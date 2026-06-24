Colombia

Álvaro Uribe confirmó su primer diálogo con Abelardo de la Espriella como presidente electo y respaldó que el Centro Democrático sea partido de gobierno

El exmandatario aseguró que no hubo acuerdos burocráticos en la conversación y anunció que la colectividad presentará iniciativas económicas y legislativas para acompañar la agenda de la próxima administración

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez confirmó que habló con el presidente electo Abelardo de la Espriella y reiteró el respaldo del Centro Democrático al nuevo gobierno - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Colprensa
El expresidente Álvaro Uribe Vélez confirmó que habló con el presidente electo Abelardo de la Espriella y reiteró el respaldo del Centro Democrático al nuevo gobierno - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Colprensa

El expresidente Álvaro Uribe Vélez confirmó que sostuvo una conversación con el presidente electo Abelardo de la Espriella y ratificó que el Centro Democrático se declaró partido de gobierno durante la próxima administración.

Uribe Vélez aseguró que la decisión obedece a coincidencias en principios y propuestas entre la colectividad y el nuevo mandatario, y descartó que existan acuerdos burocráticos detrás del respaldo.

“Le dije que el partido, por coincidencias generales en principios y propuestas, se declararía de gobierno”, señaló el exmandatario en entrevista con Caracol Radio, y agregó que el diálogo con De la Espriella fue “sumamente corto” y sin negociaciones de por medio.

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Explicó que la colectividad considera que el país enfrenta un panorama complejo en materia fiscal, financiera, de seguridad y de inversión privada. “Hay una situación muy difícil fiscal, financiera, de orden público, la salud destruida y la situación económica muy difícil”, afirmó.

En ese contexto, sostuvo que el partido buscará impulsar desde el Congreso iniciativas orientadas a la reactivación económica, entre ellas reducción de impuestos, estabilidad jurídica e incentivos a la inversión, propuestas que —según dijo— ya fueron socializadas con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo.

Un comunicado firmado por Álvaro Uribe Vélez, Paloma Valencia y Gabriel Vallejo fijó la posición del Centro Democrático tras la elección en Colombia - crédito Centro Democrático
Un comunicado firmado por Álvaro Uribe Vélez, Paloma Valencia y Gabriel Vallejo fijó la posición del Centro Democrático tras la elección en Colombia - crédito Centro Democrático

Uribe también insistió en que no hubo conversaciones sobre acuerdos burocráticos o cuotas de poder legislativo. “Yo no he hablado ese tema con el presidente de la Espriella ni con el vicepresidente doctor José Manuel Restrepo. Ese tema se deja a los compromisarios de las diferentes bancadas”, señaló.

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Frente al escenario económico, advirtió que el país presenta una economía con alto consumo pero con baja inversión privada. “Si bien hay mucho consumo en Colombia, se paró totalmente la inversión privada”, dijo, al señalar factores como la violencia, la carga tributaria y la incertidumbre.

El exmandatario añadió que ese comportamiento estaría influido por recursos provenientes del narcotráfico, la minería ilegal y las remesas. “¿Cómo no va a haber consumo con dieciséis mil millones de dólares de narcotráfico, cinco mil millones de minería ilegal y trece mil millones de remesas?”, cuestionó.

Álvaro Uribe - Carlos Suárez
El expresidente Álvaro Uribe apuntó contra Carlos Suárez, CEO de la firma Estrategia y Poder, estratega de la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito EFE - Carlos Suárez/Facebook

Sobre la relación con el hoy presidente electo, Uribe afirmó que no discutió con él ni con Restrepo temas de gobernabilidad legislativa. “Nunca he hablado ese tema con el presidente de la Espriella”, reiteró.

En cuanto a las tensiones de campaña, aseguró que no buscó afectar la candidatura del hoy mandatario y defendió su postura durante el proceso electoral. “Yo nunca tensioné la campaña con el doctor de la Espriella”, afirmó, al tiempo que rechazó la difusión de videos que calificó como difamatorios.

También respondió a críticas sobre su relación con el estratega político Carlos Suárez y negó haber coordinado ataques durante la campaña. “Una cosa es la diferencia, otra cosa es la difamación”, sostuvo.

Uribe reiteró que su posición siempre ha sido la de respaldar al nuevo gobierno pese a las diferencias políticas. “Ahora lo que quiero es que le vaya bien”, dijo.

El exmandatario insistió en que el Centro Democrático actuará con responsabilidad en el Congreso. “La bancada será responsable con la decisión de apoyar al gobierno”, afirmó.

Finalmente, envió un mensaje político de respaldo institucional al nuevo Ejecutivo: “Hay una coincidencia general de tiempo atrás entre los postulados del presidente electo y los nuestros”.

El enfrentamiento contra Carlos Suárez

El expresidente Álvaro Uribe intensificó su enfrentamiento con Carlos Suárez, exestratega de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, y lo acusó de haberse convertido en “bandido”, además de señalarlo como “cobarde y solapado”.

Uribe afirmó que Suárez “financió vídeos difamantes” y lo vinculó con una firma a la que identificó como ESTRATEGIA & PODER S.A.S.. “Carlos Suárez se convirtió en bandido mientras sus defendidos se resocializaban.

Además con una sociedad suya financió vídeos difamantes como vincular a mi familia con negocios con el partido. Es un cobarde, solapado que limpia imagen con marketing político sucio”, escribió.

Centro Democrático se reunió para cerrar filas en apoyo a Abelardo de la Espriella
En la reunión de los 47 congresistas del Centro Democrático, la bancada dejó en claro que cerrará filas en apoyo a Abelardo de la Espriella, que llegará robustecido al inicio de su administración - crédito suministrada a Infobae Colombia

La nueva arremetida se produjo tras una entrevista que Suárez concedió a Revista Semana, en la que calificó a Uribe como parte del establecimiento político y lo señaló de liderar una “gavilla” contra De la Espriella durante la campaña.

Suárez no respondió directamente a los señalamientos de Uribe, pero publicó un mensaje en el que minimizó las acusaciones: “No me asustaron los dinosaurios, menos lo harán sus fósiles”.”

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