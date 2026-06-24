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Iván Velásquez desmintió supuesta injerencia de Danilo Rueda en la evaluación de oficiales y negó acuerdos para suspender bombardeos contra el Clan del Golfo

El embajador de Colombia ante el Vaticano afirmó que durante su gestión como ministro de Defensa fueron capturados 5.063 integrantes del Clan del Golfo

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Iván Velásquez sostuvo que durante su estancia en el Ministerio de Defensa no hubo irregularidades en nombramientos y salida de militares - crédito Reuters/Colprensa
Iván Velásquez sostuvo que durante su estancia en el Ministerio de Defensa no hubo irregularidades en nombramientos y salida de militares - crédito Reuters/Colprensa

El exministro de Defensa Iván Velásquez salió a rechazar las versiones sobre una supuesta injerencia del exalto comisionado para la Paz Danilo Rueda en la revisión de oficiales y negó que durante su gestión se hubiera pactado frenar bombardeos contra el Clan del Golfo.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, sostuvo que las decisiones sobre ascensos, permanencias y operaciones se tomaron sin intervención de Rueda y bajo autorización exclusiva del presidente de la República.

El embajador de Colombia ante el Vaticano se basó en un dato operativo para respaldar su desmentida: durante su paso por el Ministerio de Defensa, entre el 7 de agosto de 2022 y el 3 de marzo de 2025, fueron capturados 5.063 integrantes del Clan del Golfo, se desmovilizaron 491 y otros 137 murieron en operaciones militares.

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El embajador de Colombia ante el Vaticano afirmó que durante su gestión fueron capturados 5.063 integrantes del Clan del Golfo - crédito @Ivan_Velasquez_/X
El embajador de Colombia ante el Vaticano afirmó que durante su gestión fueron capturados 5.063 integrantes del Clan del Golfo - crédito @Ivan_Velasquez_/X

La respuesta del exministro se produjo después de la información divulgada por la unidad investigativa de Noticias Caracol. Allí se difundieron audios sobre presuntos contactos o acuerdos de Rueda con esa organización armada, un punto que Velásquez separó de manera tajante de sus propias decisiones en el ministerio.

Según Velásquez, esas conversaciones no solo le eran ajenas, sino que tampoco alteraron el rumbo de la conducción militar. “Las negociaciones o acuerdos a que hubiere llegado el señor Rueda con el Clan del Golfo o con cualquier otro grupo armado ilegal, como se escucha en las grabaciones que dio a conocer el mencionado medio de comunicación, no fueron conocidas por mí ni antes ni después de producidas y por lo tanto no tuvieron ningún efecto en las decisiones que adopté con el señor presidente de la República”, afirmó en su cuenta de X.

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Velásquez negó que Danilo Rueda hubiera intervenido en la evaluación de oficiales

El exministro negó que Danilo Rueda hubiera intervenido en la evaluación de oficiales - crédito @Ivan_Velasquez_/X
El exministro negó que Danilo Rueda hubiera intervenido en la evaluación de oficiales - crédito @Ivan_Velasquez_/X

En su extenso mensaje apuntó al proceso de revisión de altos mandos de la Fuerza Pública antes de asumir el ministerio. Velásquez dijo que ese trabajo comenzó cerca de dos semanas antes de su posesión y que se apoyó en consultas, documentos e investigaciones.

En esa explicación, descartó cualquier participación del excomisionado. “El señor Danilo Rueda no tuvo ninguna participación ni conocimiento de ese proceso ni se le consultó jamás sobre ningún oficial, de manera que no es cierto que hubiera incidido de algún modo en la evaluación ni en la permanencia o exclusión de oficial alguno”, sostuvo.

A renglón seguido dijo: “Las afirmaciones hechas por Danilo Rueda -de acuerdo con los referidos audios- solo lo comprometen a él y es él quien deberá dar las explicaciones correspondientes”.

El exministro también agregó que ese procedimiento fue “riguroso” y que el director de la unidad investigativa, Ricardo Calderón, conoció desde el inicio la forma en que se hizo, en especial en lo relacionado con oficiales de la Policía Nacional y del Ejército Nacional.

El exministro dijo que nunca se acordó suspender bombardeos

El hoy diplomático salió de la cartera de defensa en febrero de 2025 - crédito Colprensa
El hoy diplomático salió de la cartera de defensa en febrero de 2025 - crédito Colprensa

Iván Velásquez también respondió a la versión sobre una eventual suspensión de bombardeos contra estructuras armadas. Su negación fue doble: dijo que no existió tal acuerdo y que el asunto ni siquiera fue abordado en esos términos.

“Tampoco es cierto que se hubiera convenido -ni siquiera abordado el tema- la suspensión de bombardeos”, señaló. A continuación, precisó que la única restricción aplicada durante su gestión se refería a operaciones en las que se detectara presencia de menores de edad.

Esa limitación, según explicó, obedecía al principio de precaución y a la prevalencia de los derechos de los niños. De ese modo, buscó diferenciar una prohibición absoluta de una regla condicionada por criterios de protección a menores.

El extitular de la cartera de Defensa también afirmó que la decisión final sobre ese tipo de operaciones no estaba en manos del ministerio ni de los mandos militares. “La autorización para realizar bombardeos la impartía exclusivamente el presidente de la República, a quien siempre se le trasladaron las solicitudes que aquellas presentaban”, dijo en referencia a las cúpulas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

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