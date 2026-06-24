Andrés Forero se despachó contra Mafe Carrascal por hablar del “voto fusil”: “Hubo constreñimiento armado y usaron recursos del Estado”

Mafe Carrascal sostuvo que el voto por Iván Cepeda no responde a presiones armadas sino a exclusión y movilización popular - crédito @MafeCarrascal/X

El escenario político colombiano volvió a encenderse tras las recientes declaraciones de Mafe Carrascal, representante del Pacto Histórico, quien cuestionó que hay una operación política y mediática para deslegitimar la votación de la segunda vuelta presidencial que sacó el aspirante de izquierda Iván Cepeda.

En un video difundido a través de X, Carrascal acusó a “figuras de la ultraderecha colombiana” como el periodista Luis Carlos Vélez y el representante del Centro Democrático Andrés Forero de mantener, según sus palabras, “falsamente la narrativa del llamado voto fusil”, un término que hace referencia a supuestas presiones armadas en las elecciones recientes a favor de Cepeda.

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La representante del Pacto Histórico señaló que esa narrativa no solo responde a viejas estrategias de estigmatización, sino que se alinea con lo que describió como una “contrarrevolución política” promovida por sectores como el del nuevo presidente electo Abelardo de la Espriella.

“Una contrarrevolución, por definición, es un proceso en el que hay uso de la fuerza, muchas veces violenta, que busca frenar las reivindicaciones democráticas del pueblo”, afirmó Carrascal.

Mafe Carrascal acusó operación política para deslegitimar el triunfo del Pacto Histórico en las elecciones del 21 de junio - crédito @MafeCarrascal/X

Para la congresista, el objetivo de este relato es “restaurar el viejo orden”, disciplinar a quienes participaron activamente en el cambio y “quitarle legitimidad política a millones de colombianos”.

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Según Carrascal, el Instituto de Pensamiento Político Progresista realizó un estudio que respalda la postura de su partido. El análisis incluyó variables como vulnerabilidad socioeconómica, urbanización, tasa de homicidios, inversión pública per cápita y participación electoral, para medir los votos recibidos por Iván Cepeda en la primera y segunda vuelta electoral.

“El resultado es demoledor para la narrativa de la derecha. La presencia de grupos armados no explica de ninguna manera el voto por Cepeda”, sostuvo la representante, quien recalcó que la investigación cumplió con los estándares metodológicos básicos.

La dirigente destacó que varios municipios con presencia de grupos armados se concentran en regiones como el Caribe, el Pacífico y los Llanos Orientales, zonas que históricamente han experimentado exclusión, desigualdad y violencia.

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“Antes de nuestro gobierno hubo exclusión, abandono o desidia estatal, desigualdad y mucha violencia. Y por supuesto que se crearon organizaciones populares que resistían con una afinidad política, no porque los obliguen”, puntualizó.

Andrés Forero se despachó contra Mafe Carrascal por hablar del "voto fúsil" - crédito Colprensa - @MafeCarrascal/X

Para Carrascal, el dato más contundente que refuta el “voto fusil” es la distribución de resultados en la segunda vuelta: “Iván Cepeda ganó en 308 municipios con presencia de Grupos Armados Organizados (GAO). Abelardo ganó en 299”.

Según la representante, esto evidencia que no existe una correlación entre la presencia armada y el apoyo a un candidato en particular. “¿Dónde es que está la prueba del voto fusil hacia un candidato? No existe”, sentenció.

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La congresista insistió en que hay una “operación política y mediática” para estigmatizar el voto por el cambio y deslegitimar el triunfo del progresismo. Además, subrayó la importancia del respaldo popular: “Casi 13 millones de colombianos y colombianas acompañaron un programa de transformación ética, económica y política liderado por Iván Cepeda y Aida Quilcué. Ese caudal histórico convirtió al Pacto Histórico y sus aliados en la principal fuerza política del país”.

Carrascal también rechazó acusaciones sobre supuestas irregularidades en el proceso electoral. “Eso es lo que no soportan, que no lo hicimos ni comprando votos, ni manipulando formularios E-14, ni presionando trabajadores y trabajadores de empresas privadas, mucho menos contratistas del Estado”, aseguró.

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Andrés Forero respondió a Mafe Carrascal y denunció irregularidades en la votación que obtuvo Iván Cepeda el 21 de junio - crédito @AForeroM/X

La representante enfatizó que la movilización ciudadana fue clave: “Las clases populares, los jóvenes, los estudiantes salieron a las calles a defender este proyecto. Millones de personas hicieron colectas, vacas, viajaron por mar, tierra o aire, durante horas y días para poder votar”.

Frente al clima de tensión, Carrascal pidió “garantías democráticas, respeto a los escrutinios, transparencia, diálogo nacional y soluciones reales”. Además, expresó que la decisión sobre el rumbo del país debe estar en manos de los colombianos: “Que seamos los colombianos y las colombianas quienes decidamos, no un gobierno extranjero”.

La respuesta del Centro Democrático no tardó en llegar. Andrés Forero, representante de esta bancada, replicó en redes sociales: “Mafe. Los que no aceptan que perdieron son ustedes”.

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Forero reconoció que “millones de personas votaron legítima y libremente por Cepeda”, pero sostuvo que eso no excluye otras situaciones.

“Eso no riñe con dos hechos: hubo constreñimiento armado y usaron recursos del Estado de forma obscena para favorecer su candidatura”, escribió el dirigente en X.