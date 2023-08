La historia de Wiltech, el taller colombiano de reparación de celulares amenazado por Apple: “Me enviaron sus abogados”

De no cesar sus actividades podría enfrentar una condena de 4 a 8 años de prisión / Foto: Wilmer Becerra, vía redes

El famoso taller de reparación de celulares Wiltech estaría a punto de embarcarse en un lio jurídico contra el gigante de la tecnología Apple por el “derecho a reparar” dispositivos móviles de la marca. Así lo dio a conocer el bumangués Wilmer Becerra, cabeza de la compañía colombiana con filiales en Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Guatemala, México y Perú.

En sus redes, con casi seis millones de seguidores, Wiltech compartió la solicitud que habría realizado Apple Inc., a través de la firma de abogados Baker & McKenzie, para que sus talleres, especializados en reparar las distintas versiones del iPhone, dejen de “utilizar” la marca.

“Apple Inc. envía sus abogados para decirme que ya no puedo reparar más sus equipos. Pensaba que la empresa tenía temas más importantes, como preparar el lanzamiento del iPhone 15, pero ahora envía a sus abogados a decirme que si no dejo de reparar sus equipos puedo ir a la cárcel. ¿Es un delito reparar un equipo, que Apple dice que ya no tiene solución? ¿No es el dueño de un iPhone, autónomo de decidir donde reparar un equipo de su propiedad?”, se pregunta Becerra en la descripción del post en el que compartió con la opinión pública la carta enviada a nombre del gigante tecnológico.

Para luego entrar a indagar por la Ley colombiana y si existen restricciones a la reparación de productos tecnológicos en el territorio, así como también, la responsabilidad moral y ambiental que supone prohibir esta práctica, en un mundo con cada vez más desechos electrónicos, que contaminan los mares y llevan al límite la capacidad de botaderos y rellenos sanitarios.

“En Estados Unidos existe la normativa firmada por Joe Biden, que obliga a tecnológicas a brindar el ‘derecho a reparar’ no oficialmente sus aparatos”, argumenta.

Lejos de aceptar la solicitud, responde, con todo Instagram de testigo, que la compañía en manos de Tim Cook debería considerar una alianza con Wiltech, viendo una oportunidad comercial en lo que, de momento, podría transformarse en una demanda.

¿Qué dice la respuesta de Becerra?

En un tono, con tintes de conciliación, Becerra invita a los abogados de Baker & McKenzie a decirle a su cliente que mejor hagan “una alianza entre Apple y Wiltech para ofrecer un programa de reparación de calidad a todos los productos de Apple que hasta ahora no pueden cubrirse por garantía”.

Y en un giro, poco amable, sostiene que nunca dejara de reparar, pues es algo que disfruta y por lo que está dispuesto a llegar a cualquier instancia, así se vea presionado por la marca.

Además, dice contar con el apoyo de sus seguidores y estar a puertas de iniciar un movimiento por el “Derecho a reparar” en Colombia y en otros países.

Una respuesta que, según algunos seguidores de Wiltech podría nacer de la confusión; ya que, aunque Apple insiste en que deben dejar de utilizar sus marcas APPLE, iPhone y Apple Logo, jamás menciona en el comunicado que deben dejar de reparar celulares iPhone.

En desarrollo...