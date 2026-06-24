Acemi pidió al presidente electo Abelardo de la Espriella un plan de choque para salvar el sistema de salud

Acemi le pidió a Abelardo de la Espriella un plan de choque para estabilizar el sistema de salud en los primeros días de gobierno - crédito Colegio Médico Colombiano

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, le pidió al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella un plan de choque en los primeros días de mandato para estabilizar el sistema de salud que, según el gremio, llega al cambio de administración con fallas operativas, desfinanciamiento y una crisis de confianza que afecta la atención de millones de usuarios en Colombia.

La propuesta del gremio incluye la búsqueda inmediata de recursos y una depuración de las deudas del sector. Ana María Vesga, presidenta de Acemi, sostuvo que solo por el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, frente a la inflación acumulada de los últimos cuatro años, podría identificarse un faltante de $6,7 billones.

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Vesga también afirmó que, en una estimación más amplia, el sistema podría ubicar cerca de $9 billones para financiar el plan de estabilización, entre ajustes pendientes y recursos que, a juicio del gremio, fueron destinados a otros frentes durante el gobierno saliente.

A esa discusión se suma la incertidumbre sobre el tamaño total de la deuda: “algunos dicen que son 40, otros 50, otros 30”, señaló la dirigente.

El gremio advirtió que el sistema de salud llega al cambio de gobierno con fallas operativas, desfinanciamiento y una crisis de confianza que afecta a millones de usuarios en Colombia - crédito Colprensa

En declaraciones a Canal Capital, la presidenta del gremio dijo que el nuevo gobierno recibirá “un sistema de salud frágil en materia operativa y financiera”, con retrasos acumulados en la atención, instituciones sin pago, personal de salud sin remuneración y múltiples quiebras.

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La primera medida que propone el gremio es identificar a los usuarios de todas las EPS que dejaron de recibir tratamientos, con criterios de priorización según el riesgo.

Vesga advirtió que hay pacientes “que no dan espera” y que ese grupo debería ser el punto de partida de cualquier intervención urgente.

El segundo frente consiste en conseguir fuentes extraordinarias de financiación para sostener la prestación de servicios. La dirigente explicó que, además del ajuste rápido de la UPC por inflación, deberían pagarse dineros que, según Acemi, el Estado le adeuda al aseguramiento desde hace varios años.

Acemi estimó que el ajuste de la UPC frente a la inflación acumulada de los últimos cuatro años revela un faltante de $6,7 billones en salud - crédito Acemi

El tercer punto se centra en las siete EPS intervenidas. Para el gremio, allí se concentra la mayor represa de atención y las dificultades financieras más graves, por lo que pidió establecer con rapidez su situación administrativa y tomar control de esas entidades antes de definir eventuales liquidaciones.

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La organización afirmó que ya entregó propuestas al equipo del presidente electo y que espera participar de forma activa en la reconstrucción del sistema. Según el gremio, durante la campaña escuchó mensajes de apertura al diálogo técnico y a la concertación con los distintos actores del sector.

Acemi sostuvo que no es momento de impulsar una reforma profunda del sistema de salud antes de estabilizar la atención. Vesga comparó la situación con la de “un paciente en cuidado intensivo” y planteó que primero deben resolverse las represas, las quejas, los reclamos y la crisis financiera que enfrentan EPS y prestadores.

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Esa posición no implica, según la dirigente, descartar cambios normativos o legales. El gremio considera que hay asuntos que deben revisarse, entre ellos la financiación, la atención en los territorios, la trazabilidad de los recursos y los sistemas de información, pero insiste en que esas discusiones deben darse después de una fase inicial de estabilización.

En ese entorno, Vesga señaló que una de las decisiones que probablemente sí requerirá ley será la forma en que el Estado asuma una parte de los pasivos con los prestadores. Explicó que ese debate podría tramitarse a través del Plan Nacional de Desarrollo, una vez se depure la cifra real de la deuda.

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Ana María Vesga afirmó que el sistema de salud podría ubicar cerca de $9 billones para financiar un plan de estabilización entre ajustes pendientes y recursos desviados a otros frentes - crédito Mariano Vimos/Colprensa

La presidenta de Acemi indicó que los prestadores hablan de obligaciones cercanas a $40 billones, aunque insistió en que esa cuenta debe conciliarse entre los actores porque la dispersión de cifras impide construir una salida común. “Si no sabemos cuánto se debe, difícilmente vamos a encontrar la solución”, afirmó al medio.

El gremio también cuestionó la falta de diálogo de los últimos años entre el Gobierno y distintos sectores de la salud. A su juicio, esa ausencia de concertación dificultó la construcción de respuestas compartidas frente a los problemas de atención a los usuarios.

Vesga dijo que el sector recibió con alivio la posibilidad de un nuevo gobierno que ofrezca espacios de diálogo político y técnico. Según su lectura, la voluntad de concertación y la rápida articulación de los actores pueden marcar el inicio de la recuperación del sistema de salud.

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Acemi reiteró que está dispuesta a participar en la formulación de medidas para recuperar la capacidad de respuesta del sector, preservar la continuidad de los servicios y redefinir, con EPS, prestadores, pacientes y autoridades, las decisiones urgentes para la atención de la población colombiana.