Buenaventura: mesa sociojurídica con “Shottas” y “Espartanos” será instalada el martes 18 de julio

El Obispo de Buenaventura habló con Infobae Colombia sobre el proceso de paz urbano de Buenaventura, el papel del Gobierno nacional y lo que quieren "Shottas" y "Espartanos" para poner fin al conflicto en el distrito portuario. Foto: Alcaldía de Buenaventura (Cortesía)

Todo está listo para la instalación de la mesa sociojurídica con “Shottas” y “Espartanos” en Buenaventura. Así lo confirmó monseñor Rubén Darío Jaramillo en exclusiva para Infobae Colombia.

El obispo del distrito portuario, una de las figuras más importantes de los acercamientos entre estas dos estructuras criminales y el Gobierno nacional, indicó que después de meses de espera, la oficina del alto comisionado para la Paz ratificó que la puesta en marcha de la mesa se llevará a cabo oficialmente el martes 18 de julio.

De acuerdo con Jaramillo, en la mesa también se sentarán actores de la sociedad civil y sectores gremiales. “Los nombres de los integrantes (de la delegación de las dos estructuras) los tiene el alto comisionado y nos dijo que esta semana, entre lunes y martes, los va a entregar”, sostuvo.

“Todos los integrantes de las dos bandas ya saben que se va a empezar la mesa el martes”, contó el obispo. Por otro lado, indicó que por ahora no está acordada una tregua mientras avanzan las conversaciones; sino que este y otros gestos de pacificación serán dialogados en la mesa.

“Como tal, la mesa tendrá una dinámica que esta misma va a definir. No se llevarán ‘fórmulas pre‘ porque se trata es de construir entre todos estas propuestas y los compromisos que salgan. O sea, no vamos a llegar de una vez diciendo ‘vamos a parar todo durante tanto tiempo‘ porque esto no se trata de una reunión entre el Gobierno y ellos”, sostuvo Jaramillo haciendo referencia a Shottas y Espartanos. En ese sentido, enfatizó que la comunidad también tendrá espacio de participación en medio de las conversaciones.

“No se trata de firmar un papel con el Gobierno, sino establecer las condiciones para que estos jóvenes puedan parar este accionar y que la comunidad supere esta etapa de violencia”, sostuvo el obispo de Buenaventura ante este medio.

El proceso de apertura de las conversaciones entre estas dos estructuras criminales no fue sencillo. De hecho, Jaramillo explicó que en un primer momento se había hablado del domingo 16 de julio como fecha oficial para la instalación de la mesa; sin embargo, la entidad liderada por Danilo Rueda aseguró a la Iglesia católica y los representantes de Shottas y Espartanos que iba a ser el martes 18.

Las dinámicas de la mesa

Jaramillo precisó que este mecanismo se llevará a cabo de forma permanente en el distrito y no se moverá a pesar de que algunos de los líderes de los dos grupos delincuenciales están recluidos en centros penitenciarios.

Sobre esto, Juan Manuel Torres, coordinador para el Pacífico de la fundación Paz y Reconciliación (Pares) dijo a Infobae Colombia que habría submesas instaladas en determinadas comunas, pero ese y otros detalles serían entregados el martes 18.

Sumado a eso, monseñor planteó la posibilidad de verificar la viabilidad de moverla a las cárceles, “pero es un tema que se verá más adelante”.

Otra de las dinámicas dentro del proceso de paz urbano es un encuentro previo con la Iglesia. “La primera reunión será en un espacio de iglesia, siempre hemos hecho eso porque a ellos les genera más confianza. Se va a respetar la voluntad de todas las partes para que se sientan tranquilos y tranquilos de poder dialogar con tranquilidad”, explicó el obispo Jaramillo.

¿Qué pasará con otros actores armados mientras permanece la mesa en el distrito?