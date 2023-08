Federación Colombiana de Fútbol respondió a Dominic Wolf por controversia con la camiseta de la selección

La Federación Colombiana de Fútbol le respondió a Dominic Colombia por su video quejándose por la orden de eliminar varios de los videos en los que utilizaba la camiseta de la Selección Colombia Foto: @dominiccolombia/Instagram

Dominic Wolf se convirtió en uno de los creadores de contenido más reconocidos en las redes sociales durante el último tiempo, gracias a sus publicaciones orientadas a promover los destinos turísticos del país en su canal de YouTube, Dominic Colombia.

Te puede interesar: Dominic Colombia no volverá a ponerse la camiseta de la selección: conozca la razón

El alemán naturalizado colombiano lleva varios años viviendo en Bucaramanga, Santander, y nunca ha escondido su cariño por el país, al punto de que es habitual verlo usando en ciertas publicaciones la camiseta de la selección Colombia. De hecho, una de sus publicaciones más recordadas fue cuando asistió al partido del pasado 20 de junio en el que los dirigidos por Néstor Lorenzo vencieron a Alemania por 2-0 en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Este será el próximo campeonato en el que competirá la selección Colombia Femenina

Sin embargo, en las últimas horas anunció a sus seguidores con un video publicado en su canal de YouTube que no iba a poder seguir usando la camiseta del equipo nacional de fútbol, luego de recibir una carta desde la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) pidiéndole que retirara varios de sus videos usando la camiseta, argumentando una violación de derechos de imagen. El influenciador alemán aseguró que en el comunicado le dejaron en claro que, en caso de que se negara a acatar la petición, emprenderían acciones legales en su contra.

Wolf, que señaló que encontraba “rara” la legislación colombiana sobre ese tema, manifestó sentirse “supremamente triste y decepcionado” por lo ocurrido. Debido al revuelo que causó el video y por las críticas recibidas por la FCF sobre este tema, un portavoz de la entidad le respondió al youtuber para explicar las razones que motivaron a la federación a emprender estas acciones en contra de su canal.

Te puede interesar: Jugadoras de la selección Colombia comenzaron a regresar al país tras histórica participación en el Mundial Femenino: estas son sus declaraciones

De acuerdo con El Tiempo, desde la FCF señalaron que el mayor inconveniente con los videos publicados por Dominic Colombia es que en ellos realiza publicidad para marcas que no son patrocinadoras oficiales de la selección Colombia:

“El problema es que el ‘influencer’, con la camiseta de Colombia, realiza publicidades para marcas que no son patrocinadoras de la Selección Colombia. Y lo peor es que son marcas que son competencia directa de patrocinadores oficiales del equipo”

La FCF aportó capturas de pantalla en las que se observan algunas marcas de cerveza, por ejemplo, que ha publicitado el creador de contenido portando la camiseta del seleccionado nacional. Estas no tardaron en circular en redes sociales.

Dominic Wolf realizó varias publicidades en sus cuentas para distintas marcas no relacionadas con la Selección Colombia mientras portaba la camiseta. Eso motivó a la Federación Colombiana de Fútbol a tomar acciones contra el 'youtuber'. Foto:@dominiccolombia/TikTok

Cabe recordar que en la comunicación de la Federación Colombiana de Fútbol no se especifica que Dominic no pueda portar la camiseta de la selección como cualquier otro aficionado, sino que la restricción está en que la use cuando realiza publicidad para otras marcas que no son patrocinadoras del cuadro tricolor. Así se lee en la misiva que el propio youtuber compartió:

“A nuestro juicio, se está haciendo un uso ilegítimo de los signos distintivos de la FCF en los términos de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el uso de la indumentaria y la camiseta oficial de la Selección Colombia no ha sido consentido ni autorizado por la FCF”

Sin embargo, y a pesar del concepto de la Federación, le han llovido críticas a la entidad por su manejo de la situación, generando un debate sobre hasta qué punto se puede utilizar una camiseta de la Selección Colombia en redes sociales, actos públicos o medios de comunicación si estos no son patrocinadores oficiales.

Al respecto, y de acuerdo con El Tiempo, el caso actualmente se encuentra bajo conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, por lo que se espera un concepto de la entidad con relación a esta clase de situaciones y sobre la medida que afectó el contenido de Dominic Wolf, en particular.

En una entrevista en W Radio, Dominic explicó que muchos de sus videos los hizo portando la camiseta de la selección Colombia por el valor emocional que tiene para él luego de ver el entusiasmo de los hinchas que se hicieron presentes durante el Mundial de Brasil 2014. En todo caso, aseguró que acató la orden de la FCF, aunque no ocultó en ningún momento su desacuerdo con la medida: