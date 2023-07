Abogado de Nicolás Petro pidió que la audiencia no se lleve a cabo en la Fiscalía: “Lo vemos intimidante”

La audiencia contra Nicolás Petro y Days Vásquez fue suspendida en la noche del sábado 29 de julio. Fiscalía.

Juan Trujillo, el abogado de Nicolás Petro Burgos, ha solicitado que la audiencia de legalización de captura en contra del hijo del presidente Gustavo Petro por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito no se realice en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá, al considerar que se viola la autonomía e independencia.

“En mi calidad de defensor del señor Nicolás Petro, solicito que la audiencia concentrada que se llevará a cabo el día de mañana se realice en un lugar diferente a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, teniendo en cuenta que el sistema acusatorio es un sistema de partes, regido por el principio de igualdad de armas, el cual se vulneraría por completo en el evento en que la audiencia se haga en las propias instalaciones de nuestra contraparte; lo que además viola la autonomía y la independencia que debe reinar en la Defensa”, señaló el abogado defensor en un correo electrónico.

El abogado de Petro Burgos encuentra “intimidante” que la audiencia tenga lugar en las instalaciones de la Fiscalía, toda vez que se trata del ente acusador. Allí fue trasladado el hijo del mandatario nacional en la mañana del sábado 29 de julio, luego de ser capturado en Barranquilla.

“Vemos intimidante la presencia del Fiscal al lado de nuestro defendido, en las propias instalaciones del ente investigador, donde está detenido el señor Petro. El hecho de que esté detenido por la Fiscalía no autoriza que la audiencia se pueda realizar en dichas instalaciones”, agrega el abogado.

De ser avalada la solicitud de Trujillo, la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos en contra de Petro Burgos y Daysuris Vásquez debería desarrollarse en el complejo judicial de Paloquemao, en dos salas diferentes, así que el juez o jueza que haga el respectivo trámite judicial deberá evaluar esta opción.

Days Vásquez, exesposa de Petro Burgos y quien lo tiene metido en todo el lío judicial, será imputada con los delitos de violación de datos personales y lavado de activos.

En una entrevista concedida a un medio de comunicación, la mujer reveló cientos de chats que comprometerían al hijo del presidente de haber recibido alrededor de 1.000 millones de pesos de parte de Samuel Santander Lopesierra, alias ‘el Hombre Marlboro’ y del polémico contratista Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca para financiar la campaña presidencial de su padre, aunque el dinero nunca llegó a su destino y fue utilizado para comprar una lujosa mansión cerca de Barranquilla.

Los chats entre Nicolás Petro y Day Vásquez que labrarían su camino a la cárcel: “Entregaste mi cabeza en una bandeja de plata”

En el grueso material probatorio que tiene la Fiscalía General de la Nación para efectuar la captura de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, están unos polémicos chats. Esas conversaciones entre el diputado del Atlántico y su exesposa Daysuris Vásquez, hoy también a merced de las autoridades, mostrarían cómo se efectuó el enriquecimiento ilícito del retoño del primer mandatario.

Las conversaciones, que se conocieron hace unos meses cuando explotó el escándalo, evidencian que Nicolás efectuó labores presuntamente ilícitas para que individuos de la Costa caribe colombiana le entregaran dinero para la campaña Petro Presidente en 2022, pero que a la final jamás entraron.

Days, como se le conoce a la exesposa de Petro Burgos, le dijo a la revista Semana (medio que también reveló los chats) que su expareja había recibido 600 millones de Santo Lopesierra, un exnarco que hoy es candidato a la Alcaldía de Maicao en La Guajira.

En las primeras conversaciones, Petro Burgos le pide a su entonces prometida que no hable de dinero delante de su madre, Katia Burgos.

“Amor, no hables de plata delante de mi mamá. Ajá, entre menos gente sepa es mejor”, le dice a Days.

Es más, en una visita de Katia a la casa de su hijo, le dice que “si era traqueto” y que de dónde sacaban el dinero para comprar un predio de esa magnitud. “Le dije que era de un amigo”, responde Nicolás.

Esas conversaciones, que ocurrieron de 2021 a 2022, antes de Nicolás engañara a Days con Laura Ojeda, que era mejor amiga de su ahora archienemiga, evidencian cómo la relación de los hoy arrestados pasó de ser un idilio de amor a un odio y profundo resentimiento.

En la imagen, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, su hijo Nicolás Petro Burgos, y su exesposa Day Vásquez. Los dos últimos fueron capturados por lavado de activos. Foto: archivo particular

En unos de los chats, por ejemplo, Nicolás acusa a su exmujer de haberlo delatado al relatar los presuntos nexos ilícitos que hoy, aparentemente, lo tienen con un pie en la cárcel.

“Esa información la tienen enemigos. Entregaste mi cabeza en una bandeja de plata. (...) Day, ya contigo no soy ingenuo, lo fácil que es borrar conversaciones o tener otra cuenta en Telegram”, señala el hijo del presidente Petro.

En esa conversación, Vásquez le confiesa que le mostró “todas sus conversaciones a Máximo”. Se presume que se refiere a Máximo Noriega, involucrado en este escándalo, quien es acusado de ser padrino político de Nicolás Petro, y que ahora busca gobernar al Atlántico.

Máximo Noriega tiene en sus redes sociales varios momentos que registró con Nicolás Petro

Incluso, la misma Days aseguró en todas sus intervenciones, tanto en medios como en la Fiscalía, que Noriega entregó a Petro Burgos dinero en efectivo por medio de Samuel Santander Lopesierra, el hombre Marlboro, y Alfonso el ‘Turco’ Hilsaca.

En otras conversaciones, cuando aún Days y Nicolás seguían juntos, aparentemente encubriendo dineros mal habidos con los que el diputado incluso se compró una mansión en Barranquilla, tienen una leve discusión porque no encontraron cómo camuflar el dinero.

Day Vásquez: Con razón me dijiste que me quedara cuidando la plata.

Nicolás Petro: ¿De qué hablas?

Nicolás Petro: Si te dije ahora que vinieras conmigo.

Day Vásquez: Ajá.

Nicolás Petro: Ajá, amor.

Nicolás Petro: Te dije. Pero como quieres es dormir. Hasta tarde.

Day Vásquez: Me dijiste claramente que no se podía dejar eso aquí. ¿O no? Y no estoy durmiendo.

Nicolás Petro: Ajá, pero es que es bastante.

En esos chats se evidencian que se referían a 200 millones de pesos en efectivo que tenían en su pertenencia y que, aparentemente, buscaban traer desde la capital del Atlántico hasta Bogotá. Incluso, Nicolás le pide a Days que le diga a alguna de sus amigas, así como a uno de sus primos, que le guarden una parte del dinero.

“50 Camilo, 50 Raisa, 50 Germán, 50 Melissa”, dice Nicolás.

El hijo del mandatario criticó a algunos miembros del Pacto Histórico en el Atlántico. Foto: Colprensa

A esa petición, Days accede; incluso, más adelante hablan de que un primo de Nicolás, llamado Camilo, tiene 100 millones de pesos guardados.

Entre miles de divisas colombianas, la entonces pareja habla de que tienen 1.600 millones: ese dinero se usó, de acuerdo con lo que Days ha dicho en repetidas oportunidades, para una mansión de Petro Burgos y para comprar ostentosos lujos; al parecer, la expareja del hijo del presidente no contaba con que ella también terminaría con cargos en su contra y capturada. Por ahora, permanecen en Barranquilla y, se espera, que en horas de la tarde del sábado 29 de julio se trasladen a Bogotá para la legalización del trámite.