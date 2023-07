Marbelle no soportó y se burló de la frase “está acabando la guerra” de Gustavo Petro

A través de Twitter la cantante lanzó una nueva crítica al jefe de Estado con relación a su discurso sobre el fin de la guerra en la instalación del Congreso. Redes sociales / Presidencia (Archivo)

La instalación del Congreso de la República se llevó a cabo el 20 de julio en el Capitolio nacional, con motivo del inicio del periodo legislativo 2023-2024. Desde allí, el presidente Gustavo Petro ofreció un extenso discurso que generó diferentes reacciones entre los seguidores del Pacto Histórico y los partidos de oposición, por cuenta de la actualidad que atraviesa el país en materia de seguridad y la realidad que se percibe desde diferentes ámbitos.

Una de esas reacciones fue la de la cantante Marbelle, que no ha estado de acuerdo con las diferentes acciones que se han tomado desde la Casa de Nariño. A través de sus redes sociales como es habitual, la reina de la tecnocarrilera se pronunció sobre una parte del discurso que pronunció el primer mandatario, en el que se refirió sobre el “fin de la guerra”.

A través de su cuenta de Twitter la cantante mostró su apoyo a las marchas en oposición a Gustavo Petro. Crédito: @Marbelle30 / Twitter

Debido a la importancia que tuvo el discurso de Gustavo Petro, la cantante se pronunció con un tuit que no pasó inadvertido, en el que indicó: “… Se está acabando la guerra entre Estado e insurgencia… No, no soy mentiroso, se está acabando”, esta última frase expresada por uno de los congresistas que estaban al interior del recinto, que lanzó un fuerte grito en contra de su pronunciamiento.

“¡Uff! Menos mal. Nos mandan a decir que todo está superbién, que estemos tranquilos, que ya se acabó la guerra”, fue lo que escribió la cantante acompañada de un fragmento del discurso de dos horas que pronunció el mandatario.

Marbelle se fue lanza en ristre en contra del presidente Gustavo Petro por el discurso del 20 de julio en la instalación del Congreso. @Marbelle30/Twitter

Incluso, algunos de los seguidores de la intérprete de Adicta al dolor aseguraron que más allá del pronunciamiento del presidente, sus palabras no se ven reflejadas en el actuar de los grupos armados al margen de la ley que vienen atacando en diferentes zonas a los integrantes de la Fuerza Pública con carros bomba.

Por esta razón, los comentarios están divididos en las diferentes reacciones de los internautas, quienes escribieron: “Jaaa, no soy descarado dice el descarado, nefasto e insurgente”; “que le avisen al ELN y a las Farc que el presi dijo que la guerra está llegando a su fin”; “menos mal que ya no se pueden movilizar la Fuerza Pública en las vías”, entre otros.

Salida de Irene Vélez

Sobre las 6:20 a. m. del 20 de julio, la reina de la tecno carrilera, Marbelle en dos palabras festejó la salida de Irene Vélez del Ministerio de Minas: ‘’BRUTAAAAAAA!!!, Adiós!!”. Así fue como la cantante expresó su felicidad sobre la salida de la exministra de Minas, Irene Vélez, de la cartera en la que había asumido como cabeza visible y en la que el primer mandatario de los colombianos había depositado toda su confianza para avanzar con la transición energética.

El presidente Gustavo Petro, al terminar su discurso en la instalación de la segunda legislatura del Congreso de la República, dijo que, a diferencia de su predecesor, él sí se quedará a escuchar la réplica que hará la oposición, según lo determina el estatuto de la oposición.

“Voy a finalizar, presidente, porque vamos a escuchar a la oposición aquí. Nunca un presidente ha escuchado a la oposición desde que se creó la figura”

Luego de decir esto, la bancada del Pacto y partidos afines al Gobierno nacional se pusieron de pie y aplaudieron al presidente, mientras que la oposición guardó silencio en algunos casos.