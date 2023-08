Bolillo Gómez se va del Junior tras la eliminación en la Copa Colombia: Arturo Reyes regresa al Tiburón

Hernán Darío Gómez llegó en marzo del 2023 a la dirección técnica del Junior en reemplazo de Arturo Reyes. Foto: Dimayor

Lo que era un secreto a voces se confirmó finalmente, Bolillo Gómez no va más técnico del Junior de Barranquilla, del que no pudo enderezar el camino en el segundo semestre. El antioqueño había llegado al Tiburón en marzo de 2023 en reemplazo de Arturo Reyes, curiosamente el samario será el que tome las riendas del cuadro Rojiblanco.

Comunicado Junior de Barranquilla

El antioqueño dejó el banquillo técnico tras la eliminación en Copa Colombia. Foto: @JuniorClubSA/Twitter

La eliminación en octavos de final del Junior FC en la Copa Colombia, a manos del Cúcuta Deportivo, fue la gota que rebasó el vaso en la relación entre Hernán Darío Bolillo Gómez y la hinchada del conjunto barranquillero. Tras empatar la serie en el encuentro de vuelta 5-5, fue necesaria la tanda de penaltis para definir el clasificado a la siguiente ronda, allí fueron mejores los motilones, que ganaron 4-3 y no solo avanzaron de fase, sino que forzaron la renuncia del director técnico.

La relación más complicada del Bolillo en su breve paso por el tiburón ha sido con la hinchada. La salida de Juan Fernando Quintero y de Sebastián Viera puso un manto de duda sobre el director técnico, que ya era discutido por algunos sectores de la fanaticada luego de no clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor II-2023.

En las últimas ruedas de prensa la constante ha sido la crítica del entrenador a aquellos hinchas que insultan y chiflan a sus jugadores. Ese ambiente negativo, aunque no es la principal causa del bajo nivel, sí ha afectado a sus futbolistas, que no logran darle vuelta a la situación y conseguir los tres puntos:

“Cuando el árbitro pita el penalti a favor de Junior, la gente en las tribunas insultándonos y tirando cosas, bravos porque nos pitan un penalti a favor y porque lo marcamos. Eso marca una energía que afecta (...) La camiseta del Junior es difícil. Para gente con personalidad y carácter. El estadio no es fácil, pero hay jugadores que llegaron y juegan en la plaza”.

En cinco meses en el cargo, el técnico mundialista consiguió siete victorias, siete empates y seis derrotas. Actualmente, el tiburón está en la casilla 17 de la Liga BetPlay Dimayor II-2023 con apenas tres puntos.

Bolillo Gómez vs. la hinchada del Junior FC: Los motivos que desgastaron la relación

La relación con la hinchada comenzó a fragmentarse una vez Juan Fernando Quintero tomó la decisión de renunciar al Junior FC. El futbolista explicó que no empalmaba bien en el estilo de juego de Hernán Darío, además criticó severamente a ‘Panzer’ Carvajal, principal asistente técnico del Bolillo.

“A mí no me extraña nada de él. No influye en mi vida, no le doy importancia. Segundo, “son enemigos del club” y Viera le dio 7 títulos. ¿Y Narváez cuántos? La ignorancia es atrevida. Hablando de fútbol, no sé qué hizo el ‘Panzer’, con todo respeto”.

Gómez se defendió posteriormente explicando que Juanfer Quintero debía readaptarse físicamente luego de una larga lesión que le costó el cierre de temporada en el primer semestre:

“Le dije a Juanfer, te voy a llevar de a poco, te voy a ir poniendo de a poco hasta que vuelvas a ser la figura. Hace cuatro meses no juegas, entonces te está costando. Terminó el entrenamiento sin problemas y al otro día me llama don Fuad preguntándome qué había pasado con Juanfer, yo me quedé sorprendido”

En medio del caos por la falta de resultado, reapareció un ídolo del Junior FC, el jugador con más partidos jugados y títulos obtenidos con el tiburón, Sebastián Viera. El ex portero tampoco tuvo buena relación con Hernán Gómez y optó por el retiro tras muchos años como profesional. En su momento, Viera criticó al entrenador por falta de planificación:

“Para que las cosas salgan bien debe haber una organización y planificación. Si la base del equipo son jugadores de buen pie, que jueguen bien al fútbol, que la idiosincrasia es jugar bien, no puedes traer un técnico que no juegue bien al fútbol”.

Esto no cayó bien en Bolillo Gómez, que en declaraciones a los medios de comunicación criticó severamente al guardameta, lo que tampoco fue bien recibido por la hinchada:

“Sebastián, cuando estaba aquí, llevaba varios añitos sin jugar bien (...) si nosotros con ese 2-0 que teníamos ante Unión Magdalena y si él no comete los errores hubiésemos clasificado. No hay mucho que hablar porque él también perdió, cuando yo llegué había perdido todos los partidos”.

La relación se tornó mucho más hostil no solo por los malos resultados, sino por los insultos y agravios entre el entrenador y los hinchas. Una pancarta con la frase “Bolillo, farsante. La hinchada no te quiere. Te vas o te sacamos. Porquería, obsoleto, estafador” encendió las alarmas.

Luego, el 12 de agosto, previo al partido entre Junior vs. Deportivo Pasto, Junior estaba bajándose del bus para ingresar al estadio Metropolitano de Barranquilla, algunos aficionados estaban en los alrededores de la puerta. Al momento que Hernán Darío Gómez apareció, uno de los hinchas no aguantó las ganas de criticarlo por los malos resultados y asegurando que debe estar listo para renunciar en la noche: