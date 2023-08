Sorpresiva caída de María Camila Osorio en el Masters de Cincinnati: quedó por fuera del cuadro principal

María Camila Osorio fue eliminada en las rondas clasificatorias del Masters 1000 de Cincinnati. Foto: Getty Images.

La tenista colombiana María Camila Osorio inició la temporada de asfalto en el circuito de la WTA participando en las rondas clasificatorias al Masters 1000 de Cincinnati. La raqueta de 21 años de edad saltó a la superficie dura para buscar su puesto en el cuadro principal, pero sorpresivamente no logró su cometido.

En la cancha central del Lindner Family Tennis Center, donde se está llevando a cabo el certamen, Osorio enfrentó a la italiana Jasmine Paolini, la actual número 49 del mundo, en el segundo partido de las clasificatorias y a pesar de pelear hasta el final fue eliminada, cerrando anticipadamente su participación en el torneo de Ohio.

Con un tiempo total de juego de 1 hora y 50 minutos, la raqueta del país de la bota venció a la tricolor con parciales dobles de 7-5 avanzando y la envió a empacar maletas justo en la etapa previa al cuadro principal del Masters.

En el primer set fueron los Break Points los que hicieron la diferencia. Al inicio del compromiso ambas se respetaron sus servicios y cuando eran quebradas rápidamente se recuperaban al siguiente game, así lo hizo la europea que entregó dos puntos de quiebre, pero hizo efectivos tres más a su favor cerrando el set con un parcial de 7-5.

Para la etapa final del encuentro, María Camila intentó presionar más a Paolini, pero esta última con el juego de la cafetera bien estudiado no permitió ninguna diferencia y se volvió a imponer en el asfalto. Esta vez con una efectividad de conversión de sus primeros servicios en puntos del 52%, Jasmine logró quebrar en cinco ocasiones a la tricolor, que solo pudo devolverle cuatro break points y se llevó el partido con un parcial final de 7-5.

Ahora, en lo que viene del calendario de la colombiana para impulsar su ubicación en el ranking serán algunos torneos categorizados WTA 250, WTA 500, el Masters 1000 de Guadalajara, el Masters 1000 de China, y el último Grand Slam del año, el US Open.

Así le fue a Camila en el cierre de temporada de tierra batida

El pasado mes de julio para la cucuteña inició con un traspié bastante duro en Wimbledon. En la primera ronda del cuadro principal cayó ante la italiana Elisabetta Cocciaretto con parciales de 6-3 y 6-4 perdiendo una gran oportunidad de escalar varios puestos en el escalafón, no obstante; se reivindicaría en los torneos posteriores.

En el Abierto de Palermo, Osorio volvió a la tierra batida y allí realizó su mejor presentación del mes. En la primera ronda del torneo venció a la francesa Fiona Ferro con parciales de 7-6 y 6-1, posteriormente en octavos de final dejó atrás a la rusa Erika Andreeva con 6-7, 6-0 y 6-2, finalmente en cuartos de final cayó ante la egipcia Mayar Sherif por un resultado de 6-4 y 6-1.

Una semana después en la cancha M4 del The Club an der Alster donde se llevó a cabo el Abierto de Hamburgo, la colombiana enfrentó a la italiana Martina Trevisan, la número 76 del mundo, por los octavos de final del cuadro principal del torneo y con un juego que no alcanzó a ser suficiente fue eliminada de la competición.

Con un tiempo total de juego de 1 hora y 24 minutos la raqueta del país de la bota venció a la tricolor con parciales de 6-1 y 6-3 avanzando así a los cuartos de final del certamen y obligando a Osorio a empacar las maletas.

Estas cortas presentaciones fueron suficientes para mantener a la cafetera entre las 100 mejores tenistas del mundo.