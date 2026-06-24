Mundial 2026 | La historia de Molly, la hincha colombiana con discapacidad que hizo pulseras para jugadores de la Tricolor y conoció a su ídolo James Rodríguez

La joven vivió uno de los días más felices de su vida gracias al capitán de la Tricolor - crédito @mollyyjairobustamante/IG

La vida de Molly Bustamante se hizo viral en redes sociales en la previa del juego entre Colombia y República Democrática del Congo en el Mundial 2026, gracias a su testimonio de resiliencia y amor incondicional por parte de su padre, Jairo.

La menor de edad, que nació en el Valle del Cauca, fue diagnosticada con parálisis cerebral. Desde ese momento ha enfrentado duras pruebas médicas, incluidas crisis convulsivas que la han acompañado desde 2020.

Sin embargo, nada le ha impedido soñar en grande y prueba de ello quedó consignada en redes sociales, puesto que con la ayuda de su papá pudo cumplir uno de sus mayores anhelos: conocer a James Rodríguez y entregarle al capitán de la Selección Colombia unas pulseras que ella misma diseña como amuletos de buena suerte para él y varios de sus compañeros.

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La prueba del encuentro quedó consignada a través del perfil que crearon padre e hija el 21 y 22 de junio de 2026.

El momento del encuentro quedó captado en video y se hizo viral en redes sociales - crédito @mollyyjairobustamante/IG

Molly viajó junto a su papá hasta Guadalajara, México, donde la selección se preparaba para su participación en la Copa Mundial.

Con nervios, pero feliz, y temblando de emoción con una sonrisa que no se borrada de su rostro, la niña aguardó el esperado encuentro que se dio en el sitio de concentración de la Tricolor.

Allí, y con el mediocampista que luce la dorsal 10, Molly sacó de una pequeña bolsa una pulsera con los colores amarillo, azul y rojo, y se la entregó a James Rodríguez en sus manos, luego de que él la saludó.

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“Es para la buena suerte, para que ganen la final”, le dijo Molly al capitán colombiano que, conmovido, se colocó de inmediato el amuleto en la muñeca derecha y le respondió: “Es un gusto conocerte”.

Por medio de un video que compartió su padre, Jairo Bustamante, la menor de edad se enteró que asistirían al partido vs. RD Congo gracias a que James Rodríguez les consiguió las boletas para el partido - crédito @mollyyjairobustamante/IG

“Me siento muy feliz por cumplir mis sueños”, declaró Molly tras el emotivo abrazo con el ídolo de la selección.

La entrega de las pulseras no fue solo para James, sino para cada uno de los jugadores e integrantes del cuerpo técnico, incluido el técnico argentino Néstor Lorenzo, en un gesto que se volvió símbolo de esperanza para el grupo en la Copa del Mundo, y más aún, después de la victoria 1 a 0 sobre RD Congo que dejó a los Cafeteros primeros en el grupo K con 6 puntos y ya clasificados a la fase de dieciseisavos de final del torneo.

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Lo que no se imaginaban en ningún momento es padre e hija es que gracias al capitán de la Tricolor ambos pudieron vivir en vivo y en directo el partido en el estadio de Jalisco, luego de que Rodríguez le obsequió las entradas para el juego.

“Ahí vemos cómo le podemos ayudar”, dijo James luego de que les preguntó a Molly y Jairo si tenían boletas para ver el partido, a lo que ellos dijeron que no el 22 de junio, dos días antes del partido, lo que le permitió a Rodríguez resolver, y con ello, le cumplió otro sueño a la pequeña: ver un juego de la Tricolor en un Mundial.

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Jairo y Molly asistieron al estadio de Guadalajara (Jalisco) para el partido entre la Tricolor y Los Leopardos - crédito @mollyyjairobustamante/IG

La historia de Molly y su padre que la ayudó a perseguir su sueño: conoció a James Rodríguez

Detrás de la fortaleza de Molly, se encuentra el apoyo incondicional de su familia. Su padre, Jairo, recordó los difíciles momentos vividos durante las primeras crisis de salud de su hija.

“La mamá detectó su primera convulsión y me llamó: ‘¡Jairo, Jairo, la niña!’”, relató el progenitor en charla con el diario El Colombiano.

“Yo la vi allí convulsionando, moviendo las manos, los ojos y la lengua, y me asusté muchísimo. Corrí con ella a la calle; era la una de la mañana. No pasaba ni un carro, pensé que se estaba muriendo, era un dolor tremendo. Esa convulsión le duró casi seis minutos. Lo único que paró fue una moto; la subimos y nos fuimos para el hospital de Yumbo, donde la lograron estabilizar. Luego la remitieron para Cali, donde estuvo 15 días hospitalizada”, siguió el papá de la menor con su relato para explicar cómo se le detectó el quebranto de salud a la pequeña.

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La pequeña no ocultó la emoción al compartir junto a su ídolo, el capitán de la selección Colombia James Rodríguez - crédito @mollyyjairobustamante/IG

Las crisis no cesaron y la última ocurrió el 13 de septiembre de 2025. A pesar de todo, Molly y su familia han aprendido a vivir con la adversidad y a no rendirse.

“Ser papá te enseña muchas cosas, y ser papá de un hijo en condición de discapacidad te enseña mucho más, pero nadie te habla del miedo. Ese miedo silencioso que aparece cuando no sabes si lo estás haciendo bien. Yo también lo he sentido muchas veces: miedo al futuro, a equivocarme, a no ser suficiente, pero entendí algo: significa que lo que amas es tan grande que vale la pena enfrentarlo”, reflexionó Bustamante sobre su rol.

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Por último, el padre de Molly dejó un mensaje como aliciente para todas aquellas personas que no estén pasando un buen momento y sienta frustración al no conseguir un objetivo.

“Los sueños no se cumplen solos. Se cumplen porque alguien cree en ellos y los sostiene hasta que se hacen realidad. Ese sueño tiene nombre: Molly Bustamante”, comentó el progenitor orgulloso.