Shakira sorprendió con posible dedicatoria a Piqué con canción de Vicente Fernández: “Hago siempre lo que quiero”

Shakira ha sido vista en varios eventos deportivos en Inglaterra y Estados Unidos. / Imagen REUTERS/Sarah Meyssonnier

Shakira ha sido una de las artistas que más titulares de prensa ha encabezado luego de su mediática separación de Gerard Piqué. La colombiana y su vida personal son comidilla para una prensa rosa que cada tanto está pendiente de todos los movimientos que la artista realiza o comparte por unas redes sociales que estallan con millones de reacciones de sus fans.

Te puede interesar: La “jugadita” de Piqué con sus hijos que tendría molesta a Shakira

Y es que recientemente Shakira causó revuelo luego de publicar en su Instagram (que cuenta con casi 90 millones de seguidores) a modo carrete un par de fotografías y un video donde sorpresivamente se observa que canta a todo pulmón una parte de la famosa canción Sigo siendo el rey, interpretada por Vicente Fernández y compuesta por José Alfredo Jiménez.

“Hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley”, se le escucha cantar a grito herido a la barranquillera en compañía de Sasha, su hijo menor que tatareó la famosa canción.

Te puede interesar: Shakira estaría pensando en demandar a Clara Chía: ¿qué pasó?

El video fue compartido por la barranquillera mientras asistía al encuentro de béisbol entre Dodgers y Blue Jays por la Major League Baseball MLB (MLB). Acompañando el clip y las fotos escribió: “At the Dodgers game with the kiddos last night! amazing game! (En el juego de los Dodgers con los niños anoche! increíble juego!, en español)”.

Shakira cantando canción de Vicente Fernández en el encuentro de béisbol entre Dodgers y Blue Jays. / Video @shakira

El divertido momento que compartió Shakira no fue pasado por alto. Miles de sus fans dieron like y comentaron la publicación haciendo referencia a que este pedazo de canción fue dedicado a un Gerard Piqué con el que ha tenido algunos problemas debido al tiempo que quiere compartir con Milan y Sasha, sus hijos.

Te puede interesar: Piqué presumió su lado más romántico con Clara Chía: “Hay que decirle que la amas”

“Shakira está teniendo más vida social los últimos 3 meses que los 12 años que vivió en Barcelona. 👏👏 pique era un bulto de sal”; “Pero, los niños. Son iguales a la mamá, él Piqué. Cómo siempre, no hizo nada. 🙄”; “”Gritalo más fuerte” 🫶, ahí lo tienes pique”; “Que diferrencia Las Caritas de felicidas cuando estan con su mama”; fueron algunos de comentarios de los fans.

Después de la separación, Shakira parece que la está pasando mejor. Actualmente la barranquillera tiene más vida social que cuando estaba con el exjugador del Barcelona, pues se le ha visto asistiendo a múltiples eventos deportivos en Inglaterra (de Fórmula 1 y tenis) y Estados Unidos (béisbol y básquet).

Shakira sorprendió con emotivo mensaje para la selección Colombia que participa en el Mundial femenino

La Tricolor tuvo una jornada muy especial en su debut en el mundial femenino. Desde que sonó el himno nacional, las jugadoras cafeteras vibraron con la melodía patria que fue coreada por miles de compatriotas que asistieron al estadio Allianz Arena de Sídney donde las jugadoras cafeteras ganaron su “primera final” ante Corea del Sur.

Y quien sorprendió a través de sus redes sociales mostrándose orgullosa de las jugadoras que nos representan en el mundial fue Shakira, pues en su cuenta de Twitter dejó un emotivo mensaje de buena energía para lo que será una de las participaciones que posiblemente cuente con más apoyo de una selección femenina.

Con este tuit Shakira le envió un mensaje de apoyo a la selección Colombia femenina. / Imagen @shakira

“Orgullosa de nuestro equipo colombiano representándonos en el Mundial de fútbol femenino 💛💙❤️ #WomensWorldCup”, escribió la barranquillera que, al parecer, estuvo muy pendiente de todo lo que aconteció en el debut de la selección Colombia que más allá de no tener en el banquillo técnico a Nelson Abadía, dejó muy buenas impresiones en el terreno de juego.

Para los seguidores de Shakira no es un secreto que la barranquillera es una fiel aficionada al fútbol. La cantante en más de una oportunidad ha expresado su amor por Junior de Barranquilla, y en esta ocasión donde las protagonistas son las jugadoras de la Tricolor, su apoyo constante evidentemente no se hará esperar.