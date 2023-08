Nairo Quintana quiere seguir compitiendo en Europa: “Espero todavía que no se haya terminado”

Nairo Quintana ya tiene todo listo para la apertura de El parche de Nairo ubicado por la salida norte de Bogotá - crédito Santiago Fernández / EFE

Nairo Quintana es uno de los ciclistas más ganadores en la historia de Colombia, pues tiene en su palmarés, por ejemplo, el haber sido campeón del Giro de Italia 2014 y de la Vuelta a España en 2016. Actualmente, el ciclista colombiano se encuentra sin equipo para competir y mantenerse en lo más alto del deporte a nivel internacional, por lo que ha aprovechado para incursionar en otro tipo de campos.

Quintana está estrenando un parador para ciclistas ubicado en la Autopista norte #232-00 antes del peaje que comunica a la capital con la Sabana. Este nuevo negocio lo tiene motivado, pues, según explicó, la idea es brindarle muchas facilidades a los deportistas que entrenan de manera frecuente.

Por eso, en la rueda de prensa del lanzamiento de El parche de Nairo, dio detalles sobre lo que los ciclistas van a poder encontrar en el lugar que cuenta con parqueadero gratis y vigilado para que los deportistas no se preocupen.

“Tenemos el taller de bicicletas para cuando llegue cansado, se ducha, se cambia y deja su bicicleta para que le hagan su mantenimiento, que le hagan su limpieza y pueda venir con la familia”

El sitio también cuenta con duchas y restaurante para que los ciclistas compartan con sus familias, inclusive, Nairo Quintana tiene pensado abrir una pista de BMX para que los niños puedan comenzar a practicar el deporte.

“También cuenta con parque para los niños, zonas verdes donde pueden traer las mascotas, de hecho, a la parte de atrás hay una pista de BMX que también poco a poco comenzaremos a hacerle eventos para que puedan venir con los niños”

Pero, aunque está motivado con su nueva faceta como empresario, Nairo Quintana sabe que aún tiene mucho que ofrecerle al deporte colombiano, por lo que espera poder volver a competir en las carreras más importantes del mundo.

“He dado todo y voy a aprovechar todos los momentos y las posibilidades que tuve en el campo deportivo, espero todavía que no se haya terminado y sigo luchando para continuar dándole alegrías a Colombia y a los ciclistas y motivando a los jóvenes”

El corredor colombiano también confesó que no ha sido un año fácil, pero que entiende que no ha dejado de ganar, pues ha podido dedicarse a otros campos de su vida que no había disfrutado como le gustaría por estar dedicado al ciclismo.

“He podido ganar espacio familiar, he podido ganar muchísimos ámbitos de la vida y en los que más me ha emocionado es en lo empresarial y en lo comercial porque nuestro ADN y el ADN de mi papá y de mi familia ha sido el comercio y el trabajar, entonces no he dejado de madrugar y de trasnochar”

¿Por qué Nairo Quintana está sin equipo?

En agosto de 2022, la Unión Ciclista Internacional (UCI) le notificó al corredor colombiano su desclasificación luego de dar positivo al medicamento tramadol y aunque no tienen ninguna restricción para competir, tampoco se ha confirmado su regreso a Europa.

Al parecer, su descalificación por dar positivo a tramadol estaría complicando el regreso del ciclista colombiano a Europa - crédito AFP

La razón podría estar en las políticas de los equipos europeos sobre los corredores que han sido descalificados por alguna infracción antidopaje, pues las escuadras inscritas al Movimiento por un ciclismo creíble (MPCC) pondrían varias trabas para la llegada del colombiano.

Así lo explicó el periodista Benji Naesen en su cuenta de Twitter: “En caso de que no lo supieras, ciclistas como Skjelmose y Simon Yates siempre tendrán una temporada de transferencia más difícil que otros, debido a la infracción antidopaje en su pasado. Múltiples equipos en WorldTour tienen políticas en las que simplemente no ficharán a un ciclista que tenga una infracción antidopaje”.