Francia Márquez estaría exigiendo una ambulancia en Cali para atención exclusiva a sus familiares

Francia Márquez le estaría exigiendo a la Secretaría de Salud en Cali una ambulancia cada que va a su casa en Dapa, Valle del Cauca. Fotos Reuters / Zuma Press

Siguen apareciendo posibles escándalos en el Gobierno de Gustavo Petro, quien afronta la supuesta financiación ilegal de su campaña presidencial en 2022, tras lo dicho por Nicolás Petro, y ahora se le suma la aparente exigencia de Francia Márquez por una ambulancia en Cali.

Al parecer, la vicepresidenta le estaría pidiendo a la Secretaría de Salud que le suministren uno de estos vehículos de alta complejidad en su residencia en Dapa, Valle del Cauca, para la atención tanto de ella como de sus familiares, aunque no se sabe quién de ellos requiere un tratamiento de ese tipo.

El hecho se suma a otras polémicas por las cuales Francia Márquez es acusada de incumplir su promesa de austeridad, entre los cuales se recuerda el uso de un helicóptero para sus trasladados a casa y la creación del Ministerio de la Igualdad.

La denuncia

Todo se debería a las solicitudes de Jorge Enrique Hurtado Bermúdez, coordinador de Protección Vicepresidencial de la Jefatura para la Protección Presidencial, a Lucy del Carmen Luna, secretaria de Salud de Cali, y que dio a conocer la revista Semana en la tarde del sábado 5 de agosto.

“Reciba un cordial y afectuoso saludo por parte de la Coordinación de Protección Vicepresidencial. El motivo de la presente es con el fin de solicitar, de manera atenta y respetuosa, su valiosa colaboración y apoyo en el sentido de designar el componente vehicular que más adelante se relaciona, con disponibilidad de 24 horas, en aras de garantizar la seguridad de la doctora Francia Elena Márquez Mina, vicepresidenta de la República de Colombia, en cumplimiento de su agenda oficial y privada a desarrollarse a partir del día 21/07/2023 hasta 24/07/2023, en la ciudad de Santiago de Cali”, se lee en uno de los documentos oficiales.

Documentos que probarían la solicitud de la Vicepresidencia a la Secretaría de Salud en Cali por una ambulancia para Francia Márquez. Imagen de Semana

Ese tipo de ambulancias requiere un médico experto en atención de urgencias, un conductor y un técnico, además de “una camilla con sistema de bandeja electromecánica, succionador, monitor multiparámetro, bombas de infusión, equipo de reanimación avanzada, ventilador mecánico y demás servicios”, señaló el medio, y que es exclusivo para pacientes de alto riesgo.

Por el momento, desde la vicepresidencia no se han pronunciado respecto a estos señalamientos, así como tampoco la razón para que se exija, desde la Vicepresidencia un vehículo de este tipo y la persona que lo necesite en la residencia de Francia Márquez.

“Eso afectó mucho las urgencias”

Todo indica que, desde la Secretaría de Salud en Cali, existen inconformidades por la solicitud que haría a menudo la Vicepresidencia para el traslado de una ambulancia de alta complejidad, mientras el cuerpo médico la necesita con mayor urgencia para atender a los vallecaucanos.

Un funcionario le dijo a Semana que “cada semana nos pide una ambulancia medicalizada para el fin de semana, con el fin de que la acompañen en todos sus traslados sin pagar un peso. He visto entrar a colaboradores de la vicepresidenta, exigiendo que se les otorgue. No puede ser que a ella no le importe la salud en Cali y bloquee una de las siete ambulancias que tenemos”.

Francia Márquez estaría en un nuevo escándalo en el que estaría incumpliendo su promesa de no malgastar recursos públicos con el pedido de una ambulancia en Cali. Recuperado de: @Francia Márquez - Facebook

Por su parte, otra persona, quien también trabajaría en la Secretaría de Salud, afirmó que debieron rechazar el pedido en los últimos días, así que otras entidades son las encargadas de hacerlo y señaló que habría un gasto enorme de recursos por el traslado de una ambulancia de ese tipo.

“La red pública la prestó un fin de semana, pero eso afectó mucho las urgencias. Dijimos que no podemos volver a prestarla. La Cruz Roja y Bomberos hicieron el favor, pero tantas veces es insostenible. Además, es un gasto económico muy grande tener una ambulancia parqueada cinco o seis días, sin producir”, dijo.