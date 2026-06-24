El clima en Colombia presenta contrastes: lluvias intensas en el oriente y calor en el Caribe para hoy 24 de junio

La misma fuente señaló que el calor estará cerca o por encima de lo habitual de junio en varios departamentos, mientras solo se prevén aguaceros aislados en el sur de Córdoba y la Sierra Nevada - crédito Raúl Palacios/Colprensa

En las próximas 24 horas, Colombia tendrá un panorama dividido: más nubosidad y lluvias en buena parte del oriente del país, sobre todo en la Orinoquia y la Amazonia, y tiempo seco y temperaturas elevadas en varios departamentos del Caribe.

Para Bogotá, el Portal web de Bogotá informó, con base en el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), una jornada mayormente seca con nubosidad y lluvias ligeras focalizadas.

Según los registros y pronósticos del Ideam, el suroriente del país concentrará las condiciones más húmedas, con los mayores acumulados de lluvia en las regiones amazónica y orinocense. Habrá cielos más cubiertos y precipitaciones de intensidad variable en amplios sectores del este colombiano.

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La Amazonia será una de las zonas con mayor actividad lluviosa, con pronósticos para Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía y Vaupés. En Guaviare también se esperan lluvias, aunque de menor intensidad, con picos previstos hacia la tarde.

afectaciones puntuales en Antioquia, Caldas, Quindío, Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander, mientras algunas áreas del Magdalena Medio seguirán secas - crédito Alcaldía de Bogotá

En la Orinoquia, Meta, Casanare, Vichada y Arauca tendrán nubosidad y lluvias dispersas a lo largo del día. En contraste, algunos sectores del norte y occidente de la región andina y del centro de la región pacífica conservarán un panorama más seco, con nubosidad dispersa.

¿Cómo se repartirá la lluvia y el calor por regiones?

El Caribe seguirá con tiempo seco tanto en zonas costeras como del interior, según el Ideam; además, podrían aparecer lluvias aisladas por la tarde en el sur de Córdoba y en sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta.

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En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevé cielo entre ligero y parcialmente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones.

La entidad climatológica advirtió máximas cercanas o incluso superiores a las habituales de junio en departamentos caribeños y en zonas del Magdalena Medio y Bajo.

Para la región andina,lluvias ligeras y moderadas en puntos de Antioquia, Caldas, Quindío, Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander, sobre todo en la tarde y la noche. Algunas áreas del Magdalena Medio, añadió, continuarán con tiempo seco.

Meta, Casanare, Vichada y Arauca dentro del bloque más húmedo del país, con episodios de lluvia intermitente y cobertura de nubes persistente - crédito Visuales iA

La región Pacífica empezará la mañana con condiciones relativamente secas en buena parte del litoral, pero durante la noche aumentará la probabilidad de lluvias en sectores de Chocó y en el oriente de Cauca y Nariño.

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En las ciudades, la misma fuente prevé 35°C en Barranquilla, 33°C en Cartagena, 29°C en Bucaramanga y Medellín, 20°C en Tunja, 29°C en Cali y 26°C en Popayán.

Para Bogotá, se pronosticó una mañana seca con cielo entre parcial y mayormente nublado, mientras el Portal web de Bogotá, con base en el Idiger, informó para este miércoles 24 de junio de 2026 una madrugada mayormente cubierta, tiempo seco predominante en la mayor parte de la ciudad, lloviznas esporádicas en el norte durante las primeras horas del día y una temperatura mínima estimada de 11°C.

En la tarde, añadió, podrían presentarse lluvias ligeras en Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Fontibón, con una máxima cercana a 20°C y lloviznas nocturnas dispersas de corta duración.

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Cómo consultar las lluvias en tiempo real en Bogotá

Según el Portal web de Bogotá, el Distrito dispone de la plataforma mapas.bogota.gov.co para revisar el pronóstico de lluvias por ubicación específica.

La herramienta permite verificar si está lloviendo en una dirección concreta desde cualquier dispositivo con acceso a internet. La ruta de consulta, de acuerdo con esa fuente, exige entrar al sitio, seleccionar el ícono de mapa, abrir “Tipos de mapa”, buscar “Otros mapas” y elegir “Lluvias”.

El Portal web de Bogotá indicó que mapas.bogota.gov.co permite revisar el estado por dirección específica desde cualquier dispositivo, mientras el IDIGER monitorea fenómenos y publica alertas y pronósticos oficiales - crédito Colprensa

Después, el usuario debe escribir la dirección de interés para que el sistema muestre la situación climática puntual en esa zona. El Portal web de Bogotá explicó que el Idiger es la entidad oficial encargada de emitir reportes y vigilar los fenómenos climáticos que afectan a la ciudad.

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Esa tarea se apoya en el SAB y en Mapas Bogotá para difundir alertas, pronósticos y recomendaciones a la ciudadanía.