Elizabeth Loaiza y otros famosos víctimas de la inseguridad en el país

Imagen de referencia: Famosos colombianos han sido víctimas de los ladrones por cuenta del aumento de inseguridad en el país. Foto: Infobae

La inseguridad en el país tiene a la mayoría de sus ciudadanos cuestionándose acerca del actuar de las autoridades en estos casos. Fleteos, cosquilleo, hurtos a bicicletas y celulares son algunos de los delitos más frecuentes que llegan a ser denunciados por quienes son víctimas de este tipo de flagelos.

Bogotá es una de las ciudades más afectadas, por lo que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en conjunto con la Policía Metropolitana, Fiscalía General de la Nación y Ejército Nacional anunciaron una estrategia para ponerle frene a otros delitos como la extorsión y los homicidios.

Recientemente, el programa La Red decidió hacer un recuento de aquellos famosos que se han visto afectados por la inseguridad entre los que se encuentran Elizabeth Loaiza, el padre Chucho, Giovanny Ayala, entre otras celebridades. Uno de los casos más recientes, el cantante Joaquín Guiller, que denunció el robo de las llantas de sus dos camionetas, hechos ocurridos en el norte de Bogotá.

Elizabeth Loaiza

La modelo y empresaria relató en el programa de entretenimiento de Canal Caracol que el hurto en su contra se produjo cuando salió de paseo con su familia a Cartagena. Según relató Elizabeth Loaiza, no acostumbra a ponerse las joyas que le regala su esposo, con tan mala suerte que el día que decidió estrenarse una costosa camándula de oro, fue víctima de los amigos de lo ajeno.

“Yo soy de andar sin nada siempre… En una playa como en mesita redonda, en esas sillas que uno se hace a broncearse, yo estaba hablando con mi hija por videollamada cuando yo sentí que me quitaron el celular. Volteo a mirar, estaban robándolos a todos, eran dos motos, cuatro hombres, uno de ellos me decía la cadena”, relató la caleña.

A Elizabeth Loaiza la encañonaron en el abdomen para robarle una cadena de oro, en un paseo con su familia y amigos. Instagram de Elizabeth Loaiza

Al no reaccionar por el temor que sintió, en su relato dijo que uno de los hombres se acercó a ella, le puso el arma en el estómago y le rapó la cadena de su cuello.

Padre Chucho

El 11 de julio de conoció la denuncia por parte de Diva Jessurum que la iglesia de Jesús Hernán Orjuela, mejor conocido como el Padre Chucho, había sido víctima de la inseguridad que impera en Bogotá. En sus recientes declaraciones sobre el hecho, el cura aseguró que a estas personas no les interesa que el hurto sea en la casa de Dios, por lo que “se van de frente a robar”.

Para Jesús Hernán Orjuela señaló que los ladrones en su iglesia se llevaron un objeto muy preciado, obsequiado por sus padres. (Colprensa)

“No le tienen miedo a la Policía, ni a Dios, a nadie. De atrás rompieron vidrios y lo que pasa es que esta cultura, nos estamos acostumbrando a ‘rompieron el vidrio’”, indicó el presbítero para el programa de chismes antes citado.

En su relato, aseguró que lo único que le dolió del robo fueron los vasos sagrados, un regalo que le hicieron sus padres cuando se ordenó como sacerdote. Y agregó: “Se robaron algo que le pertenece a Dios, que es muy espiritual… Celulares, computadores, dinero”.

Luisito Muñoz

El cantante de música popular conocido como Luisito Muñoz fue otra de las víctimas de los amigos de lo ajeno, de acuerdo con su relato para La Red. El artista indicó que fueron personas que vivían en la misma unidad residencial y que prefirió no poner la denuncia para evitar así que tomaran represalias en su contra.

El cantante Luisito Muñoz aseguró que fueron sus vecinos quienes ingresaron a su vivienda y le hurtaron varias de sus pertenencias que suman más de 20 millones de pesos. Foto: @laredcaracol/Instagram

“Se dieron cuenta de que yo estaba de concierto todo ese fin de semana, se metieron a mi casa y estaban todas las ventanas forzadas. Cuando llegué estaba todo vuelto nada, todo patas arriba, me levantaron hasta el piso”, indicó el artista.

Según las declaraciones del artista, entre prendas de vestir nuevas, perfumería y algunas joyas los ladrones se llevaron cerca de 20 millones de pesos.

Edwin Marín

El cantante integrante de la agrupación Los Caballeros de la Cantina denunció que cierto día salió junto a su familia a comer a un reconocido restaurante de Medellín. Al salir, el artista presintió que alguien lo estaba siguiendo, por lo que metros más adelante tres motos le indicaron que se hiciera a la orilla de la carretera.

Edwin Marín, de la agrupación "Los caballeros de la cantina", fue una de las víctimas de los ladrones, acorralado por tres motociclistas. Foto: @laredcaracol/Instagram

“Me encañonaron… Eran tres motorizados, me abordaron uno por mi lado, por el piloto y el otro al frente del carro. La idea de ellos era llevarse el carro, era lo que estaban buscando prácticamente. Bajé el vidrio, me dijeron ‘no se haga matar por el caro, ya perdió’…”.

Giovanny Ayala

El cantante publicó un video en su cuenta de Instagram y acompañando este video el artista destacó: “Definitivamente, tengan mucho cuidado, no solamente están robando, sino matando, este país se convirtió en una mano de ratas. Me provoca irme de este país por un tiempo”.

El cantante de música popular fue víctima de un robo en la capital antioqueña. “Afortunadamente estoy contando el cuento”.

“Les voy a contar este cuento de milagro rápidamente. Tengo un compromiso acá en Medellín, en Rionegro, y me fui desde el viernes, aterricé a las doce y media y cuatro amigos me ofrecieron el carro, hasta mi hijo me ofreció el carro y yo le dije que no para no incomodarlo’ yo cojo el taxi y llego acá al hotel”, aseguró Giovanny Ayala.

Posteriormente, el cantante reveló que cinco minutos después de que tomó el taxi en el aeropuerto lo abordaron cuatro individuos que se desplazaban en dos motocicletas.