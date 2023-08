Madre y hermano de Tomás Ángel lanzaron fuerte crítica a las directivas de Atlético Nacional: “No se cansan de mentir”

El hermano mayor de Tomás Ángel se fue en contra el conjunto Verdolaga. Foto: @geroangel/Instagram

En toda una polémica se convirtió el caso de Tomás Ángel, que pasó de ser uno de los jugadores prospectos de Atlético Nacional, a un descartado por el actual entrenador William Amaral. Sin embargo, hay quienes creen que el delantero de 20 años fue vetado por la dirigencia Verdolaga.

Previo al choque de vuelta por los octavos de final por Copa Colombia ante el América de Cali, el director deportivo de Nacional, Esteban Escobar, se refirió al caso de Tomás Ángel, del cual negó que esté vetado para jugar.

“De lo de Tomás he visto que se genera una polémica de un posible veto y ciertas cosas se han venido hablando, pero nada que ver. El profe (Amaral) tiene su plantilla de 30 jugadores y a cualquiera de esos jugadores podrá utilizar sin ningún problema. Y es él y solamente él quien decide quiénes juegan y quiénes no juegan”

No obstante, el hermano de mayor de Tomás, Gerónimo Ángel, le echó más sal a la herida a través de sus redes sociales, pues tildó de mentirosos a los directivos por supuestamente haber marginado al jugador que, en lo que va del año, por todas las competiciones tiene siete goles en su haber con el Rey de Copas. “No se cansan de decir mentiras”.

No obstante, no solo fue Gerónimo el que se refirió al caso de sus hermanos. Su madre, María Paula Rodríguez, que en Instagram aparece registrada con el usuario “dare_2b_you”, comentó: ¡Se les salió de las manos, no saben decir!”.

El modelo y cantante tildó de mentirosos a los directivos del Rey de Copas. Foto: @nattycasta/Twitter

El directivo comentó que la intención tanto del club como del jugador es extender su vínculo, teniendo en cuenta que el contrato de Tomás Ángel con Atlético Nacional culmina en diciembre del presente año.

Así mismo, Escobar aseguró que por ahora no hay ofrecimientos por el atacante que tuvo una destacada actuación en el mundial sub-20, con la camiseta de la selección Colombia. “A día de hoy, en Atlético Nacional, ni por Kevin Mier, ni por Jhon Solís, ni por Tomás Ángel, hay oferta sobre la mesa. ¿Qué preguntan por los jugadores? Claro (…) No hay ninguna oferta oficial”.

Y agregó: “No podemos cada que no se convoca un jugador dentro de los 18, sabiendo que son 30, generar una polémica que no es. Con Tomás esperamos poder renovar su contrato. Él tiene contrato hasta diciembre. Sabemos que el jugador tiene también la voluntad de renovación. Hoy es jugador de Atlético Nacional y tendrá que, como el resto de los 30 jugadores, ganarse su puesto compitiendo en el entrenamiento. El profe tiene toda la autonomía para poner los jugadores”.

Por su parte, William Amaral se refirió a la situación del jugador durante la rueda de prensa posterior a la victoria ante el Atlético Bucaramanga, juego válido por la quinta jornada de la Liga BetPlay Dimayor.

“Es un chico maravilloso, un excelente jugador como lo es también Asprilla, Duque, Ramírez. Son 4 jugadores que tenemos para esa posición, sin hablar aún de Emilio. Todos con un potencial tremendo y no pueden jugar todos, juegan algunos, otros se quedan fuera, pero vamos a intentar que jueguen según las necesidades del equipo en función de la competición y sobre todo del adversario. Todos los jugadores son necesarios e importantes y nosotros vamos a aprovechar todo lo que ellos tienen para dar”.

En el actual semestre, Tomás Ángel disputó cuatro minutos en la victoria ante América de Cali, fue titular en el triunfo 2-1 contra Jaguares de Córdoba y volvió a sumar escasos cuatro minutos en el empate 1-1 ante Deportivo Cali. En los duelos de Copa Libertadores fue suplente y no sumó minutos y en el más reciente partido contra Atlético Bucaramanga no fue ni siquiera convocado. Su ficha está avaluada en 950.000 euros, según Transfermarkt.