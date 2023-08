Gustavo Bolívar y Álvaro Uribe se sacaron los trapitos al sol: salieron a relucir Petro, Santos, los ‘paras’ y hasta Odebrecht

Enfrentamiento entre Gustavo Bolívar y Álvaro Uribe por el escándalo de Nicolás, el hijo de Gustavo Petro. Fotos: Colprensa.

“No cayó Uribe ante la confesión de paramilitares que dijeron financiar su campaña (...) Menos caerá Petro sin una sola prueba de financiación ilegal”, trinó el exsenador Gustavo Bolívar, ahora candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá. Esa pulla generó respuesta por parte del expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué le dijo?

“En vez de recordar la estafa y la apología de suicidio de Gustavo Bolívar, refresco: -Ayer recordé que la Corte no encontró mérito en mi contra por la injusta acusación de la Ñeñe política. Además recordé mi trayectoria de campañas sobrias, con recursos honestos y mucho trabajo con la comunidad; - Hace unos días denuncié por calumnia a Mancuso, aquí y en USA; -Mis campañas, manejadas por Fabio Echeverri, fueron totalmente transparentes, ni plata escondida, ni de fuentes delictuales. Nunca hubo un testigo que pudiera decir lo contrario. - He denunciado con pruebas el Odebrecht de Santos, delito que tapan sus beneficiarios de la primera línea; -En lugar de apoyarme en primeras líneas de bandidos he tenido que sufrir el asesinato y la amenaza a muchos de nuestros electores por guerrillas, paras y otros criminales, que impiden nuestra política en muchas zonas”, trinó el jefe del Centro Democrático.