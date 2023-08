Modelo paisa fue brutalmente golpeada por su pareja porque le pidió que le pagara una plata: “Salí robada y maltratada”

El hombre le dejó heridas en su cara y en sus brazos Foto: tomada de las redes sociales de la modelo

A través de sus redes sociales, la modelo Jineth Riveros denunció que fue víctima de violencia por parte de su expareja. De acuerdo con lo que reveló, el hombre se había apoyado económicamente en ella en varias ocasiones, y cuando ella decidió cobrarle, el hombre la agredió. A través de imágenes, la modelo dejó ver los golpes que le propinó en su cara y en sus brazos.

Te puede interesar: Un hombre consumiendo pegante y acosando niñas causó temor en TransMilenio

“Nunca llegué a pensar que pasaría por esto, pero quiero hacer público mi caso: sostuve una relación con este personaje en la que salí robada y maltratada tanto física como mentalmente. Me sacó prestada una plata para pagar una deuda de 5 millones de pesos y adicional a eso comprarle una cama, pagarle un arriendo, porque el pobre no tenía nada y no tiene nada. A esto súmele que me maltrató hasta más no poder solo por cobrarle dicha deuda. Quiero que vean mi caso y las mujeres y hombres se den cuenta de él tipo de persona que es este man: ¡Una rata!”, escribió en un fragmento de su relato.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Sara Uribe hizo una sorpresiva confesión sobre cómo se ganaba la vida antes de ser famosa

Riveros aseguró que su victimario suele pedir favores económicos y que no cumple con saldar sus deudas. “Hablo porque estoy cansada de las amenazas de muerte que me ha dicho y el miedo a salir lastimada pero no quiero que ninguna mujer vuelva a pasar por este tipo de cosas”, añadió a su testimonio. De acuerdo con lo que ella misma ha revelado, el hombre no solo la golpeó, sino que además la asfixió hasta que ella quedó inconsciente. Aparte de todo, cuenta, el hombre la tuvo retenida.

Las agresiones, según le contó ella a Noticias Caracol, duraron unos seis meses. Aunque no se conoce mayor información del agresor, gracias a capturas de pantalla tomadas y publicadas por la víctima se sabe que adelantó estudios en contaduría pública en la Fundación Universitaria San Martín, en Bogotá, y que trabajaba como CEO en un establecimiento llamado Barbería Kings.

El hombre, además, llegó a insultarla a través de redes sociales cuando ella le pedía que le devolviera su dinero

“Me dicen (desde la Fiscalía General de la Nación) que es un caso de violencia extrema, aparte hay amenazas de muerte, prácticamente eso fue como un secuestro. También retenía mis celulares, me retenía a mí para que no saliera y les contara a mis papás (...) Quisiera que de verdad pagara por lo que hizo, porque es una persona que no solamente ha golpeado mujeres, sino también ha robado a muchas más personas”, comentó Riveros en la entrevista que le otorgó a Noticias Caracol.

Te puede interesar: Participante de Colombia en Miss Universo publicó fotos al natural: “Desde que tengo memoria he peleado con la imagen que veo de mi cuerpo”

“Él se me tiró sobre la cama. Me pegó puños en la cara. Me ahorcaba, me tapaba la boca y la nariz mientras me decía que peleara por algo”, recordó.

A través de la Ruta de Atención Integral de Bogotá se han recibido 14.000 denuncias por violencia contra la mujer

El caso de Jineth Riveros es tan solo uno de los muchos de casos que se reportan en el país cada día. Recientemente, la Secretaría de Seguridad entregó cifras en las que evidencia que tan solo en Bogotá, desde el año 2021, la Ruta de Atención Integral del Distrito de Bogotá ha atendido unos 14.000 casos de mujeres que han sido víctimas de violencia.

Dentro de las denuncias un 35% de casos son consecuentes de violencia económica, 28% de violencia intrafamiliar, 23% de violencia física y 11% de violencia sexual. “En Bogotá, las mujeres no están solas. En nuestras Casas de Justicia, cuentan con un equipo de profesionales para acompañarlas en todo el proceso. Este no es un tema que se deba manejar de puertas para adentro; hay que denunciar”, comentó Óscar Gómez Heredia, secretario de Seguridad de Bogotá.

Según la Procuraduría General de la Nación, en lo que va del 2023 se han emitido 4.142 alertas de este tipo de casos en el país.