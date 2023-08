Catalina Usme habló de su continuidad en la selección Colombia para el mundial de 2027

Catalina Usme es la goleadora histórica de la selección Colombia con 52 goles. Foto: REUTERS/Hannah Mckay

La selección Colombia femenina sigue recibiendo honores tras su partición en la copa del mundo de Australia y Nueva Zelanda. El martes 15 de agosto las Chicas Superpoderosas fueron aclamadas en el Movistar Arena.

El turno para recibir a las dirigidas por Nelson Abadía fue para la Casa de Nariño, que en cabeza del presidente Gustavo Petro, le dio una cálida bienvenida a las cafeteras que dejaron en alto el nombre del país en la cita orbital de Oceanía, en donde llegando hasta los cuartos de final, por lo cual fueron condecoradas junto al cuerpo técnico con la Orden de Boyacá.

“Aquí, las fútbolistas obviamente mujeres, pero el director técnico, presidente del Comité Olímpico, Presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, los dirigentes, son hombres. Eso es un dato a tener en cuenta, la única mujer dirigente aquí es nuestra Ministra del Gobierno, profesora de Educación Física”, dijo el primer mandatario.

Y agregó: “Aquí hay un vacío en Colombia, casi que estamos remplazando la ausencia de una identidad colombiana en el fútbol, casi que es lo único, en el ciclismo, en el deporte en general. Y entonces nos sentimos colombianos, es en el partido de fútbol”.

Así mismo, desde la Presidencia de la República informaron que el Gobierno destinará un presupuesto de $8000 millones para que exista una liga profesional de fútbol femenino.

Catalina Usme se refirió a su continuidad en la selección Colombia

Catalina Usme es la jugadora que más goles ha hecho en un mundial con la selección Colombia. REUTERS/Hannah Mckay

A la nacida en Marinilla (Antioquia) le consultaron sobre su continuidad en el combinado nacional, ya que a sus 33 años, de edad, muchos hablan de retiro y no creen que puedan llegar a la copa del mundo de 2027; sin embargo, la respuesta de la jugadora de América de Cali dejó claro que se ve en el próximo mundial: “Claro que sí, obvio”.

Por otro lado, la goleadora histórica de la Tricolor agradeció el recibimiento del presidente Gustavo Petro; no obstante, remarcó en la necesidad de apoyar más el deporte colombiano en general.

“El camino no acaba acá, este es un paso para lo que el equipo va a ser. Lo lindo del deporte es que todo el tiempo viene dando retos, todo el tiempo da nuevas oportunidades. Ahora se nos vienen otras oportunidades como los Juegos Olímpicos, la Copa de Oro, así que estoy convencida de que este equipo va a dar de qué hablar de ahora en adelante”

En medio de su discurso en la Casa de Nariño, Usme contó una anécdota que vivió en Australia en plena copa del mundo: “Una señora se me acercó en el aeropuerto y me dijo: ‘gracias a este grupo, la gente acá ya nos ve diferente, y nos ven en otros términos, si no qué buen deporte tiene Colombia’ y me voy a quedar con eso”.

“Lo mejor que tiene Colombia son los deportistas, la mejor cara a nivel internacional son los deportistas y somos los que más necesitamos apoyo, y necesitamos de esa mano para seguir preparándonos y dar lo mejor por el país. Me alegra que se hayan identificado con este equipo, porque amamos nuestro país, amamos lo que hacemos, amamos el fútbol (...) todo lo hacemos con mucho amor. Gracias a ustedes (Gobierno) por este recibimiento, por darnos el honor de portar esta medalla, y esperen de nosotras siempre lo mejor”

Luego su participación en la copa del mundo femenina, la selección Colombia se disputará la Copa Oro de la Concacaf, que servirá como preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024.