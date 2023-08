Federación Colombiana de Fútbol confirmó el próximo rival de la selección femenina: fecha, hora y rival

La selección Colombia Femenina logró en el Mundial Femenino del 2023 su mejor participación histórica en una Copa del Mundo - crédito REUTERS/Jaimi Joy

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó a través de un comunicado de prensa los dos próximos partidos de la selección Colombia Femenina, que se jugarán en la fecha FIFA de octubre. El rival será la selección de Estados Unidos, ambos partidos con sede en el país norteamericano. Los duelos serán preparatorios para la Copa Oro Femenina y los Juegos Olímpicos de París, ambos en 2024.

El primer partido será en el estadio América First de la ciudad de Sandy en Utah. El duelo se jugará el 26 de octubre desde las 7:07 de la noche (hora colombiana). Tres días después, el domingo 29 de octubre, la selección cafetera deberá trasladarse a 1.172 kilómetros para llegar a San Diego, donde recibirá el segundo encuentro en el estadio Snapdragon a las 2:37 de la tarde (hora colombiana).

“La “amarilla” de una excelente participación en la reciente Copa Mundial Femenina de Australia y Nueva Zelanda, aprovechará de esta manera la fecha FIFA que se celebrará del 23 al 31 de octubre”, dice el comunicado compartido por la Federación

Ante equipos de la Concacaf, el rival que más se ha repetido ha sido Estados Unidos: 10 partidos con un empate y nueve derrotas. En segundo lugar, está la selección de México, contra quienes han jugado nueve partidos con un saldo de una sola victoria, cinco empates y cuatro derrotas. La última selección en el top 3 es Costa Rica, que en siete encuentros se han registrado cinco victorias, dos empates y un partido perdido.

El más reciente duelo fue en junio del 2022, cuando también jugaron un doblete de amistosos, con resultado a favor de las norteamericanas. El primer partido tuvo sitio en el Dick’s Sporting Goods Park de Colorado, el marcador fue de 3-0 con doblete de Sophia Smith y un tanto más de Taylor Kornieck. Aquel duelo fue importante para las Cafeteras, pues Catalina Pérez atajó dos penaltis.

El último partido de la selección Colombia en el America First de Utah<i> </i>

Colombia ya sabe lo que es jugar en el estadio América First, también conocido como Rio Tinto Stadium con capacidad para 20.000 espectadores. Estados Unidos se llevó la victoria con un gol en propia puerta de Manuela Vanegas y otro de Kelley O’Hara. Al menos 16 de las 23 jugadoras convocadas a la selección cafetera a la reciente Copa del Mundo hicieron parte de la plantilla de aquel encuentro.

Colombia y Estados Unidos en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023

Mientras la selección Colombia cumplió con el mejor Mundial en su historia, al llegar a los cuartos de final, Estados Unidos quedó en deuda con su afición y fue fuertemente criticada al caer ante Suecia en los octavos de final de la competencia. La Amarilla jugó cinco partidos en donde consiguió tres victorias (2-0 vs. Corea del Sur, 2-1 vs. Alemania y 1-0 vs. Jamaica) y dos derrotas (1-0 vs. Marruecos y 2-1 vs. Inglaterra).

La gran figura de la selección Colombia fue Linda Caicedo con dos goles y una asistencia, seguida por Catalina Usme con la misma cantidad de anotaciones y cierra el podio Leicy Santos con un tanto y un pase gol. Otras jugadoras destacadas fueron Jorelyn Carabalí, incluida en el once ideal de la Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS por sus siglas en inglés), y Catalina Pérez.

Entretanto, Estados Unidos en sus cuatro partidos ganó solo un encuentro, 3-0 vs. Vietnam, empató dos encuentros (1-1 vs. Países Bajos y 0-0 vs. Portugal) y perdió contra Suecia 5-4 en la tanda de penaltis, tras el empate 0-0 en los 90 minutos más los dos tiempos extra de 15 minutos, cada uno.