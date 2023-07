Mundial femenino 2023: técnico de Corea del Sur, molesto con el VAR por no revisar el penal a favor de Colombia

Colin Bell, técnico de Corea del Sur, cuestionó el uso del VAR tras la derrota por 2-0 ante Colombia. FIFA.

La selección Colombia Femenina debutó con victoria 2-0 sobre su similar de Corea del Sur, en la primera fecha del grupo H de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda 2023. El Allianz Arena de Sídney fue testigo de cómo la colonia colombiana en Australia disfrutó del equipo, que tuvo que ser dirigido por Ángelo Marsiglia, asistente técnico de Nelson Abadía, quien cumple dos fechas de sanción.

Te puede interesar: Mundial femenino 2023: este es el historial de la selección Colombia Femenina ante sus rivales

El combinado tricolor encontró la ventaja en el compromiso a la altura del minuto 28, allí tras una serie de rebotes en el área del conjunto asiático, Manuela Vargas ejecutó un remate dirigido al arco, no obstante, la pelota impactó en la mano de Shin Seo-Yeon, acción que fue sancionada como penal a favor de las superpoderosas.

La jueza central del compromiso no dudo en sancionar el penalti que fue ejecutado por Catalina Usme, la goleadora histórica de la selección Colombia. La jugadora del América de Cali tomó aire y durante la carrera vio como la portera de Corea del Sur dio un par de pasos hacia el palo de su mano izquierda, momento en el que decidió patear hacia el otro vertical y celebrar el 1-0 parcial.

Te puede interesar: Selección Colombia femenina comenzó con victoria su camino en el mundial

Finalizados los 90 minutos de juego, el director técnico de las coreanas, Colin Bell, demostró cierto malestar sobre el primer tanto de las colombianas. En específico su inconformidad fue dirigida al cuerpo arbitral del encuentro que no decidió hacer uso del VAR para la revisión de la jugada, hecho que le pareció bastante extraño.

Bell criticó a todo el grupo de colegiados que no se tomaron ni un minuto para revisar la jugada sabiendo que en compromisos pasados se han tomado hasta cinco para evaluar este tipo de acciones:

Te puede interesar: Mundial femenino 2023: hora y canal para ver el debut de la selección Colombia ante Corea del Sur este lunes

“El penal fue un poco duro porque el balón salió muy bien pegado, a velocidad, a distancia, no sé dónde Seo-yeon hubiera tenido que poner los brazos... Solo me preguntaba por qué eso no fue revisado. He visto todos los partidos hasta ahora en este torneo, has tenido cinco minutos con la revisión a veces (cuando) nadie sabe lo que está pasando. Esta vez es un claro penalti. Entonces, luego bajas (un gol), y luego es muy difícil contra un equipo de Colombia muy fuerte”.

Aun así la respuesta de por qué la jugada no fue estudiada se la dio el mismo Bell, fue una mano clara en el área por lo que el penal era totalmente sancionable, sin la necesidad de la intervención del VAR. Esta herramienta tecnológica sirve como apoyo a las decisiones tomadas por la jueza central, y si su sanción es clara entonces no tiene por qué intervenir.

Según lo menciona la regla de la FIFA, estas acciones serán infracciones cuando una jugadora toque el balón con su mano/brazo cuando ha agrandado su cuerpo de forma no natural. Durante el remate de Vargas se evidencia que debido al movimiento de la coreana su brazo derecho se va separando de su cuerpo ampliando así su volumen y cumpliendo entonces con el requisito de la regla.

Con esta derrota Corea quedó posicionado en la tercera casilla de la tabla del grupo H con 0 puntos y una diferencia de gol de -2. El siguiente encuentro de este seleccionado será ante Marruecos el sábado 29 de julio. El compromiso se planta como un punto de inflexión crucial para ambos equipos, ya que en dado caso haya perdedor, este sentenciaría casi que de una vez por todas su eliminación de la cita orbital.

Por su lado el seleccionado nacional enfrentará a Alemania el domingo 30 de julio a las 4:30 a.m., hora colombiana, en un choque que podría determinar al líder del grupo.