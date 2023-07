Periodista de televisión fue abusada en plena calle en Bogotá mientras realizaba un reportaje: “Como si mi cuerpo ya no fuera mío”

En su denuncia reflexionó los comportamientos que terminan revictimizando a las personas que son vulneradas por esta clase de agresores. (Foto: pixabay)

Una situación de acoso sexual ocurrió en el centro de Bogotá, la víctima fue una periodista de un reconocido noticiero capitalino quién fue tocada por un desconocido mientras se preparaba para transmitir. El sujeto fue capturado por las autoridades quienes confirmaron que tenía antecedentes por esta clase de delitos.

Te puede interesar: Hombre que le dispararon por colarse en TransMilenio lucha por su vida mientras que el guardia implicado afirma su inocencia

El caso sucedió en la mañana del lunes 24 de julio en el eje ambiental mientras la periodista de City Noticias, Estefanía Maldonado, se encontraba preparando junto a su equipo el sonido para iniciar con la transmisión del reportaje; un tipo llegó por la parte posterior y la tocó indebidamente. La comunicadora denunció la situación mediante un trino:

“Las calles se han vuelto mi oficina desde hace 3 años que trabajo en TV. hoy la calle dejó de ser segura cuando esté sujeto me cogio la cola, como si mi cuerpo ya no fuera mío, sino de él. ¿En qué país vivimos? Tanto depravado suelto en las calles robándonos la tranquilidad… (SIC)”.

Twitter/@Nia_Maldonadoo

Gracias a la acción oportuna de la periodista y del camarógrafo se logró detener al sujeto y fue llevado a una estación de Policía, de acuerdo a lo indicado por Maldonado en El Tiempo cuando fue conducido ante las autoridades confirmaron que el agresor ya poseía dos anotaciones judiciales.

Capturan al responsable de la agresión. Video de Twitter/@Nia_Maldonadoo

En su denuncia reflexionó los comportamientos que terminan revictimizando a las personas que son vulneradas por esta clase de agresores:

“Y lo mejor de todo es el sistema de culpas que todos van a empezar a usar en mi contra, diciendo que era mi culpa por estar en ese lugar o depronto por como estaba vestida. Y el hombre como si nada… (SIC)”.

Por su parte la también periodista Angela Serrano se solidarizó con su colega y recordó una ocasión en la que también fue víctima de estos malhechores:

Te puede interesar: Reconocido periodista denunció que fue víctima de estafa: “No usen esa App ... me sacaron dinero de la cuenta”

“Sé lo horrible, indignante y frustrante que es eso. Me pasó montando bicicleta y nunca volví a salir a montar por miedo. Mi solidaridad contigo (SIC)”.

Twitter/@angelaserranom

Una mujer de 23 años identificada como María Paula denunció a través de su cuenta de Twitter haber sufrido de acoso sexual en un taxi que tomó en la ciudad de Medellín.

Según comentó la ciudadana, los hechos tuvieron lugar el sábado 22 de julio entre las 4:30 y 5 de la tarde, cuando tomó un servicio de taxi en el centro comercial Aventura. En medio del recorrido, minutos más tardes, notó “actitudes extrañas del conductor”, pero no dejó pasar la situación desapercibida.

La mujer relató que los movimientos del hombre eran cada vez más frecuentes y fuertes, por lo que para ella fue evidente que se estaba masturbando mientras prestaba el servicio.

“Casi llegando a mi casa estos movimientos empezaron a ser más fuertes y notorios y fue cuando me di cuenta que se estaba MASTURBANDO. Se nota que es algo que se hace frecuente porque además del retrovisor, tiene dos espejos que apuntan hacia la parte de atrás del pasajero”, dijo la ciudadana en su red social.

Cuenta la mujer que sintió miedo y que lo único que resolvió hacer en ese momento fue grabar lo que estaba sucediendo como prueba y bajarse antes de llegar a su lugar de destino.

“La verdad quedé en shock y no sabía que hacer porque me dió miedo que me pudiera hacer algo. Así que lo único que hice fue grabar un video como prueba y salirme del taxi antes de llegar a mi destino. Ya estoy haciendo el proceso para denunciarlo con la policía”, escribió en su red social.

La mujer grabó el video y se bajó antes de llegar a su destino

De igual forma, adjuntó una fotografía del vehículo en el que sufrió el abuso, haciendo evidente que su matrícula es la SWV 714

Si usted es víctima de acoso sexual, puede recurrir a las siguientes instituciones para denunciar lo sucedido, además de recibir orientación sobre los pasos que debe seguir: