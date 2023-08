Senadora Isabel Zuleta negó haber financiado campañas políticas tras indagación de la Procuraduría

Isabel Zuleta afirmó tener facultades para hacer las donaciones, según el Ministerio Público la senadora pudo incurrir en una falta disciplinaria Foto: Colprensa

La senadora Isabel Cristina Zuleta ha sido fuertemente criticada por la opinión pública, luego de su intervención durante la discusión del proyecto de ley para la disminución del salario de los congresistas.

Te puede interesar: Senadora fue “crucificada” en redes por reclamo ante reducción del salario de los congresistas: ¿de quién se trata?

En su intervención durante el debate, Zuleta aseguró en plenaria que ella votó a favor de la disminución de los salarios del Congreso. Sin embargo, comparó el sueldo de los congresistas con los de los futbolistas, calificando ambos trabajos de gran “esfuerzo y dedicación”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Aprueban ponencia positiva de proyecto de ley que busca reducir el sueldo de los congresistas

Sus declaraciones generaron críticas, pero la polémica llegaría cuando, horas más tarde, la senadora habló con Blu Radio y afirmó que está apoyando a candidatos en las actuales campañas a elecciones regionales de su propio bolsillo, lo cual avivó la controversia por ser esto un acto contrario a la ley.

“Yo estoy apoyando a los candidatos con mi salario. Creo que ese es mi deber, mi responsabilidad a través de donaciones que están permitidas por la ley, estamos ayudando a esas candidaturas de campesinos (...)”, dijo Isabel Zuleta.

Te puede interesar: Gustavo Bolívar le respondió a senadora del Pacto Histórico que no quiere bajarse el suelo

Ante esta situación, la Procuraduría General de la Nación anunció, el sábado 19 de agosto de 2023, que abrió indagación previa contra la senadora por presuntas donaciones de carácter económico que habría para financiar campañas políticas.

Este mismo sábado, Zuleta se pronunció al respecto de las investigaciones que se adelantan en su contra y negó haber entregado dichas donaciones por las que se le acusa.

Foto: @ISAZULETA/Twitter

“Señores de la Procuraduría, no he entregado ninguna donación, anuncié que lo haría a través de mi partido, basada en esta norma, porque en nuestra interpretación estoy en la excepción contemplada en la Constitución y en la Ley 1475 de 2011. Si no es así, espero su concepto y no lo haré”, dijo la senadora en su cuenta de Twitter.

Lo que llama la atención en este caso, es que Isabel Zuleta asegura que no ha hecho ningún aporte económico a las campañas y que lo hará conforme a la ley, pero, en su entrevista con la emisora radial, la misma precisó que ya estaba haciendo donaciones.

Al abrir indagación contra la política, la Procuraduría señaló que: “Luego de ser consultada sobre si ese hecho no constituía una eventual participación indebida, Zuleta supuestamente afirmó tener facultades para hacer donaciones, al ser un hecho distinto a la prohibición existente sobre la financiación, con lo que, según el Ministerio Público, pudo incurrir en una falta disciplinaria”.

Según el artículo 110 de la Constitución Política, “se prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley”. La norma también señala que quien incumpla la medida incurrirá en “causal de remoción del cargo o de pérdida de investidura”.

Varios fueron los comentarios, críticas y acusaciones después de las declaraciones de Zuleta. Incluso, Daniel Briceño, candidato al Concejo de Bogotá por el Centro Democrático, aseguró: “La senadora debe perder su investidura. Vamos a demandarla”.

Daniel Briceño, candidato al Concejo de Bogotá por el Centro Democrático, acusó a la senadora Isabel Zuleta y pidió su pérdida de investidura. Foto: @Danielbricen/Twitter

Con la apertura de la indagación, el Ministerio Público busca verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se pudieron cometer.

En varias ocasiones Isabel Zuleta ha arremetido contra los medios de comunicación colombianos. Los ha tildado de “mentirosos” y hasta ha asegurado que los congresistas son víctimas de persecuciones y presiones por parte de la prensa para votar según convenga sobre el proyecto de ley.

“Informo a medios que violan la Constitución con sus mentiras.

1. Nunca he estado en desacuerdo con la reducción de los altos salarios.

2. Respaldo el clamor popular por la mayor equidad en los salarios.

3. Insto a que se reconozca el esfuerzo de los congresistas que sí hacemos la tarea”, dijo en su cuenta de Twitter.