“Mi hijo Milán, de 10 años, está muy emocionado de estar acá. Cuando le conté que íbamos a ir a Nueva York empezó a corear “¡Vamos a donde Fallon! ¡Fallon Fallon!”, relató.

Shakira durante la entrevista que sostuvo con Jimmy Fallon, cuando cantó en vivo la "Music Sessions #53" - crédito @FallonTonight/Instagram

El entrevistador agregó que el pequeño era uno de los niños más educados que había conocido y que le encantaba ese detalle de su parte.

“Tiene un buen oído y buen gusto, y también es fan de Bizarrap y me dijo cinco meses atrás: ‘Mamá tu tienes que hacer una colaboración con Bizarrap porque si haces esa canción será número uno’”, contó la colombiana. Además, reveló que el niño fue más allá y también le envió un mensaje de voz al manager de su madre, Jaime. “Tienes que hacer que mi madre cante junto con él porque será un hit”, le dijo el pequeño visionario.