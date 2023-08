Rodolfo Hernández arremetió contra Gustavo Petro: “Es el resultado de una elección que terminó manipulada por intereses oscuros”

Con este video, el excandidato presidencial Rodolfo Hernández denunció prácticas corruptas que le impidieron, según él, llegar a la Casa de Nariño, para el periodo 2022-2026.

En un video de más de cinco minutos emitido en vivo en sus redes sociales, el excandidato presidencial Rodolfo Hernández, arremetió el lunes 7 de agosto de 2023 contra el Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, a raíz de los más recientes escándalos en los que se ha visto salpicado el mandatario, por las denuncias de su hijo Nicolás Petro Burgos.

Hernández, quien renunció a su curul en el Senado –como parte del Estatuto de la Oposición– para anunciar su aspiración a la Gobernación de Santander, señaló que durante los comicios del 19 de junio de 2022 hubo prácticas corruptas que le impidieron ganar la contienda ante el candidato del Pacto Histórico.

Justo en la coyuntura que causó el caso del exdiputado del Atlántico y primogénito del mandatario, quien manifestó que a la campaña de su padre habrían ingresado dineros de origen ilícito, con lo que se violaron los topes electorales. Esto como parte de la negociación que estableció con la Fiscalía General de la Nación tras ser imputado de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

“Lo que está pasando en el país es el resultado de una elección que terminó manipulada por intereses oscuros”, dijo Hernández en su intervención, en la que justificó su sorpresivo silencio durante el primer año del mandato de Petro Urrego. “Para las verdades, el tiempo. Y que muchas veces el silencio es la mejor respuesta”, añadió el líder del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción.

“Yo estaba seguro que ganaría la presidencia. Las matemáticas eran claras, Petro tenía un techo. Lo que no contaba es con la manipulación de los corruptos de Colombia iban a hacer a última hora”, destacó el exaspirante a la presidencia, quien perdió la contienda por 687.649 votos; pues sacó 10.604.337 votos; ante unos 11.291.986 de Petro, en una reñida jornada a la que el mandatario llegaba en desventaja.

Rodolfo Hernández fue inhabilitado en primera instancia por 14 años, por parte de la Procuraduría, por el caso Vitalogic; no obstante, aún no está vigente. Foto Infobae

“Me faltó la valentía”

En su relato, similar al que utilizó para los comicios presidenciales, Rodolfo Hernández insistió en la versión de que en contra suya había trazado un plan para asesinarlo.

“Días antes de la segunda vuelta, recibí información de que había un claro plan para matarme. Y en su momento yo le avisé a los colombianos”, indicó el veterano político, sobre el que pesa un fallo en primera instancia de la Procuraduría, que lo inhabilitaría para ocupar cargos públicos durante 14 años, por el sonado caso Vitalogic.

Asimismo, reconoció que le faltó “valentía” para haber afrontado la recta final de la campaña a la presidencia, pues se resguardó en su residencia y evitó ir a la plaza pública; a diferencia de su rival, que se hizo fuerte en público y logró aumentar su votación con respecto a la primera vuelta.

“Yo creo que me faltó valentía que tuvo Luis Carlos Galán. O la de Jaime Garzón. O la (Jorge Eliécer) Gaitán; gracias a eso estoy vivo. En las últimas dos semanas nos tocó encerrarnos con mi familia, con mis hijos y con mis nietos”, dijo Hernández.

En su concepto, “los verdaderos culpables de lo que está viviendo el país son los politiqueros”. Señaló que le tuvieron más miedo al que les iba a quitar la chequera y a la izquierda de Petro, “porque si algo se demostró en Bucaramanga, cuando fui alcalde, es que politiquero y ladrón, cuando le quitan la chequera, se quema”.

Tal parece que las buenas relaciones entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro atraviesan su peor momento, pese a que se dejaron ver juntos en las redes sociales. Foto @petrogustavo/Twitter

“Nos faltó el centavo para el peso”

En su video, Hernández señaló cómo hay algunos que quieren “desmarcarse” de haber apoyado a Petro, recogen firmas para parecer independientes y lo critican. Y, acto seguido, mencionó a personajes como el exsenador Roy Barreras, el exsenador Armando Benedetti, el condenado Bernando “Noño” Elías y Musa Besaile, entre otros, que hacen parte de “la lista que ustedes conocen”.

Y le reclamó a políticos como Richard y Mauricio Aguilar y Didier Tavera, por citar estos nombres, por no haber apoyado a un santandereano a la presidencia, y sí a Petro. “Nos faltó el centavo para el peso y destruir de raíz la enfermedad que tiene Colombia. Petro no iba a ganar: lo eligió la politiquería, y a los partidos tradicionales no les importa la ideología, sino un presidente con el que puedan negociar”, dijo.

Aseguró que murió “en su ley”, tras perder la presidencia, y que no quiso establecer alianzas para llegar al poder. “Yo siento que ganamos, porque mi campaña fue limpia y coherente en nuestros principios. Orgulloso debe estar Santander, porque fuimos una mayoría contundente que votamos por un verdadero cambio”, refirió.

E indicó cómo continúa lo que llamó el alto gasto, el hambre, la violencia, la mermelada y “todo como estaba”. En su juicio, “si Colombia no tiene un presidente que actúe libre de compromisos políticos, nunca va a ocurrir un cambio” y mencionó que en la que es su etapa más madura, está en la capacidad de decirle al mandatario que tiene una gran responsabilidad, de “cumplir lo que cumplió: un cambio verdadero”.

En el tramo final del clip, agradeció a quienes apoyaron su campaña y “se la echaron al hombro”, dándole su voto en las urnas. Y, a manera de posdata, le pidió a Petro Urrego que no decrete más impuestos para la población, porque “a Colombia no le falta plata, le sobran ladrones”.