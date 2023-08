Valerie Domínguez y Juan David Echeverri mostraron su único momento de intimidad en el día: “Cada segundo vale oro”

Valerie Domínguez y Juan David Echeverry están casados desde 2021 y desde entonces han destacado en redes sociales por su contenido cómico (@valeriedomi/Instagram)

En la extensa lista de mujeres que lograron el título de Señorita Colombia, una de las más recordadas por los colombianos hoy por hoy es Valerie Dominguez. La barranquillera, reconocida en un principio por ser prima ni más ni menos que de Shakira y valiéndose de su belleza y carisma; se hizo con la corona nacional en 2005 y poco después representó al país en Miss Universo, donde llegó a estar entre las diez finalistas.

Una vez terminó su reinado, Valerie incursionó en la actuación y participó en producciones televisivas como Hasta que la plata nos separe, El último matrimonio feliz, Los caballeros las prefieren brutas y más recientemente en Te la dedico, del Canal RCN. También tuvo un rol como presentadora en el Festival Internacional del Humor donde acompañó al humorista Andrés López.

Sin embargo, también tuvo que afrontar una gran controversia nacional debido a que fue vinculada por los medios de comunicación durante las indagaciones por el escándalo de Agro Ingreso Seguro en 2009, debido a que ella y la familia de su hoy exnovio Juan Manuel Dávila Fernández de Soto, se vieron beneficiados con estos créditos. Debido a que Valerie rechazó el dinero que iba a recibir, ante la magnitud del escándalo, fue investigada en calidad de tentativa por peculado por apropiación y falsedad en documento privado. Ante un tribunal, Domínguez declaró ante las autoridades en contra de su expareja y sus familiares, asegurando que fue engañada por ellos. Finalmente, en 2012 fue exonerada de todos los cargos.

Actualmente se encuentra casada con Juan David Echeverri (conocido en redes sociales como El Pollo) una figura reconocida en el ámbito del fitness tanto por sus rutinas de ejercicio como por su línea de comida saludable. Desde que tuvo lugar la boda en 2021, se convirtieron en una pareja que no deja indiferente a nadie en las redes sociales, debido a que en sus contenidos destacan por igual la sensualidad de la pareja como su sentido del humor. A ellos se les suma la presencia de Thiago, el hijo de la pareja que también protagoniza muchas de las publicaciones de Valerie.

Recientemente, la propia Valerie publicó un sketch en su cuenta de Instagram donde hacían referencia a un desafío que afrontan todos los matrimonios con hijos en algún momento: el de no tener tiempo para la intimidad como pareja, por sus responsabilidades como padres.

En la grabación se observa a Valerie doblando la ropa mientras en el texto que acompaña el clip se lee “Cuando Thiago está durmiendo y él sabe que cada segundo vale ORO!”. De repente aparece El Pollo, la alza en sus brazos y se la lleva a otro lugar, desatando las risas de la modelo y empresaria.

La pareja se refirió al momento del día en que tienen tiempo para darse cariño, por sus obligaciones como padres (@valeriedomi/Instagram)

Pero la broma no quedó ahí, sino que en el texto de la descripción Valerie apeló a su sentido del humor y preguntó a sus seguidores “¿Mínimo cuántas siestas debe hacer un niño en el día? 🤔 Es para una tarea 😁”. Todo esto generó reacciones de los 3 millones de seguidores de la ex reina de belleza (entre los cuales destacaron las risas de la medallista olímpica Caterine Ibargüen), y continuaron aportando comentarios en la misma línea. Uno de los más destacados fue el de una usuaria que escribió “A mi me cambiaría el semblante si tambien me ayudara a doblar esa ropita ajjajajaja acabamos rápido y echamos el segundo”, lo que desató las risas de Valerie Domínguez.

El propio Juan David Echeverri fue uno de los que respondió y dijo estar “Esperando con ansias la siguiente siesta 🤪 😏”. Varios usuarios reaccionaron con risas (incluida la propia Valerie), y una en particular le respondió a El Pollo que venía una “Thiaguita en camino”.