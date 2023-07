Ministro del Interior dice que el Gobierno tiene mayorías en el Congreso, al menos en el papel

Ministro del Interior Luis Fernando Velasco dialogará con los congresistas para lograr aprobar las reformas del Gobierno (Cortesía Ministerio del Interior)

El ministro de la política Luis Fernando Velasco probará en la instalación del Congreso de la República el trabajo que ha adelantado durante la vacancia legislativa para lograr que el Gobierno tenga mayorías. Aunque es optimista de tener un buen porcentaje de congresistas a favor, no se atreve a darlo por hecho.

Te puede interesar: Pacto Histórico busca aprobación de reformas implementando nueva estrategia

“Tenemos 65 (senadores) y 120 (representantes), en el papel”, le aseguró Velasco a La Silla Vacía. “No quiero ser arrogante, yo no quiero ser triunfalista, pero por lo menos después de un ejercicio muy fuerte en el último mes, creemos que podemos llegar a esos números. Ahora, una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que termina pasando. Pueden ser más, pueden ser menos”, agregó.

Velasco llegó al cargo faltando mes y medio para terminar la primera legislatura y cuando el presidente ya había dado por terminada la coalición con los partidos tradicionales. Será la segunda legislatura en la que probará si sus conversaciones directamente con congresistas liberales, conservadores y de La U le permitirán al Gobierno sacar adelantes las reformas.

Te puede interesar: Exministro del Interior de Iván Duque arremetió contra el Gobierno por “gavelas” a disidencias de las Farc: “Impunidad total”

“Es fundamental para el proyecto político tener mayorías en Cámara y Senado porque un proyecto se desarrolla en la medida que tenga la capacidad de sacar adelante lo que le ha propuesto a los ciudadanos”, señaló el ministro del Interior a Caracol Radio.

La estrategia de Velasco es tener diálogos con los partidos de las políticas generales y propuestas para escuchar sus comentarios. Pero a la hora del trámite de los proyectos de ley, la interlocución será directamente con los congresistas y sus bancadas, pues considera que es un error hablar con los directores de los partidos y no con los congresistas. No habrá una discusión transaccional, aunque no niega que, una vez cumplidos los acuerdos, esas colectividades puedan tener representación en el Gobierno.

Foto archivo. Luis Fernando Velasco y Gustavo Petro cuando ambos eran senadores. Colprensa.

La primera prueba de esos acuerdos será la elección de los presidentes del Senado y la Cámara. Según Velasco, si logran que sean elegidos los que aspiran a esas posiciones por las colectividades a las que les corresponde ocupar las dignidades, independientemente si son “a nombre o cercanos al gobierno nacional”, ya empezarán a avanzar en la estrategia política que han planteado.

Te puede interesar: Con incertidumbre inicia la segunda legislatura: este es el panorama que enfrentan las reformas de Petro en el Congreso

Pero la elección de las mesas directivas tiene un panorama complejo en ambas cámaras. En el Senado, el partido Verde tendrá tres candidatos: Angélica Lozano, Inti Asprilla e Iván Name. “A nosotros no nos genera ningún sin sabor que se elija a la señora Angélica. En el ejercicio de la democracia pues uno tiene que ser respetuoso de las decisiones”, aseguró Velasco a la emisora.

A Name lo considera distante de la postura del Gobierno nacional e hizo un llamado para que el senador Asprilla, el más cercano al Pacto Histórico, permita mantener la unidad. “Yo confío que, a la hora que lleguemos a la plenaria de Cámara y Senado para votar, no solo se cumplan los acuerdos sino que el hombre fundamental de esta historia política, de este proyecto como es el senador Inti Asprilla nos ayuden a consolidar las mayorías”, dijo el ministro del Interior.

En la Cámara la molestia es más profunda por cuanto Velasco considera a Andrés Peinado, el candidato de César Gaviria, un opositor del Gobierno nacional. Espera que el elegido sea Andrés Calle, a quien le atribuye el apoyo mayoritario incluso de la propia bancada liberal.

Será en esas elecciones de las mesas directivas cuando se conozca un primer avance de la fuerza que tiene el Gobierno nacional en el Legislativo para arrancar el nuevo periodo de sesiones. Velasco espera que antes de las elecciones de octubre estén aprobadas la reforma pensional y de salud, mientras que la de trabajo, que tendrá que radicarse nuevamente, tenga un avance.