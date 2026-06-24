Colombia

Laura Tobón mostró la reacción de su hijo Lucca al contarle que está esperando un bebé: “Demasiados sentimientos encontrados”

La modelo bogotana compartió el emotivo momento en el que su primogénito se enterara de que será el hermano mayor y dejó a más de uno emocionado por las tiernas palabras que dedicó al recibir la noticia

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El pequeño Lucca emocionó a los seguidores con su tierna interacción con la ecografía - crédito @laura_tobon/IG

La modelo y presentadora Laura Tobón anunció que espera su segundo hijo junto a su esposo, Álvaro Rodríguez, en un video que guardó en secreto durante semanas hasta que no confirmara que el proceso avanzaba bien.

Una de las primeras reacciones fue la de su pareja, pero la que más esperaban sus seguidores era la que muestra el momento exacto en que su hijo Lucca se enteró de la noticia.

La grabación, compartida en su cuenta de Instagram, no inicia con una declaración a cámara ni con una producción elaborada, sino con el primogénito de la bogotana sentado en sus piernas a la espera de una sorpresa de sus papás.

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Embarazo - Maternidad
Laura Tobón confirmó la noticia de que espera su segundo bebé - crédito @laura_tobon/IG

En el pequeño estuche estaban una ecografía, un león de peluche, ropa de bebé y unos zapatitos blancos. Fue la forma que eligió para contarle, antes que a nadie más, que pronto dejaría de ser el único hijo.

“Hoy te estoy entregando un regalo muy importante y muy especial porque nos va a cambiar la vida. A ti, a mamá y a papá”, le dijo la presentadora al niño mientras él abría la caja sin del todo comprender lo que tenía entre sus pequeñas manos.

Lucca, que cumplirá cinco años en diciembre, prestó más atención al peluche que a la ecografía -fiel a su estilo desentendido de la realidad como todo niño-. Fue su padre quien intervino para anclar la escena: “¿Esta es la foto de tu hermano o tu hermana?”, preguntó Álvaro Rodríguez, y el niño respondió que sí.

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Lucca es protagonista habitual de las publicaciones de Laura Tobón, provocando reacciones de ternura entre los seguidores de la presentadora - crédito @laura_tobon/Instagram
Lucca es protagonista habitual de las publicaciones de Laura Tobón, provocando reacciones de ternura entre los seguidores de la presentadora - crédito @laura_tobon/Instagram

La presentadora, teniendo en cuenta que el menor no comprendería fácilmente la situación, le explicó que la pequeña mancha oscura en la ecografía era el bebé que crecía en su barriguita. Lucca escuchó, miró y procesó a su ritmo.

Cuando por fin entendió, su reacción fue directa: “Voy a ser el mejor hermano mayor”. Y antes de que terminara el video, lo reforzó con un abrazo: “Te abrazo mucho porque estás embarazada”.

El intercambio cerró con una pregunta de Tobón sobre el sexo del bebé. Lucca no dudó: niño.

El mensaje que acompañó la publicación

Al pie del video, la presentadora escribió: “Mi hijo reacciona a mi embarazo…. 🥹 Creo que son demasiados sentimientos encontrados para esta edad. ¡Lucca será hermano mayor!”.

El esposo de Laura Tobón volvió al programa de empresarios y emocionó en las redes sociales - crédito @laura_tobon/IG
El esposo de Laura Tobón volvió al programa de empresarios y emocionó en las redes sociales - crédito @laura_tobon/IG

Si bien la publicación no especifica cuántos meses de gestación tiene, la presentadora confirmó en una entrevista con Caracol Televisión que va por el quinto mes.

Adicionalmente, confirmó que el nacimiento de su segundo hijo está previsto para octubre, una fecha que Tobón compartió luego de mantener la noticia en privado durante los primeros meses por precaución y experiencias pasadas.

“Tengo en este momento 5 meses de embarazo. Lo tenía muy guardado porque no sé si ustedes saben que el primer bebé me costó tenerlo”, explicó la presentadora. La decisión de reservar la noticia se relaciona con las dificultades que enfrentó al intentar ser madre por primera vez.

La presentadora detalló que pasaron entre cuatro y cinco años desde el nacimiento de Lucca, su primer hijo, antes de intentar buscar un segundo embarazo. Tobón aclaró que este intervalo no se debió a problemas de fertilidad o salud, sino a las demandas del trabajo y la atención que requería su hijo mayor.

Hijo de Laura Tobón enamoró en video que compartió su mamá - crédito @laura_tobon/IG
Reveló que pasaron cinco años desde el nacimiento de Lucca para tomar la decisión de tener un segundo hijo - crédito @laura_tobon/IG

En palabras de Laura Tobón, la llegada de este nuevo embarazo resultó más sencilla que la experiencia anterior. Relató que, en un momento, su hijo Lucca expresó el deseo de tener compañía, lo que motivó a la familia a buscar un nuevo integrante.

“No, pero yo creo que es una niña. Hay un nombre que me tiene loca, que es Mila. Me he soñado con una niña", confesó.

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