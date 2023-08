De pobres a “arribistas de clase media”: la historia del ascenso económico de Nicolás Petro y Days Vásquez

Nicolás Petro y Day Vásquez pasaron de vivir en un barrio estrato 1 a querer comprar un apartamento de 1.600 millones de pesos. Foto: ilustración Jesús Avilés

La historia de Nicolás Petro y Daysuris Vásquez tiene tintes de telenovela. Los dos personajes que pusieron en jaque la elección del presidente Gustavo Petro estuvieron juntos desde que no tenían dinero, escalaron en la política, obtuvieron estatus social, se relacionaron con las élites del país, se dejaron corromper por la corrupción y por culpa de un triángulo amoroso, terminaron su relación, ruptura que llevó a Vásquez a revelar las movidas ilegales de Petro Burgos en la campaña electoral de su padre.

En entrevista con Olímpica Estéreo Liceth Castro, madre de Daysuris Vásquez, reveló que Nicolás Petro llegó a su casa en el barrio Santo Domingo de Guzmán, de Barranquilla, y vivió con ellos un año, cuando no tenía dinero ni trayectoria política.

“Él no era nadie cuando llegó aquí, ese muchacho vino con su maletica y más nada. Mi hija lo ayudó, le hizo campaña, yo de mis ahorros le di la plata a ella para que comprara camisetas, gorras, eso no lo sabe él porque mi hija me dijo: ‘No lo vamos a hacer sentir mal’”, dijo la madre de Day Vásquez.