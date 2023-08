James pide chance en la selección Colombia: “Me estoy entrenando muy bien”

James Rodríguez hizo parte del equipo de Colombia que fracasó en las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 - crédito Luisa González/REUTERS

James Rodríguez ha sido uno de los jugadores más emblemáticos de la selección Colombia desde 2011, cuando hizo parte de la nómina que comenzó el camino de clasificación a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, pero su rendimiento bajó mucho y perdió ese poder determinante en la cancha para la Tricolor.

Te puede interesar: James Rodríguez estaría cerca de volver a la selección Colombia

Prueba de ello fue su participación en las clasificatorias a Qatar 2022, certamen en el cual fue protagonista por una serie de polémicas por sus diferencias con los técnicos Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda, sumado a su inestabilidad en clubes como Real Madrid, Everton, Al Rayyan y Olympiacos.

Durante las eliminatorias a Qatar 2022, James Rodríguez marcó dos goles en 10 compromisos - crédito Manaure Quintero/REUTERS

Sin embargo, el volante colombiano mantiene su deseo de volver a la Tricolor, ahora bajo el mando de Néstor Lorenzo, al que le pidió una oportunidad de demostrar su talento y ayudar en las eliminatorias que comenzarán en septiembre, pese a su mal inicio en el São Paulo.

“Siempre apto para lo que necesite”

Más allá de que no tuvo su mejor inicio con el São Paulo en sus primeros cuatro partidos, sumado a que llevaba cuatro meses sin jugar, James Rodríguez confía en que integre la selección Colombia para las eliminatorias ante Venezuela y Chile, el 7 y 12 de septiembre.

El volante anotó en el último partido de la Tricolor en unas eliminatorias al Mundial, pero que no alcanzó para clasificar a Qatar 2022 - crédito @GolCaracol

En charla con el canal ESPN, el mediocampista afirmó que no sabe si estará en la convocatoria, pero espera que el entrenador lo tenga en cuenta: “La verdad que no he hablado con nadie (sobre el bloqueo para selección). Me estoy entrenando muy bien, cuando he tenido minutos lo he hecho de buena manera. Siempre apto para lo que necesite el cuerpo técnico de la selección. Para mí será un orgullo ir a competir”.

Te puede interesar: James, Quintero y Falcao ya bloqueados por la selección Colombia para las eliminatorias sudamericanas

Por otro lado, el mediocampista dijo que sabe cómo afrontar las clasificatorias y no cometer los errores en el proceso rumbo a Qatar 2022: “Hay que ser siempre estable, porque en la eliminatoria pasada empezamos bien y en la segunda vuelta nos caímos. Entonces hay que ser constantes, hacer una buena eliminatoria. Ganar los partidos en casa, y tenemos el talento para hacerlo bien de visitantes”.

James y sus “poquitos minutos” en São Paulo

La ilusión de los hinchas del São Paulo con la llegada de James Rodríguez, que fue presentado como una estrella en el equipo, se ha ido apagando con las recientes presentaciones del colombiano y su proceso de adaptación por el tiempo que no estuvo en la actividad profesional.

“Son poquitos minutos, pero llegué hace 17 días al club. Mis compañeros ya tienen ritmo de juego, ya que hace tres meses vienen compitiendo. Me siento muy bien físicamente, los entrenadores me están llevando por un buen camino”, dijo el mediocampista.

James Rodríguez lleva tres partidos jugados con el São Paulo y en ninguno de ellos lo terminó por completo - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

De los cuatro partidos a los que James fue convocado por el técnico Dorival Júnior, en ninguno de ellos completó los 90 minutos, solo en uno fue titular y salió al terminar el primer tiempo, en otro ni siquiera entró a la cancha y en el más reciente, en la derrota 2-1 ante Liga de Quito por Conmebol Sudamericana, jugó 13 minutos.

El “Pibe” lo defendió

Aunque muchos aficionados consideran que James Rodríguez está muy bajo de forma para la selección Colombia, para Carlos El Pibe Valderrama sigue siendo un crack y defendió su llegada al São Paulo con unas declaraciones el 16 de agosto.

Te puede interesar: El físico de James Rodríguez no da para más: conozca por qué jugó tan poco en el último partido de São Paulo

“Para James es espectacular. Llegar a Brasil y jugar en São Paulo, ¿qué más quieres? Porque duró un tiempo sin jugar, y uno se preguntaba para dónde iba a coger y llega a São Paulo. Él tiene calidad para jugar en cualquier parte del mundo y ya lo demostró”.

Sumado a eso, el exjugador aseguró que el volante Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado son inamovibles en el combinado nacional, sin importar su presente o las críticas que tengan encima: “No los toquen. Los ídolos no se tocan”