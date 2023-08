A qué fueron realmente el médico Edwin Arrieta y su asesino Daniel Sancho a Tailandia: autoridades revelaron la verdad

Daniel Sancho, mientras prepara una receta para los seguidores de su canal de YouTube. Autoridades tailandesas revelan nuevos detalles del viaje del chef español al país asiático. Foto Pantallazo (youtube.com/@purodisfrute8563)

El 3 de agosto del 2023 el médico cirujano oriundo de Córdoba, Edwin Arrieta Arteaga, de 44 años, fue encontrado desmembrado en bolsas de basura en la isla de Koh Phangan, al sur de Tailandia. El culpable del macabro asesinato es el chef español de 29 años Daniel Sancho.

Precisamente las autoridades tailandesas afirmaron que Sancho, acusado el 7 de agosto por el homicidio de Arrieta, cometió el asesinato de manera premeditada. De igual forma, la Policía de Tailandia señaló que la verdadera intención del chef español era casarse, y así lo afirmó el capitán de la policía Sucheep Chadakarn:

“Iba a casarse con otra persona en Indonesia”.

De acuerdo con las autoridades, mientras Sancho le indicaba a Arrieta su intención de finalizar la relación que mantenían, se inició la discusión con el médico colombiano, que terminó con su homicidio y posterior desmembramiento. En este punto es donde se demuestra que no fue un asesinato involuntario, sino un crimen premeditado.

Precisamente, cuando se conoció el escándalo del macabro homicidio, el español de 29 años aceptó su responsabilidad, pero aseguró que lo había cometido como consecuencia de las intimidaciones a las que era sometido por parte del médico cordobés:

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”.

Aunque no se ha confirmado con qué persona se iba a casar Sancho, desde la prensa internacional se ha especulado que es con su expareja sentimental con la que duró 5 años. La investigación ha arrojado más detalles espeluznantes del homicidio y desmembramiento del colombiano; se reveló que al parecer Arrieta le habría enviado mensajes al chef en las que clo amenazaba con publicar fotografías de sus encuentros si lo abandonaba. Incluso, que lo llegó ha amenazar de muerte, de acuerdo con la prensa de España.

Mientras tanto, las autoridades de Tailandia han aseverado que solicitarán la pena máxima para el chef, condena máxima que está vigente en ese país desde 1997.

Un caso que podría dar indicios del destino del chef de 29 años es lo que ocurrió con su compatriota español Artur Segarra, quien fue culpado por el homicidio y descuartizamiento del empresario David Bernat. Segarra fue condenado a pena capital, aunque su defensa solicitó clemencia al rey Maha Vajiralongkorn. Finalmente, su condena fue cambiada a cadena perpetua.

Las cuentas entre Arrieta y Sancho

Quedó al descubierto que el colombiano Edwin Arrieta le proporcionó a Sancho una tarjeta de crédito que tenía un cupo mensual de 25.000 euros, sumando a un sueldo de 300.000 euros anuales. Se indicó también que la tarjeta de crédito estaría ligada a una cuenta bancaria que era propiedad de Arrieta, y que en este momento es parte de la investigación judicial que se lleva a cabo por este caso.

En cuanto a la suma de 25.000 euros que, al parecer, recibía Daniel Sancho mensualmente, en pesos colombianos equivaldría a aproximadamente a más de $112 millones.

Pese a que en las declaraciones que inicialmente dio Daniel Sancho, en las que fue tajante al afirmar que sólo había recibido 10.000 euros por parte de Arrieta para su restaurante, esta alta suma de dinero indica que la conexión financiera existente entre las dos personas era mucho más profunda. Del mismo modo, la última transacción que aparece reportada con la tarjeta de crédito se dio en la semana en la que se cometió dicho crimen en Tailandia.

Arrieta tenía un ambicioso plan de expansión en España, lugar donde pensaba abrir dos clínicas de cirugía estética en Madrid y Barcelona. La relación con Daniel Sancho, a quien conoció por medio de Instagram, fue apasionada pero estuvo marcada por algunos altibajos emocionales. En las publicaciones se muestran viajes a Ibiza y Segovia, lugares en los que ambos compartían la pasión por los caballos que tenía Arrieta.