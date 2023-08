Los mejores memes del clásico costeño: Junior nada que gana en la Liga BetPlay II-2023

Los mejores memes que dejó el clásico costeño entre Unión Magdalena y Junior por la cuarta jornada de la Liga BetPlay II-2023. Foto: Dimayor.

Está en juego la cuarta jornada de la Liga BetPlay II-2023 y equipos como el Junior de Barranquilla siguen sin poder demostrar que cuentan con la plantilla lo suficientemente competitiva para cumplir con el objetivo de apuntar a la famosa “estrella de navidad”.

En el famoso clásico costeño, el cual tuvo que disputarse en Valledupar debido a la falta de garantías de seguridad para llevarlo a cabo en Santa Marta, el tiburón actuó como visitante ante Unión Magdalena y a pesar de haberlo intentado por “mar, tierra y cielo” no logró vencer el arco rival y sumó un partido más en este torneo clausura sin poder sumar su primera victoria.

Durante el desarrollo del partido en general ambas escuadras tuvieron bastantes oportunidades para tildar el marcador a su favor, sin embargo, fue la falta de precisión la que más protagonismo tuvo en el césped. El equipo dirigido por Hernán Darío Gómez acumuló un total de 13 disparos durante toda la contienda, pero únicamente 1 de ellos fue dirigido al arco contrario.

En cuanto al ciclón bananero, estos produjeron un total de 8 remates y únicamente 2 de ellos tuvieron dirección de portería contraria. Luego de varias polémicas de un posible penal a favor del Unión no sancionado y de una probable tarjeta roja para Isaac Camargo de Junior la cual no fue mostrada, la pizarra marco el 0-0 final.

Finalizados los 90 minutos de compromiso, la hinchada de la institución rojiblanca no demoró en mostrar su descontento sobre el rendimiento del equipo en redes sociales. El empate 0-0 ante el ciclón bananero abrió más la herida de resultados que Junior viene acumulando desde el año pasado.

Por medio de críticas, chistes y memes los aficionados del club barranquillero señalaron a Fredy Hinestroza y al Bolillo Gómez como los principales culpables del empate. Afirmaron que el plantel simplemente no está jugando como debería y que ya debe ser tiempo para que Junior anuncie la salida del director técnico:

“No se gana de local, ni de visitante y tampoco en cancha neutral, que sostiene al Bolillo si los resultados son los que mantienen a los técnicos, tampoco se ve un juego colectivo, ¿hasta qué fecha van a sostener al técnico?”. -@Raymond2060

“Veo que traen jugadores y todos estos técnicos no juegan con volante armador y después se quejan los delanteros que no les crean opciones de gol. Se llenan de volantes raspa canillas, Bolillo no más improvisación con Vladimir de 10, y pensar que la mala racha sigue, Bacca muy mal”. -@ingejota5

“No se le gana a equipos defensivos como el Bucaramanga y el Unión, muy pocas opciones de ataque, Lencina cuando ha entrado nada ha aportado, Hinestroza entró a hacer lo de siempre malos pases y sin aportar en el ataque, no entendí el cambio de Vélez por Homer”. -@Raymond2060

De los cuatro partidos que ha disputado el Junior durante este semestre no ha ganado en ninguno de ellos y cada fecha que pasa se va acercando cada vez más a las posiciones bajas de la tabla, situación que no tiene cómodos a los seguidores que esperan un desempeño mucho mayor del club.

Solo a la espera de que Boyacá Chicó juege su partido de liga, Junior se ubica en la posición 17 de la clasificación con 2 puntos y en dado caso los ajedrezados ganen su encuentro, los curramberos bajarían un puesto más quedando apenas por encima de Envigado y Deportivo Pereira.

El siguiente compromiso del cuadro tiburón será el sábado 12 de agosto, allí enfrentarán al Deportivo Pasto por la quinta jornada del rentado local. En este encuentro actuarán como locales en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.