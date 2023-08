Nicolás Petro sobre la visita de su padre, el presidente: “No todo gira en torno a la política”

El presidente Gustavo Petro y su hijo, Nicolás Petro, por fin se encontraron, tras el rechazo del joven político a recibirlo en el búnker de la Fiscalía. Foto: @NicolasPetroB/Instagram

Un fuerte revuelo causó en el país el 21 de agosto de 2023 la visita del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, a su hijo, el exdiputado del Atlántico Nicolás Petro Burgos, a quien le fueron imputados los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Y que anunció su colaboración con la justicia, buscando un principio de acuerdo con la Fiscalía.

Te puede interesar: Gustavo Petro visitó a su hijo Nicolás en Barranquilla: “Como padre siempre tendrá mi apoyo y cariño”

En su cuenta de X (Twitter), el primogénito del jefe de Estado contó detalles del encuentro con su padre, que se llevó en su residencia, ubicada en el sector de Villa Campestre de Puerto Colombia, en zona metropolitana de Barranquilla, y en el que estuvo su pareja sentimental, Laura Ojeda; su madre, Katia Burgos y demás seres queridos del joven político.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Tío de Day Vásquez aseguró que pagó 700 millones de pesos por una casa para Nicolás Petro sin saber de dónde venía el dinero: “Ella actuó de mala fe”

Y reveló que el tema principal de esta visita fue el bebé que viene en camino: Luka Samuel, que estaría próximo a nacer, pues su pareja ya se encuentra en el noveno mes de embarazo.

“Visita de mi padre: Quiero informales que hoy recibí la visita de mi papá, nos reunimos unos minutos en familia, estaba Laura, mi Mamá y unos primos maternos. Hablamos de Luka Samuel y de la importancia de él en nuestras vidas. No todo gira entorno a la política”, indicó el hijo mayor del mandatario.

Con este mensaje en su cuenta de X (Twitter), Nicolás Petro se refirió al encuentro con su padre, el presidente de la República, Gustavo Petro.

La reunión entre ambos, padre e hijo, por fin se produjo, luego de que el 3 de agosto el exdiputado se negara a recibir a su progenitor en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá, en donde estuvo retenido durante seis días: mientras se desarrollaban en su contra las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos y se definía si seguía en libertad, como finalmente ocurrió.

Te puede interesar: Andrea Petro desmintió versión de Nicolás Petro sobre su exclusión de la campaña presidencial: ¿qué dijo?

“Como padre siempre tendrá mi apoyo y mi cariño. Como presidente he respetado sin titubeos la independencia judicial”, afirmó el primer mandatario. De paso, hizo un llamado a la Fiscalía para que tome decisiones imparciales y ajenas a objetivos políticos. Espero una acción penal libre de agendas políticas y de total sujeción al debido proceso y los fallos judiciales”, confirmó el mandatario.

En redes sociales quedó registrado el momento en el que a las afueras de la residencia de Nicolás Petro había un fuerte esquema de seguridad, perteneciente a su padre, el presidente de la República, Gustavo Petro, quien lo visitó el lunes 21 de agosto de 2023. Video: @coherenciaporf/Twitter

¿Por qué Nicolás Petro accedió a verse con el presidente?

Esa es la gran pregunta que surge tras esta visita, toda vez que el hijo de Gustavo Petro había arremetido contra el mandatario, en la entrevista que entregó a la revista Semana, publicada el 5 de agosto, en la que hizo énfasis en la mala relación con su padre; al que le habría reprochado su posición con respecto al entramado judicial que lo involucra.

“Yo sí sentí que él me dejó solo, me dejaron solo, y me duele muchísimo. Y más esta semana, cuando me mostraron unas declaraciones en las que él dijo, más o menos, que no me arrodillara ante el verdugo y, pues, la lectura obviamente es que me inmole por él y por la causa”, expresó Petro Burgos.

El hijo del presidente le fueron imputados los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Foto: @NicolasPetroB/Instagram

En sus declaraciones, el exasambleísta reconoció que la relación con su progenitor no venía bien. “Me duele porque, independientemente de todos los errores que cometí, porque yo reconozco que cometí errores, un padre siempre debe estar ahí”, destacó en la extensa entrevista, en la que además destapó otros secretos de la familia presidencial.

Del mismo modo, habló de su participación en la campaña política del presidente, en especial en el Atlántico, en la que jugó –según él– un papel preponderante.

“Si hay alguien que tuvo el contacto directo con las bases del petrismo, sobre todo, en el Atlántico y parte de la región Caribe, fui yo. Si hubo alguien quien ayudó a organizar decenas de manifestaciones, fui yo. Y a mí eso me tiene muy triste y muy dolido, porque sentí que me utilizaron como una ficha de ajedrez y que en el momento en que ya no era útil ahí sí me dieron la espalda”, señaló Petro Burgos.