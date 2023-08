Figura del América de Cali cuestionó el arbitraje en Colombia: “Yo quitaría el VAR”

Edwin Cardona y Carlos Darwin Quintero, dos de las figuras en la nómina de América que dirige Lucas González. Foto: América de Cali

El Fútbol Profesional Colombiano sigue en curso y con la disputa de la cuarta fecha del todos contra todos los niveles de juego de los equipos comienzan a verse más claramente y el América de Cali ha sembrado más dudas que certezas en lo que va de la Liga BetPlay II-2023.

Te puede interesar: Los mejores memes del clásico costeño: Junior nada que gana en la Liga BetPlay II-2023

El cuadro vallecaucano bajo la dirección técnica de Lucas González todavía no encuentra el rumbo indicado para tomar la batuta de la liga tempranamente aunque cuenta con la plantilla suficiente para hacerlo.

Uno de los jugadores más destacados con los que cuentan los diablos rojos es el atacante Carlos Darwin Quintero, quien este semestre todavía no se ha reportado con gol, pero en el torneo apertura fue crucial para la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Te puede interesar: La larga “maldición” que Millonarios tiene ante Deportes Tolima: llevan años sin poder ganarles

Recientemente en conversación con ESPN, Darwin entregó su opinión sobre la situación actual del fútbol colombiano y el América dejando una que otra declaración polémica, específicamente cuando trató el tema del arbitraje y la aplicación del VAR.

En este aspecto Quintero fue totalmente honesto y desde su visión como futbolista afirmó que el VAR no debería continuar en el balompié nacional. Esto principalmente porque su aplicación no termina de ser del todo precisa todavía, además de que le quita cierta emoción al deporte con el tiempo de espera de la revisión: “La mayoría preferiría que no. Se le quita esa emoción. Marcas un gol y tienes que esperar un minuto para celebrar. A mí me pasó como tres veces en Estados Unidos y muchos dicen que es justicia, pero muchas veces el fútbol necesita el ‘picantico’”

Te puede interesar: El Bolillo Gómez con la soga al cuello en Junior: estos son los resultados que ponen en riesgo su puesto como director técnico

Posteriormente, profundizó en que los árbitros encargados del VAR deben estar bien preparados para usarlos y así evitar caer en errores de importancia. La interpretación de las jugadas sigue abriendo la posibilidad de fallar en juzgar una acción, siempre y cuando esto siga sucediendo Carlos Darwin continuará estando a favor de la desaparición de esta herramienta:

“Las personas que lo manejan deben estar preparadas, pero son humanos y se pueden equivocar. Hoy justo vi una patada que le pegan a Portilla y ni la fueron a ver y hay otras similares. Por más de que haya VAR los que lo manejan son humanos y habrá equivocaciones. Muchas veces preferiría que no existiera porque si con el VAR se equivocan”.

La incertidumbre del América con su nuevo director técnico

Para finalizar su entrevista, Quintero habló sobre la situación deportiva que vive el equipo tras la llegada del director técnico Lucas González y afirmó que si bien no es la mejor, todo el plantel es consciente de que los resultados se irán dando, por lo que hablar de “crisis” tan solo después de cuatro partidos es totalmente innecesario:

“Es normal adaptarte a cosas nuevas. No podemos en cuatro partidos que llevamos sacar conclusiones. El mensaje del técnico es muy bueno y claro, y normal que mucho de lo que él quiere no lo podamos hacer, porque estamos en ese periodo de ser valientes, de tomar riesgos y veníamos de otro sistema de juego. A medida que vayan pasando los partidos, veremos un América diferente”.

Tras su empate ante La Equidad por la cuarta fecha, los escarlatas quedaron en la posición número 9 de la tabla con 5 puntos a su nombre. El próximo partido del América por Liga BetPlay será este domingo 13 de agosto ante Deportivo Independiente Medellín en el estadio Pascual Guerrero. La pelota rodará desde las 4:00 p.m.

Aparte del rentado local, el cuadro caleño tendrá la obligación de remontar en Copa BetPlay. La serie de octavos de final ante Atlético Nacional firma por ahora un 3-1 a favor de los antioqueños. El partido de vuelta se jugará el jueves 17 de agosto a las 8:30 p.m.