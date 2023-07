Carolina Corcho arremetió en contra de los ministros que salieron del Gobierno Petro: “Ellos no estaban de acuerdo con las reformas”

Carolina Corcho. Archivo, Twitter

Fuertes palabras dirigió la exministra de Salud Carolina Corcho Mejía contra quienes fueron sus compañeros de trabajo en el Gobierno de Gustavo Petro. En medio de una transmisión de Palabras Mayores Colombia, durante un foro que se celebró en Cali como homenaje a “quienes hicieron posible el cambio”, Corcho se refirió a los exministros de Hacienda José Antonio Ocampo; de Educación, Alejandro Gaviria, y la exministra de Agricultura Cecilia López.

“Se ha dicho en la gran prensa, en cabeza de mis tres excolegas, exministros, Cecilia López, Alejandro Gavia y José Antonio Ocampo, que se rompió la coalición de Gobierno por mi intransigencia, que soy la responsable de la ruptura de la coalición de Gobierno. Qué honor tan grande que me adjudiquen tanto poder. No sabía que tenía semejante poder como para poder desbaratar una coalición”, enfatizó la exministra.

Asimismo, Carolina Corcho dijo en el programa que sus compañeros apoyaron fielmente la Ley 100 de 1993, con la que se estableció el sistema de salud actual, a pesar de los deseos del presidente Gustavo Petro por adelantar la reforma a la salud que ocasionó una crisis en el Gobierno y que concluyó con la salida de los cuatro ministros.

“Hubo un enfrentamiento fuerte por la reforma a la salud y mi insistencia en cumplir con esta demanda de reforma estructural para abordar el problema de salud. Ellos no estaban de acuerdo con las esencias de las reformas laboral y pensional, ni con el conjunto de programas del Gobierno”, declaró Corcho.

Las declaraciones de Corcho no pasaron desapercibidas, y generaron la reacción casi inmediata de sus excompañeros de Gobierno. Tal fue el caso de Cecilia López Montaño, exministra de Salud, quien usó sus redes sociales para defenderse de las apreciaciones de Corcho, además de tildarla de mentirosa.

“Jamás me he opuesto a las reformas de este Gobierno; sí sugerí cambios porque el presidente me lo pidió. Llegamos a acuerdos que ella rompió al no incluirlos a último momento”, indicó la exjefa de cartera en un principio.

Cecilia López, exministra de Salud. REUTERS/Luisa González

Minutos más tarde, López publicó un trino afirmando que todo lo comentado por la exministra de Salud se salía de la realidad, en específico, aquella declaración que la dejaba como defensora de la Ley 100 de 1993. “Por Dios, ¡no!; cómo será de falso que ignora que quien más atacó la Ley 100 fui yo, por eso renuncié con mi equipo al ISS, y escribimos un libro pronosticando lo que hoy se ve. Hasta cuándo más mentiras de la exministra Corcho”.

Asimismo, Cecilia López aseguró que la relación con Carolina Corcho resultaba complicada, ya que la entonces ministra de Salud no permitía el espacio para debatir la controversial reforma, además de señalar que siempre vio la propuesta como un trabajo personal y no del Gobierno para el que fue contratada.

Entretanto, la polémica reforma que se enfrentó al trancón del Congreso durante la primera legislatura logró ser aprobada en primer debate por la Cámara de Representantes, aunque ahora debe esperar que la discusión sea retomada después del 20 de julio, cuando se inicie el segundo periodo legislativo del órgano.

Carolina Corcho Mejía ya completa tres meses fuera de su cargo, luego de que el primer mandatario, Gustavo Petro, designara a Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez como nuevo ministro de la cartera de Salud del país, quien tuvo la responsabilidad de reagrupar a gremios y sectores políticos, luego del revolcón en el congreso por los encontrones con Corcho.

Aunque fue delegado para apagar el incendio por las reformas, Jaramillo no se ha salvado de las polémicas y acusaciones, como la emitida por Enrique Gómez Martínez, director del partido de Salvación Nacional, quien presentó una recusación en contra de Jaramillo, por presunto conflicto de intereses para el ejercicio de sus funciones al frente de esta dependencia.