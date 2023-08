Paola Jara estrenó canción a ritmo de flamenco: “Me retó personal y profesionalmente”

La cantante colombiana explica los retos detrás de su nuevo lanzamiento

Paola Jara es una de las referentes femeninas en el género popular más importantes del país; sin embargo, la cantante ha demostrado que su voz y versatilidad se adaptan a otros sonidos. Es por esto por lo que ahora la paisa presenta Ojalá, una canción que fusiona el popular con el flamenco.

La canción es el segundo sencillo que la artista presenta, junto a su respectivo videoclip, de lo que será su próximo trabajo discográfico llamado Pa’ Olvidar. En este tema Paola Jara complace a su público con sus ya tradicionales letras de despecho, pero impacta con la combinación con el flamenco, un toque nuevo e internacional en su música.

En el videoclip, que fue grabado en Medellín, se ve a la artista luciendo un imponente traje de torero de color vinotinto, dejando ante la cámara su sensualidad, pero al tiempo la pasión que ya es sello personal a la hora de interpretar canciones de desamor como esta. “Ojalá, se me borre tu nombre pa’ siempre / Ojalá, que se mueran las ganas de verte”, interpreta Jara en su nueva canción.

“Es una canción de esas que me retó muchísimo a nivel personal y a nivel profesional”, confesó la cantante en medio del lanzamiento de su nuevo trabajo. Según Paola Jara, más allá del reto que suponía tener su tradicional ranchera o popular en la canción junto a un género como el flamenco, lo más difícil para ella fue la coreografía del video.

En medio del videoclip se ve algo que normalmente no hace parte de los videos de la música de despecho, el baile. “(Esta canción) me invitó a bailar y eso es algo que yo nunca hago en mis videos y que no hago normalmente”. Jara confesó que no se siente una buena bailarina y eso le causa inseguridad a la hora de verse en una situación como esta, pero en el resultado final se notó su esfuerzo.

“Traté de vencer el miedo y la pena. Me autoreté a demostrarme que sí soy capaz de conseguir las cosas que me propongo”, agregó. En la pieza musical, aunque Paola Jara es el centro en el baile, está acompañada por un grupo de bailarinas que fueron su apoyo en el proceso.

La artista colombiana se prepara para las presentaciones en vivo de su álbum (Captura video YouTube)

La cantante advirtió a sus seguidores que no es “experta” en el arte de la danza y que, afortunadamente, en el videoclip tampoco realizó una coreografía que fuera muy complicada, pero se siente orgullosa de lo conseguido. “Para mí es algo súper grande lo que logré hacer en el video, ya que no estoy enseñada a hacerlo”.

En sus redes sociales Paola Jara dejó algunos videos del detrás de cámaras en el momento de la coreografía y confesó a sus seguidores que aprenderse los pasos fue todo un reto hasta el último día; sin embargo, se llevó los aplausos de sus seguidores.

“Eso me encanta de ella, es una mujer sexy que no confunde lo sexy con lo vulgar”; “El esfuerzo y empeño con la que haces tus cosas hablan por sí solos”; “un baile muy hermoso y sexy”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la colombiana. Además, Paola Jara invitó a sus seguidores a hacer sus videos haciendo la misma coreografía.

Paola Jara tomó clases de baile para esta canción (Captura video YouTube)

Meses atrás, la artista había revelado a sus seguidores que estaba tomando clases de baile para sus futuros proyectos, ahora se sabe de qué hablaba la paisa. “¿Qué pasa con los miedos? A veces es mejor enfrentarlos y vencerlos. Si me preguntan qué cosas me encantaría hacer bien esta es una de ellas, bailar”, escribió Jara en una publicación y confesó que “creo que la pena a veces lo limita a uno y le pone barreras mentales y hasta físicas”.

Ojalá es la segunda canción que se conocer del nuevo álbum de Paola Jara, la primera fue En mis zapatos que rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales. Sobre el álbum completo la cantante también ha informado que es un DVD en vivo compuesto por 10 poderosas canciones.