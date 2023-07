Gerard Piqué enciende la polémica tras posible descuido de sus hijos

Shakira abandonó el 17 de julio la ciudad de Barcelona, con los pequeños Milan y Sasha, luego de un aparente descuido de Gerard Piqué. Vía Instagram (shakira)

Ya pasó un año desde que Shakira y Gerard Piqué rompieron su vínculo personal y tomaron caminos diferentes, siendo el de la barranquillera el más renombrado con su ascenso a los primeros lugares de los listados musicales. Mientras tanto, el exfutbolista está dedicado a compartir con su novia Clara Chía, atendiendo sus negocios y la posible expansión de la Kings League.

Te puede interesar: Gerard Piqué dejó a sus hijos con su abuela para poder verse con Clara Chía

Adicionalmente, la expareja ha estado en el ojo del huracán por cuenta de los movimientos que han realizado respecto a la crianza de sus hijos y cómo llevan el proceso de cuidado de Milan y Sasha, que estuvieron parte del periodo estival en Barcelona con el exfutbolista.

Shakira fue captada por un fotógrafo en el Aeropuerto de Barcelona, cuando salía junto a sus hijos y su hermano Tonino rumbo a Nueva York. @elderordonez1/Instagram

Y es que aunque la pareja firmó un acuerdo de custodia en el proceso de separación, este convenio ha sufrido algunas modificaciones en las últimas semanas, de acuerdo con los movimientos que se han visto. Es así como los menores terminaron compartiendo 15 días de las vacaciones de verano con cada uno de sus padres.

Te puede interesar: Piqué habría obedecido acuerdo con Shakira: “Es una experiencia traumática”

Así las cosas, el 15 de julio Shakira llegó al aeropuerto de Barcelona, ciudad en la que estuvo viviendo por cerca de 10 años, dispuesta a recoger a sus retoños. Posteriormente, el 17 del mismo mes, la intérprete de Monotonía llegó a la terminal aérea acompañada de Milan y Sasha para tomar rumbo desconocido y completar así el periodo vacacional.

Shakira ya tiene en su potestad a los pequeños Milan y Sasha, luego del periodo estival que los menores compartieron con Piqué. @CHANCE_es/Twitter

Al parecer, la barranquillera se percató de que el español no logró acomodar los tiempos para compartir con sus hijos y este se fue de viaje varios días con Clara Chía, dejando a los pequeños al cuidado de Montserrat Bernabéu y Joan Piqué. Así lo dio a conocer el portal Europa Press, generando comentarios de los fanáticos de la barranquillera, quienes tomaron la actitud del catalán como un descuido.

Te puede interesar: Hijos de Shakira le tendrían un odioso apodo a Clara Chía

Cabe mencionar que durante el recorrido que tuvieron por los pasillos del aeropuerto, la colombiana no soltó de sus manos un solo instante a sus hijos y ante las preguntas de los paparazzi simplemente atinó a sonreírle a las cámaras.

La impresionante aparición en Wimbledon

El viernes 14 de julio Shakira se robó las miradas tras hacer acto de presencia en la cancha principal del All England Lawn Tennis and Croquet Club, complejo donde tradicionalmente se realiza el Grand Slam más prestigioso del calendario tenístico desde 1877. La colombiana no dejó indiferentes a los asistentes, mientras vestía un outfit relajado en el que predomina el denim.

Para darle un toque más fresco debido a las temperaturas de verano, la blusa que utilizó también fue en denim y esta lució desabotonada, la cual estaba perfectamente adornada con estampados que emulan bolsillos de jean. Al llevarla desabotonada, se apreció en las fotografías que se han conocido en las redes sociales, un crop top que combinaba con el conjunto al ser del mismo tono de azul.

Shakira decidió inmortalizar su presencia en las semifinales de Wimbledon en una fotografía mientras se disputaba el juego entre Alcaráz y Medvédev (@shakira/Instagram)

Luciendo suelto su cabello rubio y rizado, Shakira complementó el look con un bolso de mano de color blanco y unas maxigafas de montura azul para el sol pertenecientes a la colección Flag Lab de Carrera.

Cabe destacar que, las recientes apariciones de la barranquillera en los diferentes eventos deportivos a los que ha asistido, han llamado la atención por el buen gusto a la hora de vestir con marcas como Fendi, Gucci e incluso, en la semana de la moda no pasó desapercibida al llevar un vestido de la firma Viktor y Rolf.